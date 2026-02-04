Swatch: Η αγάπη με δύο όψεις, να την φοράς στον καρπό σου

Με παιχνιδιάρικο σχεδιασμό και γυαλιά που αποκαλύπτουν διαφορετικά μηνύματα, τα ειδικά ρολόγια της Swatch για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δείχνουν τον έρωτα και από τις δύο του πλευρές

Ας είμαστε ειλικρινείς, η αγάπη έχει τις δραματικές, μπερδεμένες, μαγικές, ρομαντικές και απολαυστικά αστείες στιγμές της και μετά έχει κι αυτές τις μέρες που είναι απλώς…οκέι. Εμπνευσμένο από αυτό το γλυκό χάος του έρωτα, το νέο, special ρολόι για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, LOVE & BLAH κυκλοφορεί στις 22 Ιανουαρίου 2026 και σίγουρα θα κάψει καρδιές με την παιχνιδιάρικη γοητεία του.

Με φωτεινή ροζ κάσα και τριχρωμία τυπογραφίας σε καντράν και λουράκι, αυτό το ρολόι δεν παίρνει τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά. Και το πραγματικό παιχνίδι ξεκινά μόλις φορέσεις τα χάρτινα γυαλιά με κόκκινο και μπλε φακό που θα βρεις στη συσκευασία.

Κοιτάζοντας μέσα από τον μπλε φακό, το σχέδιο «ξεκαθαρίζει» και εμφανίζεται η λέξη «BLAH». Άλλαξε στον κόκκινο φακό και, ξαφνικά, πρωταγωνιστεί η λέξη «LOVE». Βγάλε τα γυαλιά και οι λέξεις μπλέκονται ξανά μεταξύ τους. Είτε μέσα από μπλε είτε μέσα από κόκκινο φακό, το LOVE & BLAH αγκαλιάζει και τις δύο πλευρές της αγάπης, ιδανικό για όσους ξέρουν ότι ο ρομαντισμός δεν είναι πάντα καρδούλες και τριαντάφυλλα. Και αυτό είναι το πραγματικό νόημα.

Δίπλα σε αυτό το παιχνιδιάρικο μοντέλο έρχεται το LOVE IN SCARLET, ένα εντυπωσιακό, μονοχρωματικό κόκκινο ρολόι, με λεπτομέρειες σε σχήμα καρδιάς και τόση ερωτική ενέργεια που θα έκανε μέχρι και τον θεό Έρωτα να ζηλέψει.

Μαζί, τα δύο ρολόγια αφηγούνται μια ολοκληρωμένη ιστορία, την αγάπη όπως τη φανταζόμαστε και την αγάπη όπως τη ζούμε. Είτε γιορτάζεις, είτε κοιτάς τη μέρα λίγο… με μισό μάτι, είτε βρίσκεσαι κάπου ενδιάμεσα, τα special ρολόγια της Swatch για την Ημέρα του Άγιου Βαλεντίνου σε προσκαλούν να δεις την αγάπη από μια νέα οπτική. Τα γυαλιά είναι προαιρετικά.

Τα LOVE & BLAH και LOVE IN SCARLET θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και στα καταστήματα της Swatch σε όλο τον κόσμο από τις 22 Ιανουαρίου 2026.

