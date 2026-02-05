Σίσσυ Χρηστίδου: Συγκινεί η ανάρτηση για τα 4 χρόνια χωρίς τη μητέρα της

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 4 ετών από την απώλεια της μητέρας της.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανέβασε ένα Insta Story, στο οποίο δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία της μητέρας της από την περίοδο που ήταν ακόμη μωρό, θέλοντας έτσι να τιμήσει τη μνήμη της.

Υπενθυμίζεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έχασε τη μητέρα της πριν από περίπου 4 χρόνια, με την απουσία της να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια. «Τέσσερα χρόνια χωρίς μαμά… Σ’ αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.

Ωστόσο, την ίδια μέρα έχει τα γενέθλιά του ο πατέρας της, Θοδωρής. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τον μπαμπά της ενώ συνόδευσε την φωτογραφία με τις εξής δημόσιες ευχές: «Χρόνια πολλά μπαμπάκα μου! Σ’ αγαπώ τόσο πολύ..».

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει τεράστια αδυναμία στην οικογένειά της και ειδικότερα μετά τον θάνατο της μητέρας της προσπαθεί να περνά μαζί τους όσο περισσότερο χρόνο μπορεί.





