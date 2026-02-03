Mad Bubble
TV 03.02.2026

Εκτός Σχεδίου: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου της νέας εκπομπής της ΕΡΤ1

Πρόκειται για μια ζωντανή εκπομπή, γυρισμένη μπροστά σε κοινό και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το «Εκτός Σχεδίου» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1, για να αναδείξει με πρωτοποριακό τρόπο την τέχνη της κωμωδίας αυτοσχεδιασμού. Πρόκειται για μια ζωντανή εκπομπή, γυρισμένη μπροστά σε κοινό και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, όπου οι ηθοποιοί λαμβάνουν απρόβλεπτες οδηγίες μέσω ακουστικού από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο οποίος καθοδηγεί την πλοκή σε πραγματικό χρόνο, με τις οδηγίες να γίνονται γνωστές και στο κοινό μέσω υποτίτλων.

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα σκηνικό-σπίτι της stand up comedian Ήρας Κατσούδα, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Σαρακατσάνη, Μπάμπη Γαλιατσάτο, Μελίνα Λεφατζή, Λευτέρη Παπακώστα και Φωτεινή Μπαξεβάνη, οι οποίοι καλούνται να αυτοσχεδιάσουν σε απρόβλεπτες και κωμικές καταστάσεις. Κάθε εβδομάδα, το καστ υποδέχεται και καλεσμένους-έκπληξη από διαφορετικούς χώρους, που εμφανίζονται συνήθως με το πραγματικό τους όνομα. Το «Εκτός Σχεδίου», βασισμένο στο γερμανικό format «Schillerstrasse» και παραγωγής Foss Productions, αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες κωμικές προτάσεις.

  • Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος
  • Σκηνογράφος: Ράνια Γερογιάννη
  • Διευθυντής Φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
  • Content Director – Αρχισυνταξία: Κατερίνα Κουμπή
  • Line Producer: Αθηνά Ζώτου
  • Producer: Στέλιος Κοτιώνης
  • Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου
  • Παραγωγή: ΕΡΤ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1ο: «Το ραντεβού της Ήρας»

Μια ρομαντική βραδιά. Ένα σπίτι έτοιμο για δείπνο. Και μια παρέα που κάνει τα πάντα… εκτός σχεδίου. Ποια είναι η παρέα; η Ήρα, μια «αιώνια» έφηβη χωρίς κάποιο σταθερό πλάνο στη ζωή της. Η θεία Φωτεινή, που υποτίθεται ότι μένει προσωρινά στο σπίτι μαζί της. Η ρομαντική και ευαίσθητη κολλητή της Ήρας, Μελίνα. Ο ενοχλητικός γείτονας Γιάννης, που ανακατεύεται παντού. Ο λογικός και διαχρονικά ερωτευμένος με τη Μελίνα, φίλος της Ήρας, Λευτέρης. Και ο Μπάμπης, φίλος της Φωτεινής, που έχει γίνει μέλος της παρέας κάπως… απρόσμενα. Η Ήρα έχει κανονίσει ένα ρομαντικό δείπνο στο σπίτι της και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το κρατήσει μυστικό. Οι φίλοι της όμως, έχουν άλλα σχέδια. Ένας απρόσκλητος ψεκασμός για κατσαρίδες, μια παρεξήγηση που μυρίζει φαγητό, ένα ταψί με κοτόπουλο και μια σειρά από αλλεπάλληλα κουδούνια μετατρέπουν το ρομαντικό σκηνικό στο απόλυτο χάος.


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ

ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ

Η Ήρα έχει τελειώσει Φιλοσοφική, όμως δεν κατάφερε ποτέ να βρει ουσιαστικό νόημα ή σταθερότητα μέσα από την επαγγελματική της πορεία. Εργάζεται περιστασιακά ως ανιματρίς σε παιδικά πάρτι, μια ειρωνική επιλογή αν σκεφτεί κανείς ότι πάσχει από παιδοφοβία και δεν της αρέσει καθόλου η δουλειά της. Παράλληλα, δεν παίρνει τη ζωή ιδιαίτερα στα σοβαρά· παραμένει μια «αιώνια έφηβη», αιώνια εργένισσα… Οικονομικά βρίσκεται μόνιμα σε αδιέξοδο. Έχει κληρονομήσει το σπίτι της μητέρας της, η οποία πέθανε πριν από πέντε χρόνια. Δεν έχει αδέρφια.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ

Η Φωτεινή είναι η νεαρή θεία της Ήρας, αδερφή της μητέρας της, και εμφανίστηκε ξαφνικά και μόνιμα στη ζωή της τον τελευταίο χρόνο. Μετά την ανατίναξη του σπιτιού της στην Παλλήνη –αποτέλεσμα κάποιων επικίνδυνων πειραμάτων που δοκίμασε εμπνευσμένη από βίντεο στο TikTok– εγκαταστάθηκε στο σπίτι της Ήρας. Παρότι το περιστατικό θα μπορούσε να την καταστρέψει, η Φωτεινή διαθέτει οικονομική άνεση και δεν ανησυχεί ουσιαστικά για τα υλικά της ζητήματα. Ανύπαντρη, συγγραφέας που δεν έχει εκδώσει τίποτα μέχρι στιγμής. Μένει στο σπίτι της Ήρας και καλά προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, αλλά δεν έχει σκοπό να το κουνήσει από εκεί.

ΜΕΛΙΝΑ ΛΕΦΑΝΤΖΗ

Η Μελίνα είναι επαγγελματίας χορεύτρια. Ελπίζει ακόμη σε μία μεγάλη καριέρα. Είναι ρομαντική και ευαίσθητη. Λίγο ατυχής στον έρωτα γιατί ψάχνει πάντα το τέλειο. Είναι κολλητές με την Ήρα από μικρές, από τα καλοκαίρια στα εξοχικά τους, γεγονός που τις έχει δέσει βαθιά, παρά τις έντονες διαφορές τους. Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη σχέση, η Μελίνα γνωρίζει καλά και τη Φωτεινή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

Ο Γιάννης ενοχλητικός γείτονας, που εμφανίζεται συνήθως απρόσκλητος. Είναι εφοριακός στον ΚΕΦΟΔΕ Αττικής. Είναι ξερόλας, ανακατεύεται με τα πάντα και καταπιάνεται με τα μαστορέματα, συνήθως ανεπιτυχώς. Μένει στο διπλανό σπίτι, με κοινή αυλή με την Ήρα. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά, όμως η οικογενειακή του ζωή κάθε άλλο παρά ήρεμη είναι. Η γυναίκα του τον «πρήζει» συνεχώς, τον ελέγχει και τρώει… παντόφλα. Νιώθει καταπιεσμένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι και ψάχνει διέξοδο όπου μπορεί. Είναι ενοχλητικός, λίγο γκρινιάρης και μόνιμα έτοιμος να δώσει συμβουλές που κανείς δεν ζήτησε.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Ο Λευτέρης είναι φίλος της Ήρας από τα χρόνια του πανεπιστημίου και η σχέση τους έχει χτιστεί πάνω σε υπερβολές, ξενύχτια. Είναι πιο μαζεμένος και λογικός από την Ήρα. Λατρεύει τη μαγειρική και όλο δοκιμάζει νέες συνταγές που τρώει η παρέα. Σήμερα εργάζεται στον διαφημιστικό κλάδο, γράφοντας διαφημιστικά κείμενα για εταιρείες στα social media. Κρυφά είναι ερωτευμένος με τη Μελίνα. Δεν τολμά να το ομολογήσει, ούτε σε εκείνη ούτε στον εαυτό του, φοβούμενος πως θα διαταράξει τις ισορροπίες της παρέας.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Φίλος της Φωτεινής. Γνωρίστηκαν στα μαθήματα δημιουργικής γραφής. Ο Μπάμπης πιστεύει ότι είναι σπουδαίος συγγραφέας και αυτός και η Φωτεινή ενώ και οι δύο είναι χάλια. Θαυμάζει πολύ τη Φωτεινή. Για να βιοποριστεί, εργάζεται ως φροντιστής σε Οίκο Ευγηρίας. Κάνει συνέχεια «ιατρικές» γνωματεύσεις από το κεφάλι του και σχολιάζει καταστάσεις σαν ειδικός. Με την Ήρα δεν τα πάνε ιδιαίτερα καλά καθώς συνέχεια της φορτώνεται στο σπίτι.

