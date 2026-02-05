Mad steilto
Screen News 05.02.2026

Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt

Η τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας ανοίγει συζητήσεις για νέο φιλμ και ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία της Apple και της Formula 1
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ερωτήματα για το ενδεχόμενο συνέχειας της κινηματογραφικής επιτυχίας «F1» κυριάρχησαν κατά την πρόσφατη ημέρα παρουσιάσεων της Apple TV, με την απάντηση να παραμένει σκόπιμα ανοιχτή αλλά ενδεικτική των προθέσεων. Η ταινία, που αποτελεί το πιο εμπορικά επιτυχημένο αθλητικό φιλμ όλων των εποχών και έχει συγκεντρώσει 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τη διαδρομή της.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με το κοινό, ο ανώτερος αντιπρόεδρος υπηρεσιών της Apple Eddie Cue απηύθυνε σχετική ερώτηση προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Formula 1 Stefano Domenicali. Η απάντηση του επικεφαλής της Formula 1 ήταν λιτή αλλά εύγλωττη, καλώντας το κοινό να παραμείνει σε αναμονή. Ο Stefano Domenicali συμπλήρωσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στο μέλλον, επισημαίνοντας πως η επιτυχία της ταινίας χρειάζεται πρώτα να αξιολογηθεί σε βάθος και ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στη σκηνή του Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα, στο πλαίσιο της τελευταίας ενότητας της εκδήλωσης, με τον Eddie Cue και τον Stefano Domenicali να σχολιάζουν τόσο τη δυναμική της ταινίας όσο και τη γενικότερη στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στην Apple και τη Formula 1. Η ταινία «F1» κατέγραψε παγκόσμιες εισπράξεις άνω των 631 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας όχι μόνο τη μεγαλύτερη επιτυχία αθλητικής θεματολογίας στην ιστορία του κινηματογράφου αλλά και την εμπορικότερη ταινία στην καριέρα του Brad Pitt. Παράλληλα, αποτελεί τη μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία της Apple Original Films μέχρι σήμερα. Η διανομή και η προώθηση πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Warner Bros.

Ο Stefano Domenicali εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον αντίκτυπο της ταινίας στο ίδιο το άθλημα, τονίζοντας ότι η δυνατότητα η Formula 1 να συζητείται σε ένα νέο πολιτισμικό πλαίσιο όπως αυτό του Χόλιγουντ ξεπέρασε κάθε αρχική προσδοκία. Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν τις προσδοκίες ότι το κινηματογραφικό σύμπαν της «F1» ενδέχεται να επεκταθεί, καθώς η εμπορική επιτυχία και η στρατηγική συνεργασία Apple και Formula 1 δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα επόμενο κεφάλαιο.

