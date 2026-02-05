Οι τρεις Ελληνίδες που πρωταγωνιστούν στην καμπάνια «Embodied» του οίκου Versace

Η ιστορία του οίκου Versace δεν περιορίζεται μόνο στη λάμψη της υψηλής μόδας ή στη δημιουργία πολυτελών ρούχων. Από την ίδρυσή του, το brand βασίζεται σε αξίες όπως η οικογένεια, η δημιουργικότητα και η ελευθερία της προσωπικής έκφρασης. Ακόμα και μετά τη δολοφονία του ιδρυτή Gianni Versace το 1997, το πνεύμα αυτό όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά ενισχύθηκε, με την Donatella Versace να συνεχίζει το έργο του αδερφού της και να οδηγεί τον οίκο στη σύγχρονη εποχή.

Σήμερα, οίκος συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν, τιμώντας την κληρονομιά του ενώ εξελίσσεται. Αυτή η φιλοσοφία αντικατοπτρίζεται και στην καμπάνια «Embodied», που αποτελείται από 12 κεφάλαια, το καθένα αφιερωμένο σε διαφορετικές αξίες του brand. Ένα από αυτά τα κεφάλαια επικεντρώνεται στην έννοια της οικογένειας, όχι μόνο ως βιολογική σχέση αλλά και ως κοινότητα ανθρώπων που διατηρούν ζωντανή τη δημιουργική κληρονομιά του Versace.

Τρεις Ελληνίδες στην καμπάνια

Στο επίκεντρο αυτού του κεφαλαίου βρίσκονται τρεις Ελληνίδες: η Έρη Κάκκαβα, η Ηρώ Πονηράκη και η Εράνθη Καραμαλή. Παρά τις διαφορετικές γενιές τους, τις συνδέει η αγάπη για τα αυθεντικά σχέδια του Gianni Versace, ιδιαίτερα εκείνα των δεκαετιών του β. Η φωτογράφιση έγινε στην Αθήνα από τη Liv Liberg, με styling της Stephanie Fragakis, και οι τρεις γυναίκες ποζάρουν μπροστά από μια εντυπωσιακή ιδιωτική συλλογή. Δεν εμφανίζονται ως μοντέλα, αλλά ως άνθρωποι που έχουν ζήσει με αυτά τα κομμάτια και κατανοούν την αξία τους.

Η συμβολή της Έρης Κάκκαβα

Η Έρη Κάκκαβα συνέβαλε καθοριστικά στη γνωριμία του ελληνικού κοινού με τη διεθνή μόδα. Το 1966 δημιούργησε την πρώτη της μπουτίκ στο Κολωνάκι, φέρνοντας έναν αέρα ευρωπαϊκής κομψότητας στην Αθήνα και εισάγοντας σημαντικούς οίκους, όπως τον Gianni Versace. Η προσωπική της συλλογή αποτελεί σήμερα ζωντανό αρχείο των κλασικών δημιουργιών του σχεδιαστή.

Η Ηρώ Πονηράκη και η διαχρονικότητα της μόδας

Η κόρη της, Ηρώ Πονηράκη, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η μόδα θεωρείτο τέχνη. Για εκείνη, τα vintage κομμάτια δεν είναι απλώς αναμνήσεις, αλλά ρούχα που συνεχίζουν να ζουν και να αποκτούν νέα ζωή. Μέσα από αυτή την οπτική, προωθεί τη διαχρονικότητα και τη βιωσιμότητα της μόδας.

Η Εράνθη Καραμαλή και οι οικογενειακές ρίζες με τον οίκο

Η σχέση της Εράνθης Καραμαλή με τον οίκο έχει βαθιές οικογενειακές ρίζες, καθώς η γιαγιά της υπήρξε στενά συνδεδεμένη με την παρουσία του Versace στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της στην καμπάνια συμβολίζει τη μεταβίβαση της πολιτισμικής κληρονομιάς από γενιά σε γενιά και την προσωπική σχέση με τον κόσμο του brand.

Η καμπάνια «Embodied» και η έννοια της οικογένειας

Η επιλογή της Αθήνας ως τόπου φωτογράφισης δεν ήταν τυχαία. Ο Versace υπενθυμίζει ότι η έννοια της οικογένειας εκτείνεται πέρα από τους σχεδιαστές και τους συνεργάτες: περιλαμβάνει και όσους διατηρούν ζωντανή την ιστορία του, φορώντας και προστατεύοντας τις δημιουργίες του στο πέρασμα του χρόνου. Η καμπάνια αναδεικνύει πώς τα ρούχα μπορούν να αφηγηθούν ιστορίες, να μεταφέρουν μνήμες και να συνδέουν ανθρώπους διαφορετικών γενεών.

