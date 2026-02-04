Mad Bubble
Celeb News 04.02.2026

Χριστίνα Μπόμπα: Το άγχος της για τον καρκίνο και οι δυσκολίες της εξωσωματικής

Η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για μια δύσκολη περίοδο της ζωής της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στο podcast της Χριστίνας Μπόμπα βρέθηκε ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Παναγιώτης Τανιμανίδης, σε μια συζήτηση που άγγιξε ένα από τα πιο ευαίσθητα και συχνά αγχωτικά θέματα για πολλές γυναίκες: την υπογονιμότητα και την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο γιατρός αναφέρθηκε σε έναν από τους πιο συνηθισμένους φόβους που εκφράζουν γυναίκες πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία, δηλαδή το αν η ορμονική αγωγή μπορεί να συνδεθεί με την εμφάνιση καρκίνου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ερώτημα που απασχόλησε έντονα την ιατρική κοινότητα στο παρελθόν, οδηγώντας σε εκτεταμένες και μακροχρόνιες επιστημονικές μελέτες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, από το 1978, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή της εξωσωματικής, δεν έχει διαπιστωθεί καμία στατιστικά σημαντική αύξηση στα περιστατικά καρκίνου στις γυναίκες που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη διαδικασία. Το μόνο στοιχείο που έχει παρατηρηθεί είναι πως σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται νωρίτερα η διάγνωση, λόγω των συχνών εξετάσεων και του εντατικού ιατρικού ελέγχου που συνοδεύει την προσπάθεια. Ο Παναγιώτης Τανιμανίδης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα ποσοστά καρκίνου ανάμεσα σε γυναίκες που έχουν κάνει εξωσωματική και σε εκείνες που δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία, γεγονός που λειτουργεί καθησυχαστικά για όσες το σκέφτονται.


«Το ερώτημα όμως που προβληματίζει πιο πολύ τις γυναίκες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία είναι αν σχετίζονται οι ορμόνες με τον καρκίνο, αν θα πάθω καρκίνο παίρνοντας αυτές τις ορμόνες. Και ήταν ένα εύλογο ερώτημα πριν κάποιες δεκαετίες που προβλημάτισε και την κοινότητα την ιατρική, έγιναν μελέτες σημαντικές και μεγάλες. Έχει αποδειχθεί ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που, από το 1978 που ξεκίνησε η εξωσωματική μέχρι σήμερα, δεν σχετίζεται καθόλου η αύξηση του καρκίνου. Το μόνο που φάνηκε είναι ότι κάποιες περιπτώσεις γίνεται πρόωρη διάγνωση. Δηλαδή κάπου που όντως θα υπάρχει ένα θέμα με καρκίνο, θα το βρούμε γρηγορότερα με όλη αυτή τη διαδικασία, θα μπούμε σε περισσότερες εξετάσεις, περισσότερους ελέγχους, αυτό. Δεν υπάρχει όμως αύξηση στατιστικά των καρκίνων στον πληθυσμό που κάνει εξωσωματική και σε αυτούς που δεν κάνουνε», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Τανιμανίδης.

Η Χριστίνα Μπόμπα, με τη σειρά της, μίλησε ανοιχτά για το άγχος που και η ίδια είχε βιώσει πριν προχωρήσει, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν φόβο που συμμερίζονται σχεδόν όλες οι γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες με την υπογονιμότητα. «Αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό γιατί όλες οι γυναίκες το έχουμε άγχος, και εγώ το είχα πριν το κάνω, γι’ αυτό και σε ρώτησα», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

«Έζησα και εγώ στη ζωή μου αυτό το κεφάλαιο της υπογονιμότητας, της ανεξήγητης υπογονιμότητας, της εξωσωματικής. Είναι πράγματα που έχω μιλήσει, πράγματα για τα οποία έχω λάβει πολλά μηνύματα στα social media από γυναίκες, άνδρες και ζευγάρια. Το δικό μου παράδειγμα είναι ότι μετά από αρκετό χρόνο προσπαθειών, θυμάμαι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα. Αισθανόμουν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό ψυχολογικά» αποκάλυψε στη συνέχεια η Χριστίνα Μπόμπα.


