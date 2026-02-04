Mad Bubble
Mad Bubble
TV 04.02.2026

Η ανακοίνωση της Alter Ego Studios για τον Μάρκο Σεφερλή

Η πρωτοβουλία της ALTER EGO STUDIOS θα φέρει στους θεατές μοναδικές στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ALTER EGO STUDIOS, η εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου της ALTER EGO MEDIA, εξασφάλισε για 15 χρόνια τα δικαιώματα προβολής 26 απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή – του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και δημιουργού που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες σκορπά αβίαστα γέλιο στους θεατές και φροντίζει να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

Τα εμβληματικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης στις ιστορικές σκηνές Δελφινάριο και Περοκέ θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, το οποίο θα μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα παρακολουθήσει από την άνεση του καναπέ του σε όλες τις πλατφόρμες της ALTER EGO MEDIA. Επιπλέον, η ALTER EGO STUDIOS εξασφάλισε και την προβολή όλων των νέων σπαρταριστών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους στη θεατρική σκηνή.

Διάβασε επίσης: Σούπερ Ήρωες: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο

Ο Μάρκος Σεφερλής έχει αποκτήσει στην πολυετή καριέρα του φανατικούς θεατρόφιλους, οι οποίοι τον ακολουθούν πιστά καθώς ξεχωρίζουν το ταπεραμέντο του, τον αυθορμητισμό του και την άμεση προσέγγισή του στην κωμωδία. Ανάμεσα στις παραστάσεις που θα προβληθούν είναι: «Ο Μπαχαλόγατος» (2009), «Δείπνο Ηλιθίων» (2010 – 2011), «Mrs Doubtfire» (2010 – 2011), «Η Μεγάλη του Γέλιου Σχολή» (2011), «Τρώει Story 30 χρόνια τώρα» (2012), «Σουλεϊμάρκ ο Μεγαλοπρεπής» (2013), «Ο καλός, ο κακός και ο διάσημος» (2014 – 2015), «Black Friday και 13» (2018), «10 χρόνια γάμου» (2019), «Πράκτωρ 00Λεφτά» (2022), «Με παρέσυρε το ρεύμα» (2023), «20 χρόνια Δελφινάριο» (2024) και «Notis η επιστροφή» (2025).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρωτοβουλία της ALTER EGO STUDIOS θα φέρει στους θεατές μοναδικές στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας, πάντα μέσα από τη σκηνική εμπειρία που προσφέρει ο Μάρκος Σεφερλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Η ημερομηνία πρεμιέρας και το μεγάλο έπαθλο

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ALTER EGO STUDIOS θεατρικές παραστάσεις ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χριστίνα Μπόμπα: Το άγχος της για τον καρκίνο και οι δυσκολίες της εξωσωματικής

Χριστίνα Μπόμπα: Το άγχος της για τον καρκίνο και οι δυσκολίες της εξωσωματικής

04.02.2026
Επόμενο
13 κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης που πρέπει να δεις σύμφωνα με την Emerald Fennell

13 κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης που πρέπει να δεις σύμφωνα με την Emerald Fennell

04.02.2026

Δες επίσης

Γιάννης Μπέζος: Το αιχμηρό σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση – «Είναι ψευτοχαρούμενη»
TV

Γιάννης Μπέζος: Το αιχμηρό σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση – «Είναι ψευτοχαρούμενη»

04.02.2026
Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»
TV

Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»

04.02.2026
Σούπερ Ήρωες: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο
TV

Σούπερ Ήρωες: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο

04.02.2026
Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση
TV

Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση

04.02.2026
Μεγάλη ανατροπή στο Grand Hotel – Πέτρος και Αλίκη καταλήγουν θανάσιμοι εχθροί
TV

Μεγάλη ανατροπή στο Grand Hotel – Πέτρος και Αλίκη καταλήγουν θανάσιμοι εχθροί

03.02.2026
Σειρά του ΑΝΤ1 μπαίνει στο Netflix
TV

Σειρά του ΑΝΤ1 μπαίνει στο Netflix

03.02.2026
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Η ημερομηνία πρεμιέρας και το μεγάλο έπαθλο
TV

Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Η ημερομηνία πρεμιέρας και το μεγάλο έπαθλο

03.02.2026
Εκτός Σχεδίου: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου της νέας εκπομπής της ΕΡΤ1
TV

Εκτός Σχεδίου: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου της νέας εκπομπής της ΕΡΤ1

03.02.2026
Χάρης Ρώμας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά μαζί με την Άννα Χατζησοφιά
TV

Χάρης Ρώμας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά μαζί με την Άννα Χατζησοφιά

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα