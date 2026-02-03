Mad Bubble
TV 03.02.2026

Χάρης Ρώμας: Επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά μαζί με την Άννα Χατζησοφιά

Το σεναριακό δίδυμο που μας έκανε να γελάμε επί δεκαετίες ετοιμάζει κάτι φρέσκο και συναρπαστικό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ευχάριστη είδηση για τους fans του διάσημου σεναριακού duo ήρθε το βράδυ της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου. Ο Χάρης Ρώμας ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα σειρά, συνεργαζόμενος ξανά με την καλή του φίλη και σεναριογράφο, Άννα Χατζησοφιά.

«Η Άννα είναι οικογένεια και θα δουλέψουμε άμεσα μαζί. Θα κάνουμε τηλεόραση μαζί. Θα κάνουμε μια σειρά. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμα, αλλά κατά 99,9% θα γίνει», τόνισε ο ηθοποιός, χωρίς να αποκαλύπτει ακόμη το κανάλι που θα φιλοξενήσει το project. Οι δύο δημιουργοί έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ελληνική τηλεόραση με σειρές όπως το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και το «Καφέ της Χαράς», οι οποίες αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Ο Ρώμας πιστεύει ότι η επιτυχία αυτών των σειρών οφείλεται στην αρμονία ανάμεσα στους ηθοποιούς και το σενάριο.

«Η μεγάλη αγάπη του κοινού οφείλεται στο ότι ήταν ένας επιτυχημένος συνδυασμός ανθρώπων και κειμένου. Κάθισαν οι κατάλληλοι άνθρωποι στους κατάλληλους ρόλους, όπως το είχα σχεδιάσει με την Άννα. Αντιπροσωπεύει τη χαρά της ζωής και τους θυμίζει ευτυχισμένες στιγμές», δήλωσε χαρακτηριστικά.


Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Ρώμας σχολίασε και το τέλος της καθημερινής προβολής της σειράς στον ΑΝΤ1, όπου πλέον προβάλλεται η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό: «Δεν με πήραν τηλέφωνο από τον ΑΝΤ1 και ούτε χρειάζεται να το κάνουν. Δεν με αφορά τόσο πολύ. Παρότι πληρώνομαι από τις επαναλήψεις, δεν έχω καμία εξάρτηση. Θεωρώ ότι αν ξεκουραστεί αυτό το προϊόν, θα επανέλθει με μεγάλη δύναμη. Αλλά όλα έχουν ένα τέλος», ανέφερε.

Με τα νέα σχέδια να βρίσκονται ήδη σε διαδικασία, οι fans μπορούν να ελπίζουν σε νέα, φρέσκια δουλειά από το αγαπημένο τους δίδυμο, γεμάτη χιούμορ, συναίσθημα και ανατροπές, όπως ακριβώς μας έχει συνηθίσει.

