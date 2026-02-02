Ο Steven Spielberg στο κλειστό club των κατόχων Egot

Με την κατάκτηση του Grammy, ο Steven Spielberg ολοκληρώνει το σπάνιο καρέ Emmy, Grammy, Oscar και Tony και γίνεται ο 22ος καλλιτέχνης που έχει Egot

Σε ένα από τα πλέον ιστορικά ορόσημα της σύγχρονης καλλιτεχνικής ιστορίας, ο Steven Spielberg πέτυχε την πλήρη κατάκτηση του περίφημου Egot, προσθέτοντας ένα Grammy στο ήδη εντυπωσιακό σύνολο των διακρίσεών του. Ο Steven Spielberg έγινε μόλις ο 22ος καλλιτέχνης που έχει κερδίσει ανταγωνιστικά βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony, ολοκληρώνοντας αυτό που συχνά αποκαλείται το απόλυτο «grand slam» της παγκόσμιας show business.

Ο Steven Spielberg κέρδισε το πρώτο Grammy της καριέρας του σε ηλικία 79 ετών, αποσπώντας το βραβείο καλύτερης μουσικής ταινίας για το ντοκιμαντέρ «Music for John Williams», το οποίο παρήγαγε. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Grammy 2026 και επισφράγισε μια πορεία δεκαετιών που έχει καθορίσει όσο λίγες τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Laurent Bouzereau, εστιάζει στην επτά δεκαετιών καριέρα του John Williams, του συνθέτη που έχει ταυτίσει το όνομά του με μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο John Williams έχει γράψει τη μουσική για 9 από τις 25 εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, δημιουργώντας ηχητικά σύμπαντα που ξεπερνούν τη μεγάλη οθόνη και ενσωματώνονται στη συλλογική μνήμη.

Η καλλιτεχνική σχέση του Steven Spielberg με τον John Williams ξεκίνησε το 1974, με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη, «The Sugarland Express». Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι δύο δημιουργοί συνεργάστηκαν σχεδόν αδιάλειπτα, με τον John Williams να υπογράφει τη μουσική σε όλες εκτός από 5 ταινίες του Steven Spielberg. Η συνεργασία τους θεωρείται μία από τις πιο γόνιμες και επιδραστικές στην ιστορία του σινεμά, συνδυάζοντας εικόνα και ήχο με τρόπο που διαμόρφωσε ολόκληρα κινηματογραφικά είδη.

Σε δήλωσή του μετά τη βράβευση, ο Steven Spielberg ανέφερε ότι το Grammy «σημαίνει τα πάντα» για εκείνον. Τόνισε ότι η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει όσα γνωρίζει εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, ότι δηλαδή η επιρροή του John Williams στον πολιτισμό και τη μουσική είναι ανυπολόγιστη και ότι η καλλιτεχνική του κληρονομιά παραμένει ασύγκριτη. Παράλληλα, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του Laurent Bouzereau, το οποίο χαρακτήρισε βαθιά όμορφο και ουσιαστικό.

Με την κατάκτηση του Egot, ο Steven Spielberg εντάσσεται σε μια εξαιρετικά περιορισμένη λίστα θρύλων της τέχνης, δίπλα σε ονόματα όπως η Audrey Hepburn, ο Mel Brooks, ο Elton John και ο Andrew Lloyd Webber. Μέχρι σήμερα, μόνο 22 άνθρωποι έχουν επιτύχει Egot μέσω ανταγωνιστικών βραβείων, ενώ 6 ακόμη, ανάμεσά τους ο James Earl Jones και η Liza Minnelli, έχουν λάβει τον τίτλο μέσω τιμητικών διακρίσεων για συνολική προσφορά.

Το Grammy προστίθεται σε μια ήδη εντυπωσιακή συλλογή διακρίσεων για τον Steven Spielberg, ο οποίος έχει κερδίσει 3 Oscar, 12 Emmy και 1 Tony για την παραγωγή του επιτυχημένου θεατρικού έργου «A Strange Loop». Η νέα αυτή διάκριση δεν λειτουργεί απλώς ως αριθμητική προσθήκη, αλλά ως συμβολική ολοκλήρωση μιας καριέρας που έχει επηρεάσει βαθιά τον παγκόσμιο πολιτισμό, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Steven Spielberg ως ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς όλων των εποχών.

