Σπάνε ρεκόρ στο Netflix Τα 7 Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι – 5+1 fun facts που δεν γνώριζες για τη σειρά

Η νέα σειρά του Netflix, Τα 7 Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι, βασισμένη στο The Seven Dials Mystery φέρνει ξανά στην οθόνη τη μοναδική μαγεία της Αγκάθα, αλλά με μια διαφορά: εδώ δεν πρόκειται μόνο για παζλ εγκλημάτων. Η αγαπημένη συγγραφέας παίζει με τους χαρακτήρες, τις κοινωνικές τάξεις και την ειρωνεία της εξουσίας, αφήνοντας χώρο για χιούμορ, παιχνίδι και την αίσθηση του «τι θα συμβεί αν;».

Η σειρά δημιουργεί έναν κόσμο όπου το μυστήριο συνδυάζεται με σάτιρα, η ένταση με διασκέδαση, και οι ύποπτοι αποκτούν απροσδόκητα ανθρώπινη διάσταση. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το βιβλίο και τη σειρά, που ίσως σου αποκαλύψουν μια πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της Κρίστι.

1. Η «πλουτοκρατική» περίοδος

Η συγγραφέας αποκαλούσε την εποχή της δημιουργίας αυτού του έργου «plutocratic», καθώς τα αμερικανικά δικαιώματα δημοσίευσης απέφεραν μεγάλα, αφορολόγητα ποσά. Όχι αστεία, τα οικονομικά της ήταν μέρος της διασκέδασης.

2. Συνέχεια του Secret of Chimneys

Το Seven Dials Mystery είναι στην πραγματικότητα sequel. Αν παρατηρήσεις χαρακτήρες που φαίνεται να κουβαλούν παρελθόν, δεν φαντάζεσαι· όλα συνδέονται με το προηγούμενο βιβλίο.

3. Γνωστά πρόσωπα επιστρέφουν

Οι χαρακτήρες όπως ο Superintendent Battle, η Lady Eileen «Bundle» Brent, ο Bill Eversleigh και ο George Lomax κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, ενώ το αρχοντικό Chimneys αναφέρεται παρά το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος δράσης.

4. Κριτικές και πρώιμη αμφισβήτηση

Όταν κυκλοφόρησε, το βιβλίο δέχτηκε ανάμικτες κριτικές. Οι κριτικοί το χαρακτήρισαν «χαοτικό» και «λιγότερο σοφιστικέ» από τα υπόλοιπα έργα της. Η Κρίστι, όμως, δεν πτοήθηκε.

5. Το 7 παντού

Το νούμερο 7 δεν περιορίζεται στον τίτλο, εμφανίζεται σε ώρες, αντικείμενα, επαναλήψεις και ακόμη στον ρυθμό κάποιων σκηνών, μικρά easter eggs για τους παρατηρητικούς.

6. Η Κρίστι που διασκέδαζε

Η ίδια η συγγραφέας φαίνεται ότι απολάμβανε τη δημιουργία αυτού του βιβλίου περισσότερο από άλλα, γράφοντας με χαλαρότητα και χαρά, κάτι που η σειρά μεταφέρει πιστά στην οθόνη.

Η σειρά αποτελείται από 3 επεισόδια και είναι πλέον διαθέσιμη στο Netflix, φέρνοντας κοντά το χιούμορ, τη σάτιρα και το μυστήριο που κάνουν την Αγκάθα Κρίστι αιώνια αγαπημένη.

