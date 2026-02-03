Συνελήφθη ο σεναριογράφος της οσκαρικής ταινίας «Ένα απλό ατύχημα»

Ο Mehdi Mahmoudian συνελήφθη στην Τεχεράνη μετά την υπογραφή δημόσιου κειμένου που καταγγέλλει την ηγεσία της χώρας

Ο Mehdi Mahmoudian, συνσεναριογράφος της ταινίας «Ένα απλό ατύχημα», η οποία είναι υποψήφια για Όσκαρ διεθνούς ταινίας και σεναρίου, συνελήφθη στην Τεχεράνη μετά την υπογραφή δημόσιου κειμένου που καταγγέλλει την ηγεσία της χώρας για την πρόσφατη αιματοχυσία. Ο Mehdi Mahmoudian, γνωστός δημοσιογράφος και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κρατήθηκε το Σάββατο, αφού προσυπέγραψε δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι «η κύρια ευθύνη για τις θηριωδίες ανήκει στον Ali Khamenei, τον ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα», η οποία απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 2025, αφηγείται την ιστορία μίας ομάδας πρώην πολιτικών κρατουμένων που καλούνται να αποφασίσουν αν θα εκδικηθούν έναν άνδρα τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για τα βασανιστήριά τους στη φυλακή. Το έργο θεωρείται από τα φαβορί για τα Όσκαρ της 15ης Μαρτίου, τόσο στην κατηγορία της διεθνούς ταινίας όσο και σε εκείνη του σεναρίου.

Ο Mehdi Mahmoudian γνώρισε τον σκηνοθέτη της ταινίας Jafar Panahi κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στις ιρανικές φυλακές. Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε από τον Guardian, ο Jafar Panahi περιγράφει τον Mehdi Mahmoudian ως άνθρωπο με «ήρεμη στάση, καλοσύνη και σπάνια αίσθηση ευθύνης απέναντι στους άλλους». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κάθε φορά που έφτανε νέος κρατούμενος, ο Mehdi Mahmoudian προσπαθούσε να του εξασφαλίσει τα βασικά είδη και, κυρίως, να του προσφέρει λόγια στήριξης. Είχε γίνει ένας σιωπηλός πυλώνας μέσα στη φυλακή, τον οποίο εμπιστεύονταν άνθρωποι κάθε πεποίθησης».

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Jafar Panahi κάλεσε τον Mehdi Mahmoudian να συμβάλει στη διαμόρφωση των διαλόγων του σεναρίου, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του από τη ζωή πίσω από τα κάγκελα.

Κεντρική φωτογραφία: O σκηνοθέτης Jafar Panahi παραλαμβάνει τον Χρυσό Φοίνικα για την την ταινία «Ένα απλό ατύχημα». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

