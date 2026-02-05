Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Η αποκάλυψη για το αυτοάνοσο νόσημα που την ταλαιπωρεί

Όλα όσα είπε η ηθοποιός για την έντονη καθημερινότητά της και για την ψυχοθεραπεία που έκανε για να αντιμετωπίσει τα δικαστήρια για το Metoo

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου και μίλησε μέσα σε όλα για την έντονη καθημερινότητά της, για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί, αλλά και για την ψυχοθεραπεία που έκανε για να αντιμετωπίσει τα δικαστήρια για το Metoo.

«Kαμιά φορά χαώνομαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι φορές που μπορώ να ξεκινήσω να κάνω κάτι και μετά λέω “τώρα εγώ τι ξεκίνησα να κάνω;”, γιατί είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι και η εμμηνόπαυση που το κάνει αυτό. Προσπαθώ να μην είμαι πολύ αυστηρή τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα πω είναι “δεν κατάφερες αυτό, δεν το πρόλαβες, δεν έκανες εκείνο”. Αυτό με κάνει να γίνομαι χειρότερη, με κάνει να γίνομαι πιο αναβλητική. Η πολλή αυστηρότητα με κάνει να αναβάλω κιόλας και αυτό κάνει φαύλο κύκλο μετά», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αναφέρθηκε στο αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώστηκε πριν από ένα χρόνο, λέγοντας: «Πριν ένα χρόνο διαγνώστηκα με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για πολύ καιρό είχα πάρα πολύ έντονους πόνους σε όλο το σώμα. Κάποια στιγμή αυτό έφτασε στο να επηρεάζει την καθημερινότητά μου, μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Έκανα κάποιες ειδικές εξετάσεις και μετά πήρα μια αγωγή. Ένιωσα μεγάλη ανακούφιση όταν διαγνώστηκα με αυτό, γιατί αρχικά φοβήθηκα μήπως μου πουν για άλλη μια φορά ότι δεν έχω τίποτα.





Έφτασα 40 για να αρχίσω να ευχαριστιέμαι τα πράγματα. Έχω κάνει 2 κύκλους ψυχοθεραπεία, μια ξεκίνησε στα 25 και άλλη μια πριν 5 χρόνια. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία για να αντέξω όλα τα δικαστήρια μετά το Metoo», τόνισε κλείνοντας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.





