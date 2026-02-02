Το One Battle After Another κυριάρχησε στα London Critics’ Circle Film Awards

Τέσσερα βραβεία για την ταινία του Paul Thomas Anderson και κορυφαία ανδρική ερμηνεία για τον Timothée Chalamet

Το «One Battle After Another» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των 46ων London Critics’ Circle Film Awards, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη φετινή κινηματογραφική σεζόν. Η απονομή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο ξενοδοχείο May Fair στο Λονδίνο, όπου η ταινία απέσπασε συνολικά 4 διακρίσεις, κατακτώντας μεταξύ άλλων το κορυφαίο βραβείο καλύτερης ταινίας της χρονιάς. Παράλληλα με τη διάκριση της ταινίας, ο Paul Thomas Anderson τιμήθηκε τόσο ως σκηνοθέτης της χρονιάς όσο και ως σεναριογράφος της χρονιάς, ολοκληρώνοντας μια θριαμβευτική βραδιά για το δημιουργικό επιτελείο του φιλμ. Στην κατηγορία δεύτερου ανδρικού ρόλου, το βραβείο κατέληξε στον Sean Penn, για την ερμηνεία του στην ίδια ταινία.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

Στον ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Timothée Chalamet αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς, σε μια συγκυρία που συνέπεσε με την παρουσία του στο Λονδίνο για συζητήσεις με το κοινό γύρω από τη νέα του ταινία «Marty Supreme». Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Timothée Chalamet κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, μετά την πρώτη του διάκριση το 2018 για το «Call Me By Your Name», γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερή αναγνώρισή του από τη βρετανική κριτική.

Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία, το βραβείο καλύτερης ηθοποιού απονεμήθηκε στην Jessie Buckley για την ερμηνεία της στο «Hamnet», μια διάκριση που προστίθεται σε μια σειρά σημαντικών επαίνων για τη συγκεκριμένη κινηματογραφική μεταφορά.

Στις κατηγορίες δεύτερων ρόλων, η Amy Madigan τιμήθηκε ως καλύτερη β΄ γυναικεία ερμηνεία για την ταινία «Weapons». Παράλληλα, το «KPop Demon Hunters», η μεγάλη επιτυχία του Netflix, κατέκτησε μία από τις ελάχιστες διακρίσεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι δεν ήταν επιλέξιμο για τα BAFTA.

Πέρα από τα βασικά βραβεία, η τελετή περιλάμβανε και ειδικές τιμητικές διακρίσεις. Η Cynthia Erivo έλαβε το Derek Malcolm Award for Innovation, σε αναγνώριση μιας καριέρας που εκτείνεται σε ταινίες όπως «Widows», «Harriet», «Bad Times at the El Royale» και τα φιλμ του σύμπαντος «Wicked». Αντίστοιχα, ο Guillermo del Toro τιμήθηκε με το Dilys Powell Award for Excellence in Film, για τη συνολική του προσφορά στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Τα London Critics’ Circle Film Awards απονέμονται έπειτα από ψηφοφορία των 207 μελών του κινηματογραφικού τμήματος του Critics’ Circle, του μακροβιότερου και πλέον καταξιωμένου οργανισμού κριτικών κινηματογράφου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η φετινή τελετή επιβεβαίωσε τον ρόλο του θεσμού ως βαρόμετρο καλλιτεχνικής ποιότητας, με το «One Battle After Another» να αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς της χρονιάς για τη διεθνή κριτική.

Διάβασε επίσης: Το Sinners και το One Battle After Another οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Η πλήρης λίστα νικητών και υποψηφιοτήτων

Ταινία της χρονιάς

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«The Mastermind»

«One Battle After Another» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

«Sentimental Value»

«Sinners»

«Sirāt»

«Sorry, Baby»

«Train Dreams»

«Weapons»

Σκηνοθέτης της χρονιάς

Paul Thomas Anderson για το «One Battle After Another» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Ryan Coogler για το «Sinners»

Óliver Laxe για το «Sirāt»

Josh Safdie για το «Marty Supreme»

Chloé Zhao για το «Hamnet»

Α΄ ανδρικός ρόλος

Timothée Chalamet για το «Marty Supreme» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Leonardo DiCaprio για το «One Battle After Another»

Ethan Hawke για το «Blue Moon»

Wagner Moura για το «The Secret Agent»

Josh O’Connor για το «The Mastermind»

Α΄ γυναικείος ρόλος

Jessie Buckley για το «Hamnet» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Rose Byrne για το «If I Had Legs I’d Kick You»

Jennifer Lawrence για το «Die My Love»

Renate Reinsve για το «Sentimental Value»

Eva Victor για το «Sorry, Baby»

Β΄ ανδρικός ρόλος

Benicio del Toro για το «One Battle After Another»

Jacob Elordi για το «Frankenstein»

Delroy Lindo για το «Sinners»

Sean Penn για το «One Battle After Another» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Alexander Skarsgård για το «Pillion»

Β΄ γυναικείος ρόλος

Odessa A’zion για το «Marty Supreme»

Inga Ibsdotter Lilleaas για το «Sentimental Value»

Amy Madigan για το «Weapons» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Wunmi Mosaku για το «Sinners»

Teyana Taylor για το «One Battle After Another»

Σεναριογράφος της χρονιάς

Paul Thomas Anderson για το «One Battle After Another» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Ryan Coogler για το «Sinners»

Josh Safdie και Ronald Bronstein για το «Marty Supreme»

Eva Victor για το «Sorry, Baby»

Chloé Zhao και Maggie O’Farrell για το «Hamnet»

Βρετανική ή ιρλανδική ταινία της χρονιάς

«The Ballad of Wallis Island»

«Bugonia»

«Hamnet»

«I Swear»

«Pillion» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Ξενόγλωσση ταινία της χρονιάς

«It Was Just an Accident»

«No Other Choice»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

«Sirāt»

Ντοκιμαντέρ της χρονιάς

«Cover-Up»

«One to One: John & Yoko»

«Orwell: 2+2=5»

«The Perfect Neighbor» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

«Riefenstahl»

Ταινία κινουμένων σχεδίων της χρονιάς

«Arco»

«Elio»

«KPop Demon Hunters» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

«Little Amélie or the Character of Rain»

«Zootopia 2»

Βρετανός ή Ιρλανδός ερμηνευτής της χρονιάς

Naomi Ackie για τα «Sorry, Baby», «Mickey 17», «The Thursday Murder Club»

Robert Aramayo για τα «I Swear», «Palestine 36»

Jessie Buckley για το «Hamnet»

David Jonsson για τα «Wasteman», «The Long Walk»

Josh O’Connor για τα «The Mastermind», «The History of Sound», «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Πρωτοεμφανιζόμενος ερμηνευτής της χρονιάς

Robert Aramayo για τα «I Swear», «Palestine 36» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Miles Caton για το «Sinners»

Frank Dillane για τα «Urchin», «Harvest»

Chase Infiniti για το «One Battle After Another»

Eva Victor για το «Sorry, Baby»

Πρωτοεμφανιζόμενος Βρετανός ή Ιρλανδός δημιουργός της χρονιάς

Tom Basden και Tim Key για το «The Ballad of Wallis Island»

Laura Carreira για το «On Falling»

Akinola Davies Jr. για το «My Father’s Shadow»

Harris Dickinson για το «Urchin»

Harry Lighton για το «Pillion» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Νεαρός Βρετανός ή Ιρλανδός ερμηνευτής της χρονιάς

Scott Ellis Watson για το «I Swear»

Ebada Hassan για το «Brides»

Jacobi Jupe για το «Hamnet»

Noah Jupe για τα «Hamnet», «The Carpenter’s Son»

Alfie Williams για το «28 Years Later» (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Τεχνικό επίτευγμα της χρονιάς

«Die My Love», μοντάζ Toni Froschhamer

«The Ice Tower», σκηνογραφία Julia Irribarria

«Marty Supreme», casting Jennifer Venditti

«The Mastermind», μουσική Rob Mazurek

«One Battle After Another», μοντάζ Andy Jurgensen

«Sinners», μουσική Ludwig Göransson (ΝΙΚΗΤΗΣ)

«Sirāt», ηχητικός σχεδιασμός Laia Casanovas

«Sound of Falling», κοστούμια Sabrina Krämer

«Train Dreams», φωτογραφία Adolpho Veloso

«Weapons», μακιγιάζ και κομμώσεις Leo Satkovich, Melizah Wheat και Jason Collins

Βρετανική ή ιρλανδική ταινία μικρού μήκους της χρονιάς

«Two Black Boys In Paradise», σκηνοθεσία Baz Sells

«Leaving Ikordoru in 1999», σκηνοθεσία Rashida Seriki

«I Saw The Face Of God In The Jet Wash», σκηνοθεσία Mark Jenkin

«Neil Armstrong and the Langholmites», σκηνοθεσία Duncan Cowles (ΝΙΚΗΤΗΣ)

«Milk», σκηνοθεσία Naomi Waring

Dilys Powell Award for Excellence in Film

Guillermo del Toro

Derek Malcolm Award for Innovation

Cynthia Erivo

Διάβασε επίσης: 4 βιβλία που διεκδικούν Όσκαρ και αξίζει να διαβάσεις

Δες κι αυτό…