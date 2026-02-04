Mad Bubble
Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell

Η Meryl Streep θα ενσαρκώσει τη θρυλική τραγουδοποιό σε ταινία που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε ανάπτυξη σε σκηνοθεσία Cameron Crowe
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πολυσυζητημένη βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα της Joni Mitchell φαίνεται πως μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, καθώς η επιλογή του πρωταγωνιστικού ρόλου επιβεβαιώθηκε σε εκδήλωση λίγο πριν από τα βραβεία Grammy. Την αποκάλυψη έκανε ο μουσικός παραγωγός Clive Davis κατά τη διάρκεια προ Grammy πάρτι το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό στον χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Joni Mitchell θα υποδυθεί από τη βραβευμένη με Oscar ηθοποιό Meryl Streep. Η 76χρονη ηθοποιός, η οποία ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με το «The Devil Wears Prada 2», θα ενσαρκώσει τη Mitchell στα ώριμα χρόνια της ζωής της. Παράλληλα, το όνομα της Ana Taylor-Joy έχει ακουστεί έντονα για την ερμηνεία της νεότερης εκδοχής της τραγουδοποιού του «Both Sides Now», χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τους συντελεστές της ταινίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη σκηνοθεσία της ακόμη άτιτλης βιογραφικής ταινίας αναλαμβάνει ο Cameron Crowe, γνωστός από το υποψήφιο για Oscar «Jerry Maguire». Το εγχείρημα αυτό αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική του δουλειά μετά τη δεκαετία του 2010, η οποία σημαδεύτηκε από εμπορικές αποτυχίες όπως το «Aloha» με πρωταγωνίστρια την Emma Stone και τη σύντομη τηλεοπτική σειρά «Roadies».

Ο Cameron Crowe έχει δηλώσει ότι η ταινία βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και αρκετά χρόνια. Μιλώντας τον Οκτώβριο στην εκπομπή «Late Night with Stephen Colbert», ανέφερε ότι «δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πρότζεκτ εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια». Όπως εξήγησε, διατηρεί στενή και μακροχρόνια σχέση με τη Joni Mitchell, την οποία γνώρισε το 1979 ως μουσικός συντάκτης του Rolling Stone. «Τη συναντώ συχνά και μπορώ να τη ρωτήσω τα πάντα. Μιλά με την καρδιά της για κάθε πτυχή της ζωής της», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο σκηνοθέτης τόνισε επίσης ότι στόχος του είναι η ταινία να διαφοροποιηθεί από το κύμα των πρόσφατων μουσικών βιογραφιών. «Αυτή η ιστορία αφηγείται τη ζωή της από τη δική της οπτική. Είναι η ματιά της προς τον κόσμο και προς τον εαυτό της», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η είδηση του καστ ήρθε μία ημέρα μετά τη νέα μεγάλη διάκριση της Joni Mitchell στα Grammy Awards. Η εμβληματική δημιουργός κέρδισε το ενδέκατο Grammy της, στην κατηγορία Best Historical Album, για συλλογή ζωντανών ηχογραφήσεων από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Κατά την απονομή, εμφανίστηκε στη σκηνή με εντυπωσιακή χρυσή ενδυμασία, διακοσμημένη με καρφίτσα που έγραφε «ICE OUT». Παραλαμβάνοντας το βραβείο της, σχολίασε με χιούμορ «αυτό είναι το περισσότερο γκλίτερ και η περισσότερη λάμψη που έχω δει ποτέ στα Grammy».

Μέχρι στιγμής, η Meryl Streep παραμένει το μοναδικό επίσημα επιβεβαιωμένο όνομα του καστ. Η παραγωγή δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία κυκλοφορίας, ωστόσο το ενδιαφέρον γύρω από το πρότζεκτ εντείνεται, καθώς συνδυάζει μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης μουσικής με έναν σκηνοθέτη που έχει συνδέσει το έργο του με την αμερικανική μουσική κουλτούρα επί δεκαετίες.

