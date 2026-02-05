Celeb News 05.02.2026

Brooklyn Beckham: Έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

brooklyn_beckham
Ο Brooklyn Beckham σβήνει το τατουάζ «DAD», δείχνοντας την απόσταση που έχει πάρει από τον David και την οικογένειά του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ένταση στην οικογένεια Beckham συνεχίζεται χωρίς τέλος. Ο Brooklyn Beckham φαίνεται αποφασισμένος να διακόψει κάθε επικοινωνία με τους γονείς του, David και Victoria Beckham, εξαιτίας της στάσης τους απέναντι στη σύζυγό του, Nicola Peltz. Όπως έχει δηλώσει δημόσια, η οικογένεια του δεν επιθυμεί να δει τη Nicola ευτυχισμένη στο πλευρό του και φέρεται να επενέβη ακόμα και σε στιγμές όπως ο πρώτος χορός του γάμου τους στη Φλόριντα το 2022.

Το νέο κεφάλαιο αυτής της οικογενειακής κρίσης ήρθε στο φως μετά την εκτενή ανάρτηση του Brooklyn στα Instagram Stories, όπου ο 26χρονος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης και ότι νιώθει πλέον την ανάγκη να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε όσα θεωρεί αδικία. Σύμφωνα με πηγές, η Victoria και ο David Beckham βλέπουν τη Nicola Peltz ως το πρόσωπο που οδήγησε τον γιο τους μακριά από την οικογένεια, ενώ οι παππούδες από όλες τις πλευρές εκφράζουν πικρία και στεναχώρια για τις δημόσιες δηλώσεις του Brooklyn.

beckham_peltz
https://www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Διάβασε επίσης: Ο Nelson Peltz μιλά για πρώτη φορά για τη διαμάχη της Nicola με την οικογένεια Beckham

Μια ξεκάθαρη ένδειξη για το πόσο μακριά έχει φτάσει η ρήξη είναι το γεγονός ότι ο Brooklyn αφαίρεσε από το χέρι του το τατουάζ «DAD», που είχε κάνει για να τιμήσει τον πατέρα του. Τώρα, σε δημόσιες εμφανίσεις με τη Nicola, το τατουάζ έχει καλυφθεί με νέο σχέδιο, δείχνοντας συμβολικά ότι κλείνει κεφάλαια με την οικογένεια Beckham.

Οι αποκαλύψεις του Brooklyn περιλαμβάνουν και περιστατικά από τον γάμο του με τη Nicola, όπου σύμφωνα με τον ίδιο, η Victoria παρενέβη κατά τρόπο που τους προκάλεσε ντροπή. Η δημόσια εικόνα μιας «ευτυχισμένης οικογένειας Beckham» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως σημειώνει ο Brooklyn, και η πίεση που του ασκήθηκε γύρω από νομικά έγγραφα για το όνομα της Nicola φέρεται να αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Παρά τη βαθιά στεναχώρια για τη ρήξη, ο David και η Victoria δηλώνουν ότι θα αγαπούν πάντα τον γιο τους, αν και θεωρούν πως η επανασύνδεση είναι αδύνατη όσο ο Brooklyn παραμένει παντρεμένος με τη Nicola. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με την οικογένεια να προσπαθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα τις προσωπικές διαφορές και τη δημόσια εικόνα της.

Διάβασε επίσης: Ούτε ένα, ούτε δύο… Πάνω από 70 τατουάζ αφιέρωσε ο Brooklyn Beckham στη Nicola Peltz

Beckham Brooklyn Beckham David Backham Nicola Peltz Victoria Bechkam
