Ο καφές με φρούτα είναι το επόμενο food trend που πρέπει να δοκιμάσεις

Μια νέα τάση στον καφέ φέρνει φρούτα, χρώματα και γεύσεις που ξυπνούν τις αισθήσεις και ανανεώνουν την εμπειρία της κούπας σου

Ο καφές με γεύση φρούτων είναι η νέα μόδα που κατακτά τα πρωινά και τα απογεύματα σου. Δεν μιλάμε για αρωματισμένους κόκκους, αλλά για φρέσκα φρούτα που χρησιμοποιούνται για να φτιάξεις ένα σιρόπι και να το προσθέσεις στον ζεστό ή κρύο καφέ σου. Από ροδέλες μπανάνας μέχρι εσπρέσο με μύρτιλα, η ποικιλία είναι τεράστια και η εμπειρία για τον ουρανίσκο σου μοναδική.

Η προσθήκη φρούτων στον καφέ σου δεν προσφέρει μόνο γεύση αλλά και θρεπτική αξία. Κάθε χρώμα φρούτου φέρνει μαζί του διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία. Tα μπλε και μοβ φρούτα περιέχουν αντιοξειδωτικά, τα πράσινα φρούτα χλωροφύλλη, ενώ τα πορτοκαλί και κίτρινα φρούτα είναι πλούσια σε βήτα-καροτένιο.

Πώς να φτιάξεις το σιρόπι φρούτων στο σπίτι

Επέλεξε πρώτα τον καφέ σου, ζεστό ή κρύο, όπως σου αρέσει περισσότερο. Κόψε τα φρούτα που διάλεξες σε μικρά κομμάτια και, αν χρειάζεται, αφαίρεσε τη φλούδα τους. Τοποθέτησε τα σε μια κατσαρόλα με ίσες ποσότητες νερού και ζάχαρης και άφησέ τα να σιγοβράσουν σε χαμηλή φωτιά για περίπου δέκα λεπτά. Ανακάτευε συχνά μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και το μείγμα να γίνει ομοιογενές. Στράγγιξε τα φρούτα και κράτησε μόνο το υγρό για να το προσθέσεις στον καφέ σου.

Κάνε τον καφέ σου πιο υγιεινό

Μπορείς να μειώσεις τη ζάχαρη ή να τη αντικαταστήσεις με σιρόπι αγαύης, βανίλια ή ζάχαρη καρύδας για μια πιο υγιεινή εκδοχή. Αν φτιάχνεις κρύο καφέ, μπορείς να προσθέσεις σόδα αντί για τονωτικό νερό για να μειώσεις τα σάκχαρα και τις θερμίδες. Εναλλακτικά, αντί να στραγγίξεις τελείως τα φρούτα, πολτοποίησέ τα και άφησέ τα στον καφέ σου για να προσθέσεις φυτικές ίνες και ακόμα περισσότερη γεύση.

Πειραματίσου με γεύσεις και υφές

Δοκίμασε διαφορετικά φρούτα κάθε φορά και ανακάλυψε ποιο συνδυασμό προτιμάς περισσότερο. Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη και μεταμόρφωσε τον καφέ σου σε μια εμπειρία γεμάτη γεύση, αρώματα και θρεπτικά συστατικά. Κάθε κούπα μπορεί να γίνει η προσωπική σου γευστική περιπέτεια με φρούτα.

