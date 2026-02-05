Mad steilto
Μουσικά Νέα 05.02.2026

Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός των Ηνωμένων Πολιτειών, το Super Bowl 2026 μοιάζει να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Λίγες ημέρες πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα του Super Bowl, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός των Ηνωμένων Πολιτειών μοιάζει να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Η μουσική σκηνή του halftime show, που παραδοσιακά λειτουργεί ως στιγμή ενότητας και θεάματος, φέτος φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα μετανάστευσης, κρατικής πολιτικής και βαθιάς κοινωνικής πόλωσης.

Καθώς το NFL ετοιμάζεται για τον τελικό στο Levi’s Stadium, η διοργάνωση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση από οργανώσεις και πολίτες. Περισσότεροι από 184.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει ψήφισμα, ζητώντας από τη λίγκα να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στο ενδεχόμενο παρουσίας πρακτόρων της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης ICE στον χώρο του αγώνα. Η ανησυχία αφορά τόσο τους φιλάθλους όσο και τους εργαζόμενους, με τον φόβο ότι μια τέτοια παρουσία θα μπορούσε να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny στέλνει μήνυμα ενότητας στο trailer του Super Bowl (video)

Επίσης, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ο Bad Bunny, ο οποίος θα ηγηθεί του halftime show. Ο 31χρονος καλλιτέχνης από το Πουέρτο Ρίκο έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια κατά των πολιτικών που στοχοποιούν τους μετανάστες και δεν θεωρείται απλώς ένας ακόμη μουσικός καλεσμένος. Πολλοί εκτιμούν ότι η εμφάνισή του στη σκηνή του Super Bowl μπορεί να αποκτήσει σαφές πολιτικό αποτύπωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η στάση του έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Στην πρόσφατη τελετή των Grammy, ο Bad Bunny εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην ICE. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο Bad Bunny δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θέλω να πω: ICE out», προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στο κοινό, το οποίο σηκώθηκε όρθιο και τον χειροκρότησε θερμά. Γνωστός για τη σταθερή του στάση σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ο τραγουδιστής συνέχισε με λόγια που άγγιξαν πολλούς: «Δεν είμαστε τέρατα, δεν είμαστε ζώα ή εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε Αμερικανοί». Ο λόγος του κορυφώθηκε με ένα μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς: «Η αγάπη είναι πάντα πιο δυνατή από το μίσος. Πρέπει να μάθουμε να αντιστεκόμαστε με αγάπη και να προστατεύουμε τους ανθρώπους και τις οικογένειές μας. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος μπροστά». Οι δηλώσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη συντηρητική πλευρά του πολιτικού φάσματος.

Από την πλευρά του ο Donald Trump χαρακτήρισε την επιλογή του Bad Bunny ως «απαίσια» και ξεκαθάρισε ότι φέτος δεν σκοπεύει να παρακολουθήσει τον αγώνα από το γήπεδο. Αντίστοιχα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Tommy Tuberville μίλησε για ένα «Woke Bowl» σε συνέντευξή του στο Newsmax, καλώντας τους συντηρητικούς ψηφοφόρους να γυρίσουν την πλάτη στη διοργάνωση. Από την πλευρά του, ο επίτροπος του NFL Roger Goodell υπερασπίστηκε την επιλογή του Bad Bunny, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη «με τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους». Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν βαθύ διχασμό.

Ο παλαίμαχος παίκτης Tiki Barber συνόψισε την ανησυχία πολλών λέγοντας «Το Super Bowl υποτίθεται ότι είναι μια απόδραση. Αν χαθεί αυτό, τότε χάνουμε την επαφή με όσα έχουν πραγματική σημασία». Το Super Bowl του 2026 είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και όλα δείχνουν ότι, πέρα από το αθλητικό θέαμα, θα αποτελέσει και καθρέφτη της έντονης κοινωνικής και πολιτικής σύγκρουσης που διαπερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Ο Bad Bunny μετέτρεψε τη βράβευσή του σε διαμαρτυρία και αποθεώθηκε (video)

