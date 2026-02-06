Beauty 06.02.2026

4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου

galliko_manicure
Από βαθύ μωβ μέχρι burgundy και μπλε, οι χρωματιστές άκρες του γαλλικού μανικιούρ γίνονται το διακριτικό αλλά σαγηνευτικό αξεσουάρ και outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Το γαλλικό μανικιούρ δεν είναι ποτέ απλώς ένα trend, είναι η επιτομή της κομψότητας. Το 2026, η κλασική λευκή άκρη δίνει τη θέση της σε βαθιές, σαγηνευτικές αποχρώσεις, από πλούσιο μωβ μέχρι burgundy, που κάνουν κάθε σου κίνηση να μοιάζει με μικρή επίδειξη στιλ. Είναι minimal και luxe ταυτόχρονα, σαν το τέλειο κομμάτι σε capsule wardrobe που τραβάει όλα τα βλέμματα.

Στις καθημερινές εμφανίσεις και στις βραδινές εξόδους, οι χρωματιστές άκρες γίνονται το αξεσουάρ που «μιλάει» από μόνο του. Αντί να φωνάζουν, ψιθυρίζουν κομψότητα, ενώ προσθέτουν εκείνη τη μικρή δόση πολυτέλειας που μετατρέπει ένα απλό mani σε statement.

galliko_manicure
1. Σκούρο μωβ

Το σκούρο μωβ είναι το χρώμα που φωνάζει «luxe» χωρίς προσπάθεια. Από plum μέχρι μοβ με κόκκινες υποτόνους, η απόχρωση δείχνει ακριβή, συνδυάζεται με σχεδόν όλα τα outfits και λειτουργεί σαν ουδέτερο.

galliko_manicure
2. Minimal chic με λεπτές άκρες

Οι λεπτές γραμμές σε χρωματιστές άκρες αναβαθμίζουν το γαλλικό μανικιούρ χωρίς υπερβολές. Είναι το διακριτικό αλλά κομψό στοιχείο που κάνει το mani να φαίνεται ακριβό και ενημερωμένο.

manicure
3. Chrome tips

Τα chrome tips είναι το upgrade που κάνει το μανικιούρ σου πιο μοντέρνο. Συνδυάζονται άψογα με σκούρο μωβ για ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

chrome_nixia
4. Coquette

Τα girly στοιχεία παραμένουν must. Καρδιές, φιόγκοι ή μικρά στρας σε σκούρο μωβ δημιουργούν μια παιχνιδιάρικη διάθεση ενώ κρατάνε το look κομψό και αναβαθμισμένο.

coquette_nixia
