Εξιτήριο για την Σία Κοσιώνη – Η φωτογραφία με τον Κώστα Μπακογιάννη από την ΜΕΘ

Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε γνωστά τα ευχάριστα νέα για την Σία Κοσιώνη και την υγεία της μέσα από μια ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία και αποκαλύπτοντας ότι η δημοσιογράφος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Κώστας Μπακογιάννης μίλησε με συγκίνηση για τις δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν, αναφέροντας πως η φωτογραφία τραβήχτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τις πρώτες και πιο απαιτητικές στιγμές της νοσηλείας της. Όπως περιέγραψε, μετέφερε στη Σία Κοσιώνη όλη την αγάπη και τη στήριξη που λάμβανε από τον κόσμο, κάτι που της έδινε δύναμη, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει πως, παρά την κατάσταση, εκείνη κατάφερνε να χαμογελά και να φωτίζει τον χώρο γύρω της.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της οικογένειας για το κύμα συμπαράστασης που δέχτηκαν, τονίζοντας ότι αισθάνονται ιδιαίτερα τυχεροί μέσα στην ατυχία τους. Ευχαρίστησε θερμά όχι μόνο φίλους και γνωστούς, αλλά και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν προσωπικά, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους με ευχές και προσευχές όλες αυτές τις ημέρες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, υπογραμμίζοντας τόσο την επιστημονική τους επάρκεια όσο και την ανθρωπιά που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας.





«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο. Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας.

Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους. Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κώστας Μπακογιάννης.

