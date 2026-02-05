Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη

Σε μια συνέντευξη για όλα μίλησε η Αγοραστή Αρβανίτη στην εκπομπή «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη. Η ηθοποιός, η οποία βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, αναφέρθηκε τόσο στην περίοδο που διανύει όσο και στη σχέση της με τον σύζυγό της, Θανάση Τσαλταμπάση.

Όπως αποκάλυψε, το ζευγάρι περιμένει αγοράκι, ενώ έχουν ήδη μια κόρη. «Είμαι στον ένατο μήνα. Περιμένουμε αγόρι και έχουμε ήδη ένα κοριτσάκι. Θέλαμε πολύ ένα δεύτερο παιδί, ώστε η κόρη μας να μεγαλώσει με αδελφάκι», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια μίλησε με τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της και τη στάση του ως πατέρα. «Ο Θανάσης είναι μεγάλη βοήθεια στο μεγάλωμα του παιδιού. Είναι υπέροχο να βλέπεις έναν μπαμπά να συμμετέχει τόσο ενεργά και να είναι συνεχώς δίπλα στο παιδί του», ανέφερε. Αναφερόμενη στην πρώτη της γέννα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι προσπάθησε για πολλές ώρες να γεννήσει φυσιολογικά, ωστόσο τελικά προχώρησε σε καισαρική, με τον σύζυγό της να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της. Για τον δεύτερο τοκετό, όπως είπε, θα αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν όπως έρθουν.





Υπενθυμίζεται ότι η Αγοραστή Αρβανίτη και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης παντρεύτηκαν το 2023 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Θωμαΐδα.

