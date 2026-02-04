Οι 6 αποχρώσεις του πράσινου που θα κυριαρχήσουν στο μανικιούρ

Το πράσινο στα νύχια κυριαρχεί φέτος, από απαλά παστέλ μέχρι έντονες και βαθιές αποχρώσεις, αναδεικνύοντας την αρμονία της φύσης

Το πράσινο, κάποτε παραγκωνισμένο, γίνεται φέτος η πιο επιθυμητή απόχρωση για μανικιούρ. Από σκούρες, δασικές αποχρώσεις έως φωτεινά παστέλ, το πράσινο μεταμορφώνει τα νύχια σε μία έκφραση προσωπικού στυλ και δημιουργικότητας. Η επιλογή αυτής της απόχρωσης φέρνει φρεσκάδα, πολυτέλεια και έναν διάχυτο αέρα φυσικότητας σε κάθε εμφάνιση.

Κάθε τόνος έχει τη δική του προσωπικότητα και δίνει διαφορετικό χαρακτήρα στην εμφάνιση, από καθημερινό casual look μέχρι πιο επίσημο στιλ. Οι αποχρώσεις αυτές αποδεικνύουν πως ένα χρώμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα τολμηρό και εκλεπτυσμένο, γεμάτο ζωντάνια χωρίς υπερβολές.

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie με manicure διαμαντιών και ρουμπινιών άνω του ενός καρατιού

1. Wasabi

Μια έντονη, σχεδόν σπιρτόζικη απόχρωση που ξυπνά κάθε μίνιμαλ εμφάνιση, προσθέτοντας ενέργεια και χαρακτήρα στα νύχια.

2. Olive

Διακριτική αλλά κομψή, η ελιά ντύνει τα νύχια με έναν τρόπο που συνδυάζει σοβαρότητα και φινέτσα, κατάλληλη για κάθε στιγμή της ημέρας.

3. Khaki

Το χακί παραμένει κλασικό, ουδέτερο αλλά ταυτόχρονα στιλάτο, συνδυάζοντας εύκολα με κάθε ντύσιμο και κάθε μήκος νυχιών.

4. Pistachio

Μια απαλή, φωτεινή απόχρωση που προσφέρει φρεσκάδα και παιχνιδιάρικη διάθεση, ιδανική για να δώσει ανοιξιάτικο αέρα ακόμη και μέσα στον χειμώνα.

5. Jade

Μια βαθιά, ζωντανή απόχρωση με πλούσιες αντανακλάσεις φωτός, που δημιουργεί εντυπωσιακό αποτέλεσμα στα νύχια, γεμάτο βάθος και προσωπικότητα.

6. Forest

Σκούρο, σχεδόν μυστηριώδες πράσινο που δίνει στα νύχια ένταση και σοβαρότητα, φέρνοντας την ηρεμία της φύσης στην καθημερινή εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Τα nail arts που θα ερωτευτείς μέχρι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Δες κι αυτό…