EVENTS 04.02.2026

Κέρδισε ένα διπλό ALL DAYS PASS για όλα τα shows του Release Athens 2026!

Το Release Athens Festival γιορτάζει 10 ΧΡΟΝΙΑ με έναν massive διαγωνισμό για τους πιο πιστούς fans! 
Mad.gr

✨ 10 τυχεροί θα κερδίσουν από 1 διπλό All Days Pass στο Release Athens 2026! Για όλες τις ημέρες, ακόμη και για τις sold out (Gorillaz included).

 Πώς συμμετέχεις:

1️⃣ Follow @release_athens (στο Instagram ή στο TikTok)
2️⃣ Κάνε post ( οχι story) την αγαπημένη σου ανάμνηση από τα 10 χρόνια Release Athens και μοιράσου τις εμπειρίες σου.

Θέλουμε να ακούσουμε την ιστορία σου!

To post σου μπορεί να είναι:
Story Time/ Video Testimonial όπου αφηγείσαι τις πιο δυνατές, fun αναμνήσεις σου.
ή φωτογραφίες / βίντεο από τις πιο epic στιγμές σου στο φεστιβάλ, με την παρέα σου, τα αγαπημένα σου συγκροτήματα και ό,τι ξεχωριστό έχεις ζήσει μέχρι τώρα!!

➡️ Μην ξεχάσεις να κάνεις tag το @release_athens στο post σου!
3️⃣ Στο caption περίγραψε την εμπειρία σου και βάλε οπωσδήποτε τα hashtags: #releaseyourmemories #10yearsreleaseathens

Ο διαγωνισμός λήγει στις 22.2
Για να συμμετέχεις, ο λογαριασμός σου πρέπει να είναι δημόσιος.

Release your memories, ξαναζήσε τις στιγμές και γίνε μέρος της ιστορίας του Release Athens Festival !

The best headliner is you

 

 

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Release Athens μουσική
