03.02.2026

Η Βρισηίδα Ανδριώτου και η Κέλλυ Βρανάκη στο Talk to MAD

Η Βρισηίδα Ανδριώτου και η Κέλλυ Βρανάκη συζητούν στο Talk To MAD για το ραδιόφωνο, τη Eurovision, την τηλεόραση και τα social media
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τη Βρισηίδα Ανδριώτου και την Κέλλυ Βρανάκη, δύο γυναίκες με ηχηρή παρουσία στα μέσα και τη σύγχρονη pop κουλτούρα

Η εκπομπή ξεκίνησε με την κουβέντα για το πώς η Βρισηίδα Ανδριώτου βρέθηκε στο ραδιόφωνο του Mad Radio106,2, όταν αρχικά δεν σήκωνε καν το τηλέφωνο λόγω πολλών κλήσεων και δημοσιογράφων: «Αρχικά δεν σήκωνα καν το τηλέφωνο. Τριάντα δύο αναπάντητες είχα και κάποιος μου είπε ότι αυτός σε παίρνει το Mad για δουλειά».

Η πρωινή ζώνη του ραδιοφώνου δεν την τρόμαξε: «Δεν με τρομάζει τίποτα. Γενικότερα έχω τολμήσει πολλά στη ζωή μου, δεν με πείραζε ότι πρέπει να ξυπνήσω πέντε η ώρα το πρωί». Γι’ αυτήν, το ραδιόφωνο είναι τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας, όχι απλά δουλειά: «Και στην εκπομπή αυτό που βγαίνει είναι ο εαυτός μου. Νιώθω ότι είμαστε μια παρέα,  είμαι safe, είμαι με τα κορίτσια, περνάω καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω».

Διάβασε επίσης: Η Σίλια Δούμου στο Talk to MAD: «O Gio Kay με στηρίζει σε κάθε μου κίνηση»

Η Βρισηίδα μίλησε επίσης για τα σχόλια που έχουν γίνει για την τριάδα των γυναικών στο ραδιόφωνο: «Μου έχουν σχολιάσει ότι πως θα κάνουν τρεις γυναίκες εκπομπή, αλλά παιδιά, αν είσαι ακομπλεξάριστος είναι κάτι που βγαίνει». Για εκείνη η προετοιμασία είναι σημαντική: «Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, έχουμε κάνει προεργασία, δεν είναι ότι απλά ανοίγουμε το μικρόφωνο και λέμε τα λέμε».

Όσο για το περιεχόμενο που παρουσιάζει, η Βρισηίδα εξήγησε: «Εγώ δεν λέω χαρτιά. Εγώ λέω τα healthy και τα lifestyle της ημέρας, τα tip τα οποία είναι κάπως στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή να μην φας αργά, πότε να κλείσεις το κινητό». Και αναφερόμενη στη σχέση της με τα social media και το περιεχόμενο που δημιουργεί σημείωσε: «Έχω κάνει πολλές συνταγές, αλλά τώρα με το φορτωμένο πρόγραμμα δυσκολεύομαι να τα βιντεοσκοπήσω. Κάνω περισσότερα από όσα δείχνω».

Η κουβέντα προχώρησε με την Κέλλυ Βρανάκη, η οποία έχει ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της Eurovision, παρουσιάζοντας μαζί με τον Θάνο Παπαχάμο την εκπομπή Eurovision GR. Η ίδια εξήγησε πώς έχει μεγαλώσει το ενδιαφέρον γύρω από τον θεσμό: «Νομίζω ότι είναι και ένα θέμα που συζητάμε παντού. Είμαστε μία από τις χώρες που είμαστε φανατικοί Eurovision».

Η σχέση της με τον διαγωνισμό είναι βαθιά και έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν: «Έκανα backstage στο Eurovision Weekly. Mετά έγινε η πρόταση να είμαι ανταποκρίτρια, και αυτό έφερε κι άλλα πράγματα». Η ίδια περιγράφει την αναβάθμιση του ρόλου της παρουσίασης ως «ευκαιρία», αλλά δεν κρύβει ότι φέρνει και ευθύνη: «Ήταν μια ευκαιρία, κάτι που λες “με εμπιστεύονται”, και φέρνει μαζί και μια ευθύνη που φέρνει μαζί ένα άγχος».

Mίλησε για το υψηλό επίπεδο των φετινών συμμετοχών και πώς η προετοιμασία των καλλιτεχνών ξεκινά νωρίς: «Μας είπαν πολλοί από τους συμμετέχοντες ότι ξεκίνησαν να φτιάχνουν το τραγούδι τους για τη Eurovision φέτος μετά τον περσινό εθνικό τελικό, σχεδόν ένα χρόνο πριν».

Όταν ρωτήθηκε πόσο είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το άγχος και να διαχειριστεί τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη δουλειά της, η Κέλλυ είπε: «Το χέδιο ήταν να ακούσω πράγματα αλλά να μη δώσω σημασία, αλλά είμαστε άνθρωποι και όταν ακούμε πράγματα, μας επηρεάζουν.  Προσπαθώ να κρατώ την κριτική που είναι εποικοδομητική».

Σχετικά με τη σχέση μεταξύ social media και τηλεόρασης, είπε: «Αγαπάω τα social media και θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε εκεί 100% ο εαυτός μας, αλλά ταυτόχρονα η τηλεόραση έχει περιορισμούς που δεν υπάρχουν στα social. Δεν θέλω να διαλέξω, μπορούν και τα δύο να γίνουν πολύ ωραίες δουλειές».

Τέλος, στο ερώτημα για το πώς θα ήθελε να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, η ίδια παραδέχεται ότι θέλει να ζήσει τη στιγμή περισσότερο: «Ο στόχος μου για φέτος είναι να ζω πιο πολύ τη στιγμή και να απολαμβάνω αυτά που κάνω, γιατί πολλές φορές κάνεις πράγματα μηχανικά».

Διάβασε επίσης: Ο Θάνος Κρομμύδας στο Talk to MAD: «Το θέατρο με κάνει να νιώθω ζωντανός κάθε παράσταση»

