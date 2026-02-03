Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 03.02.2026

Το Stranger Things επιστρέφει: Ερχεται νέα animated σειρά Tales from ’85

Το Netflix επεκτείνει το τηλεοπτικό του φαινόμενο με το «Stranger Things Tales from ’85» και επιστροφή στο Χόκινς του 1985
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Λίγο μετά το οριστικό φινάλε μιας σειράς που σημάδεψε μια ολόκληρη δεκαετία τηλεοπτικής ιστορίας, το σύμπαν του Stranger Things δεν αποχαιρετά το κοινό του. Αντίθετα, αλλάζει μορφή και ετοιμάζεται να επιστρέψει με μια νέα αφήγηση που αντλεί έμπνευση από το παρελθόν του και τολμά να κινηθεί σε διαφορετικό αφηγηματικό πεδίο. Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα τη δημιουργία της animated σειράς «Stranger Things Tales from ’85», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου 2026. Η νέα παραγωγή έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της αρχικής live action σειράς, η οποία ολοκληρώθηκε έπειτα από 5 σεζόν και σχεδόν 9 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Η animated εκδοχή επιστρέφει στην πόλη του Χόκινς και τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στη 2η και την 3η σεζόν της αρχικής σειράς. Η αφήγηση μεταφέρει τους θεατές στον χειμώνα του 1985, σε μια περίοδο όπου οι γνώριμοι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με νέες απειλές, άγνωστα πλάσματα και ένα σκοτεινό παραφυσικό μυστήριο που απειλεί να διαταράξει ξανά την εύθραυστη ισορροπία της πόλης.

Στη νέα σειρά, οι χαρακτήρες δεν ενσαρκώνονται από τους ηθοποιούς που τους καθιέρωσαν στη live action εκδοχή, αλλά από νέο καστ φωνητικών ερμηνευτών. Τη φωνή της Eleven δίνει η Brooklyn Deivy Norstedt, τον Mike υποδύεται ο Luca Diaz, τη Max η Jolie Hoang Rappaport, τον Dustin ο Braxton Quinni, τον Lucas ο Elijah Williams, τον Will ο Ben Plessala, ενώ τον Jim Hopper ενσαρκώνει φωνητικά ο Brett Gipson.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix, η ιστορία εστιάζει στη μάχη των ηρώων με άγνωστες μέχρι τώρα υπερφυσικές δυνάμεις, σε ένα κλίμα που συνδυάζει τον τρόμο, τη φιλία και την περιπέτεια, διατηρώντας τον πυρήνα που έκανε το Stranger Things παγκόσμιο φαινόμενο.

Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα την πρώτη αφίσα της σειράς, ενώ ακολούθησε και το επίσημο τρέιλερ, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα του αισθητικού ύφους και της ατμόσφαιρας που θα χαρακτηρίζουν τη νέα εκδοχή. Οι δημιουργοί της σειράς Ross Duffer και Matt Duffer έχουν επισημάνει ότι η animated μορφή τους επιτρέπει να ξεπεράσουν τους φυσικούς περιορισμούς της live action παραγωγής και να εξερευνήσουν τον κόσμο του Stranger Things με μεγαλύτερη ελευθερία και φαντασία. Όπως έχουν τονίσει, στόχος τους είναι να αφηγηθούν ιστορίες που δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν με τον ίδιο τρόπο στην οθόνη, διατηρώντας ωστόσο τον συναισθηματικό και αφηγηματικό πυρήνα της σειράς.

Με το «Stranger Things Tales from ’85», το Netflix επενδύει εκ νέου σε ένα από τα πιο ισχυρά του brand, επιχειρώντας να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού και να επεκτείνει το σύμπαν του Stranger Things σε μια νέα δημιουργική κατεύθυνση.

netflix Stranger Things Tales from ’85
