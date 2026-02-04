Κέρδισε ένα διπλό ALL DAYS PASS για όλα τα shows του Release Athens 2026!

✨ 10 τυχεροί θα κερδίσουν από 1 διπλό All Days Pass στο Release Athens 2026! Για όλες τις ημέρες, ακόμη και για τις sold out (Gorillaz included).

Πώς συμμετέχεις:

1️⃣ Follow @release_athens (στο Instagram ή στο TikTok)

2️⃣ Κάνε post ( οχι story) την αγαπημένη σου ανάμνηση από τα 10 χρόνια Release Athens και μοιράσου τις εμπειρίες σου.

Θέλουμε να ακούσουμε την ιστορία σου!

To post σου μπορεί να είναι:

Story Time/ Video Testimonial όπου αφηγείσαι τις πιο δυνατές, fun αναμνήσεις σου.

ή φωτογραφίες / βίντεο από τις πιο epic στιγμές σου στο φεστιβάλ, με την παρέα σου, τα αγαπημένα σου συγκροτήματα και ό,τι ξεχωριστό έχεις ζήσει μέχρι τώρα!!

➡️ Μην ξεχάσεις να κάνεις tag το @release_athens στο post σου!

3️⃣ Στο caption περίγραψε την εμπειρία σου και βάλε οπωσδήποτε τα hashtags: #releaseyourmemories #10yearsreleaseathens

Ο διαγωνισμός λήγει στις 22.2

Για να συμμετέχεις, ο λογαριασμός σου πρέπει να είναι δημόσιος.

Release your memories, ξαναζήσε τις στιγμές και γίνε μέρος της ιστορίας του Release Athens Festival !

The best headliner is you