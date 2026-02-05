Mad steilto
Mad steilto
Μουσικά Νέα 05.02.2026

Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds

Μια βραδιά με έντονο προσωπικό στίγμα, σκοτεινή γοητεία και μοναδικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, που θα κορυφωθεί με την εμφάνιση των headliners Nick Cave & The Bad Seeds.
Mad.gr

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Baxter Dury και την Anna von Hausswolff, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Ο φλεγματικός Βρετανός τραγουδοποιός επιστρέφει στην Αθήνα τρία χρόνια μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον ίδιο χώρο, ενώ η Σουηδή συνθέτρια και τραγουδίστρια πραγματοποιεί το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στη χώρα μας. 

Ο Baxter Dury αποτελεί μία από τις πιο ιδιόρρυθμες και ευφυείς παρουσίες της σύγχρονης βρετανικής μουσικής. Εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, χτίζει έναν απολύτως προσωπικό κόσμο, όπου η απόμακρη και ψυχρή αφήγηση, το καυστικό χιούμορ και οι λεπτομερείς κοινωνικές παρατηρήσεις συνυπάρχουν με κομψές, συχνά απρόσμενες ενορχηστρώσεις. Οι ιστορίες του εκτυλίσσονται σε μπαρ, διαμερίσματα και σκοτεινές γωνιές του Λονδίνου, γεμάτες χαρακτήρες εύπορους, παρακμιακούς, γελοίους και βαθιά ανθρώπινους.

Γιος του Ian Dury, κατάφερε σταδιακά να αποτινάξει το βάρος του ονόματος και να καθιερωθεί με τους δικούς του όρους. Από το ντεμπούτο Len Parrot’s Memorial Lift (2002) μέχρι το Floor Show (2005), έθεσε τα θεμέλια ενός ήχου που συνδυάζει new wave, chamber pop και λιτές ρυθμικές φόρμες. Η μεγάλη τομή ήρθε με το Prince of Tears (2017), όπου disco και συναισθηματική ωμότητα συνυπάρχουν ιδανικά, ενώ οι επόμενες δουλειές του πειραματίστηκαν με dance και hip-hop στοιχεία, χωρίς να αλλοιώσουν τον πυρήνα του.

Το 2023, το σκοτεινό και εξομολογητικό I Thought I Was Better Than You επιβεβαίωσε τη στιχουργική του δεινότητα. Το 2025, με το Allbarone, σε παραγωγή του σπουδαίου Paul Epworth (Adele, Florence & The Machine), παρουσιάζει το πιο άμεσο και σύγχρονο έργο του: έναν δίσκο αιχμηρό, μελωδικό και βαθιά παρατηρητικό. Ο Baxter Dury παραμένει ένας μοναδικός χρονικογράφος της αστικής ζωής, με βλέμμα σαρκαστικό και φωνή αφοπλιστικά ειλικρινή.

Follow Baxter Dury:

Official Website

Facebook
X
Instagram

YouTube

Spotify

 

Η Anna von Hausswolff συγκαταλέγεται στις πλέον ασυμβίβαστες μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής μουσικής. Η Σουηδή συνθέτρια, τραγουδίστρια και οργανίστρια έχει χτίσει, εδώ και δεκαπέντε χρόνια, έναν ήχο ξεχωριστό, όπου η γοτθική παράδοση συναντά το post-rock, το drone metal και τις πιο σκοτεινές εκφάνσεις της κλασικής μουσικής. Το εκκλησιαστικό όργανο βρίσκεται στο κέντρο του ήχου της, εξερευνώντας τις δυνατότητές του – από εύθραυστες, σχεδόν ιερές στιγμές, μέχρι εκκωφαντικές εκρήξεις.

Φωνητικά, διαθέτει εντυπωσιακό εύρος και ένταση, με το όνομά της να αναφέρεται δίπλα σε εμβληματικές μορφές όπως η Kate Bush, η Diamanda Galás και η PJ Harvey. Το ντεμπούτο της, Singing from the Grave (2010), έφτασε στο Top 5 της Σουηδίας· ωστόσο, η καλλιτεχνική της ταυτότητα διαμορφώθηκε ουσιαστικά με τα Ceremony (2012) και The Miraculous (2015). Το Dead Magic (2018), με τα ανατριχιαστικά “The Mysterious Vanishing of Electra” και “Ugly and Vengeful”, καθώς και το υποβλητικό All Thoughts Fly (2020), την καθιέρωσαν διεθνώς.

Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε το Iconoclasts, η πρώτη της δουλειά στη δική της Year0001. Ένας δίσκος πιο ζεστός, πιο pop, αλλά εξίσου συγκλονιστικός, με συμμετοχές από τον μέντορά της Iggy Pop, την Ethel Cain και τον Abul Mogard. Παράλληλα, υπέγραψε – μαζί με τον Filip Leyman – τη μουσική για την ταινία Couture, με πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Follow Anna von Hausswolff:

Official Website

Facebook
X
Instagram

YouTube

Spotify

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 65€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.
Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 220€.
Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστές τουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:
Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff (24/6, Πλατεία Νερού) + Moby, Garbage & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων:
Τηλεφωνικά στο 211770000
Online / releaseathens.grmore.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/
Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Follow Release Athens: 

Official Website

Facebook

Instagram 

TikTok 

YouTube 

Spotify 

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Release Athens μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί τα cuffed jeans είναι ξανά το απόλυτο fashion trend

Γιατί τα cuffed jeans είναι ξανά το απόλυτο fashion trend

05.02.2026
Επόμενο
Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt

Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt

05.02.2026

Δες επίσης

Το Anti-ICE τραγούδι του Bruce Springsteen στην κορυφή των πωλήσεων
Μουσικά Νέα

Το Anti-ICE τραγούδι του Bruce Springsteen στην κορυφή των πωλήσεων

05.02.2026
Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026
Μουσικά Νέα

Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026

05.02.2026
«Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το νέο music video της Ελένης Φουρέιρα που σαρώνει σε streaming
Μουσικά Νέα

«Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το νέο music video της Ελένης Φουρέιρα που σαρώνει σε streaming

04.02.2026
5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση
City Guide

5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση

04.02.2026
Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)
Μουσικά Νέα

Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)

04.02.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Παρουσιάζει το video clip του viral hit «Λογαριασμός»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Παρουσιάζει το video clip του viral hit «Λογαριασμός»

04.02.2026
Κέρδισε ένα διπλό ALL DAYS PASS για όλα τα shows του Release Athens 2026!
EVENTS

Κέρδισε ένα διπλό ALL DAYS PASS για όλα τα shows του Release Athens 2026!

04.02.2026
Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα
City Guide

Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα

04.02.2026
Η «LOCANDIERA» του Κάρλο Γκολντόνι ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
City Guide

Η «LOCANDIERA» του Κάρλο Γκολντόνι ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα