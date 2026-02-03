Mad Bubble
Οι Αθώοι: Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιο της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA

Πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 22:20
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», είναι γεγονός. Η συγκινητική ιστορία, βασισμένη στο αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 22:20. Σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, η σειρά εποχής του MEGA μας μεταφέρει στις αρχές του 20ού αιώνα, σε ένα χωριό στα βόρεια της Κέρκυρας, όπου τα ανθρώπινα πάθη συγκρούονται με την ηθική, την τιμή και την κοινωνική προκατάληψη.

Το νόθο παιδί ενός βιασμού, ο Γιάννος, παλεύει να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που τον αντιμετωπίζει με καταφρόνια και καχυποψία. Τα βαθιά του αισθήματα για τη Μαργαρίτα θα τον οδηγήσουν σε μια εσωτερική μάχη ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τη μοίρα. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν, άραγε, λύτρωση οι «Αθώοι»;

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς «Οι Αθώοι» – Επεισόδιο 1 (Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου)

1886, Ήπειρος. Η Αρετή, μια φτωχή Αρβανίτισσα, πέφτει θύμα βιασμού από Τούρκο ληστή. Από την τραγωδία γεννιέται ο γιος της, ο Γιάννος. Διωγμένη και απελπισμένη, η Αρετή δραπετεύει διά θαλάσσης προς την Κέρκυρα, όπου ξεβράζεται μισολιπόθυμη. Χρόνια μετά, εργάζεται στο σπίτι των Αχάτηδων, φτωχών μικροκτηματιών που τη φροντίζουν. Ο μικρός Γιάννος μεγαλώνει στο χωριό, σημαδεμένος από τη ρετσινιά του «νόθου». Καταφύγιο του η αδελφική του αγάπη με την Μαργαρίτα και η παρέα τους με ένα ακόμη γειτονόπουλο, τον Πέτρο. Τα δύο αγόρια διεκδικούν την προσοχή της. Καθώς το χωριό κουτσομπολεύει την Αρετή και τους Αχάτηδες που τη βοηθούν, εκείνη αποφασίζει να φύγει μακριά με το παιδί.


Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

