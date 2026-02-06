Διακόσμηση 06.02.2026

6 τρόποι να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει boutique hotel

Έξυπνες διακοσμητικές αλλαγές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου χωρίς μεγάλο budget
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχει κάτι στα boutique hotels που σε κάνει να θες να ακυρώσεις τα πάντα και να μείνεις μέσα. Δεν είναι μόνο τα σεντόνια ή ο φωτισμός. Είναι αυτή η αίσθηση ότι όλα έχουν λόγο ύπαρξης και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα καλά νέα; Δεν χρειάζεται να αλλάξεις σπίτι. Μπορείς απλώς να αλλάξεις νοοτροπία.

1. Λιγότερα πράγματα, περισσότερη αισθητική

Τα boutique hotels δεν είναι φορτωμένα. Κάνε ένα ξεκαθάρισμα και κράτα μόνο ό,τι δείχνει ωραίο και σου χρησιμεύει. Άφησε επιφάνειες να «αναπνεύσουν» και θα δεις τον χώρο σου να δείχνει αμέσως πιο ήρεμος και πολυτελής.

pota_diakosmisi
https://www.instagram.com/roomfortuesday/

Διάβασε επίσης: 5 DIY ιδέες με σεμεδάκια για να κάνεις το όνειρο της γιαγιάς σου πραγματικότητα

2. Φωτισμός που δεν θυμίζει εξεταστικό κέντρο

Ξέχασε το ένα κεντρικό φως που τα κάνει όλα σκληρά. Προτίμησε μικρά φωτιστικά, επιτραπέζιες λάμπες και ζεστό φως. Ο σωστός φωτισμός μπορεί να κάνει ακόμα και το πιο απλό σαλόνι να δείχνει σαν σκηνικό περιοδικού.

3. Λευκά είδη που σε κάνουν να θες να μείνεις στο κρεβάτι

Καθαρά, απλά σεντόνια, μαξιλάρια χωρίς φανταχτερά σχέδια και μια κουβέρτα ή ριχτάρι διπλωμένο με φροντίδα. Το κρεβάτι είναι το επίκεντρο, φέρσου του σαν να είναι σουίτα.

diakosmisi_spiti
https://www.instagram.com/amybartlam/

4. Μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν πως.. έγινε σκέψη

Ένα δίσκο με κερί και βιβλίο, ένα βάζο με φρέσκα λουλούδια, ένα ωραίο σαπούνι στο μπάνιο. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τον χώρο να δείχνει επιμελημένος χωρίς να φωνάζει.

5. Άρωμα χώρου = μυστικό πολυτέλειας

Τα boutique hotels δεν μυρίζουν ποτέ «σπίτι μετά από μακαρόνια». Βρες ένα άρωμα που σου ταιριάζει, κερί, diffuser ή spray και κάν’ το signature. Ο χώρος σου πρέπει να σε καλωσορίζει πριν καν καθίσεις.

diakosmisi_spiti
www.pexels.com

6. Λίγη αποστασιοποίηση από την καθημερινότητα

Το boutique hotel vibe δεν είναι μόνο θέμα διακόσμησης. Είναι και θέμα συνήθειας. Στρώσε το κρεβάτι κάθε πρωί, τακτοποίησε πριν κοιμηθείς, άναψε ένα κερί το βράδυ. Κάνε το σπίτι σου χώρο απόδρασης, όχι απλώς στάση μεταξύ υποχρεώσεων.


Γιατί τελικά, το να ζεις σαν να είσαι σε boutique hotel δεν σημαίνει πολυτέλεια. Σημαίνει φροντίδα. Και αυτή την αξίζεις καθημερινά!

Κεντρική φωτογραφία: Pexels.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουν το σπίτι σου να φαίνεται παλιό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

αλλαγές διακόσμηση ξενοδοχείο σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το μυστικό βρίσκεται στην κουβέρτα: Η σκανδιναβική μέθοδος που σου εγγυάται ήρεμο και ποιοτικό ύπνο

Το μυστικό βρίσκεται στην κουβέρτα: Η σκανδιναβική μέθοδος που σου εγγυάται ήρεμο και ποιοτικό ύπνο

05.02.2026
Επόμενο
4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου

4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου

06.02.2026

Δες επίσης

Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992
Fashion

Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992

06.02.2026
4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου
Beauty

4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου

06.02.2026
Το μυστικό βρίσκεται στην κουβέρτα: Η σκανδιναβική μέθοδος που σου εγγυάται ήρεμο και ποιοτικό ύπνο
Life

Το μυστικό βρίσκεται στην κουβέρτα: Η σκανδιναβική μέθοδος που σου εγγυάται ήρεμο και ποιοτικό ύπνο

05.02.2026
Color drenching: Πώς η μονοχρωμία δίνει χαρακτήρα στο σπίτι
Life

Color drenching: Πώς η μονοχρωμία δίνει χαρακτήρα στο σπίτι

05.02.2026
3 συνταγές για αξιοποίηση της κρέμας γάλακτος που περίσσεψε
Food

3 συνταγές για αξιοποίηση της κρέμας γάλακτος που περίσσεψε

05.02.2026
Αυτό είναι το νέο fitness trend που καίει 100 θερμίδες σε 2 μόλις λεπτά
Fitness

Αυτό είναι το νέο fitness trend που καίει 100 θερμίδες σε 2 μόλις λεπτά

05.02.2026
Boyfriend Exam: Η νέα μέθοδος για να τεστάρεις αν ο σύντροφός σου είναι πιστός
Life

Boyfriend Exam: Η νέα μέθοδος για να τεστάρεις αν ο σύντροφός σου είναι πιστός

05.02.2026
Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton για την εμβληματική Speedy Bag
Fashion

Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton για την εμβληματική Speedy Bag

05.02.2026
Πόση καφεΐνη περιέχει το Matcha; Μάθε πριν πιείς το επόμενο ποτήρι
Life

Πόση καφεΐνη περιέχει το Matcha; Μάθε πριν πιείς το επόμενο ποτήρι

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές