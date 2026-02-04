Mad Bubble
Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»

Ο ηθοποιός μιλά για τις σχέσεις του με το καστ, τις αποστάσεις στα γυρίσματα και αποκαλύπτει τι χρήματα έπαιρνε από το «Παρά Πέντε»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» βρέθηκε ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη συμμετοχή του στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «Στο Παρά Πέντε» και τον ρόλο του Άρη Παυρινού που τον έκανε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τους υπόλοιπους συντελεστές της επιτυχημένης κωμωδίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρχε στενή προσωπική επαφή με τους πρωταγωνιστές, ούτε και με τον δημιουργό της σειράς, Γιώργο Καπουτζίδη. Όπως εξήγησε, η επικοινωνία μεταξύ τους ήταν περιορισμένη και αυστηρά επαγγελματική, καθώς τα γυρίσματα δεν απαιτούσαν απαραίτητα κοινές σκηνές ή συχνή συνύπαρξη.Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπήρχε κάποιος συμπρωταγωνιστής με τον οποίο δεν ταίριαζε, ο Δημήτρης Πετρόπουλος υπογράμμισε πως η συμμετοχή στην ίδια σειρά δεν σημαίνει αυτομάτως και στενή σχέση. Όπως ανέφερε, πολλά μέλη του καστ δεν συναντήθηκαν ποτέ ουσιαστικά στα γυρίσματα, ενώ ο ίδιος είχε δει τους υπόλοιπους ηθοποιούς ελάχιστες φορές, κυρίως σε δημόσιες εκδηλώσεις.

«Δεν είχα με κανέναν τέτοια επικοινωνία που να μπορώ να κρίνω τις συναισθηματικές θερμοκρασίες. Δεν είχα πιο κοντινή επικοινωνία ούτε με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Με όλους είχα λίγη επικοινωνία. Είναι μια ερώτηση που μου γίνεται τακτικά. Παίζουμε στην ίδια σειρά, δε σημαίνει ότι συνυπάρχουμε. Μπορεί να μην έχουμε καμία σκηνή μαζί. Αν στριμώξεις τον θεατή και του πεις “Με ποιον νομίζεις ότι διασταυρώθηκα;” θα δεις ότι όλο το καστ δε διασταυρώνεται. Εγώ είχα δει τα παιδιά 2-3 φορές σε κάτι εκδηλώσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι αποκαλύψεις του σχετικά με τις οικονομικές απολαβές από το «Παρά Πέντε». Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως τα δικαιώματα από τις επαναλήψεις της σειράς άργησαν να καταβληθούν και, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, ανήλθαν περίπου στις 4.000 ευρώ. Παράλληλα, ανέφερε πως η αμοιβή του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ήταν χαμηλή, φτάνοντας τα 986 ευρώ συνολικά, τονίζοντας ότι οι πρωταγωνιστές της σειράς αμείβονταν σαφώς καλύτερα. «Δεν ξέρω πόσα χρήματα λαμβάνω ετησίως. 13 χρόνια περίμενα να πάω για να πάρω τα δικαιώματα και ήταν 4.000 ευρώ. Κάπου εκεί. Δεν είναι βάσει του συμβολαίου που υπέγραψα το 2005. Ήταν καθορισμένα τα ποσοστά. Η δικιά μου αμοιβή στο «Παρά Πέντε», ήταν 986 ευρώ. Ήταν ελάχιστα, λιγότερο από ένα χιλιάρικο. Δεν ήταν τα φοβερά νούμερα. Οι πρωταγωνιστές αμείβονταν καλύτερα».

