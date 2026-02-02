Mad Bubble
Mad Bubble
Tech News 02.02.2026

Realme P4 Power 5G: Το πρώτο smartphone με μπαταρία Titan 10.001mAh

Το πρώτο στον κόσμο μαζικά παραγόμενο smartphone με μπαταρία 10001mAh, προσφέροντας εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια, οδηγώντας τη βιομηχανία στην εποχή των 10,000mAh
Mad.gr

Η realme, παρουσιάζει σήμερα το P4 Power 5G, μια σημαντική τεχνολογική καινοτομία που φέρνει την εξέλιξη της μπαταρίας smartphone σε νέο επίπεδο,
οδηγώντας τη βιομηχανία στην εποχή των 10,000mAh. Εξοπλισμένο με την παγκόσμια πρώτη 10,001mAh Titan Battery, το P4 Power 5G θέτει ένα νέο πρότυπο για extreme endurance, συνδυάζοντας ταυτόχρονα απόδοση flagship και ένα τολμηρό Visible Power Design. Αυτό το ορόσημο προϊόν αποτελεί την πιο φιλόδοξη εξέλιξη της σειράς P, προσφέροντας στους νέους χρήστες πρωτοφανή διάρκεια ενέργειας, ομαλή απόδοση και μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα.

Ο Πρωτοπόρος στην Τεχνολογία Μπαταρίας: 10,001mAh Titan Battery που Επαναπροσδιορίζει την Αντοχή.

Μετά από χρόνια εξερεύνησης των ορίων της καινοτομίας στις μπαταρίες smartphone, η realme οδηγεί πλέον τη βιομηχανία στην εποχή των 10,000mAh με το P4 Power 5G,
σηματοδοτώντας ένα φιλόδοξο άλμα στην τεχνολογία ισχύος. Η συσκευή εισάγει την πρώτη στον κλάδο 10,001mAh Titan Battery, σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος μιας τυπικής
μπαταρίας smartphone και αρκετά ισχυρή για να επαναπροσδιορίσει την καθημερινή και υψηλής ζήτησης αντοχή. Με τεχνολογία silicon carbon anode επόμενης γενιάς και προηγμένοC Pack και F Pack protection design, το P4 Power 5G προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ενώ διατηρεί λεπτό σώμα 9.08mm, 219g, επιτυγχάνοντας σπάνια ισορροπία μεταξύ μεγάλης χωρητικότητας μπαταρίας και άνετης εργονομίας.

Διάβασε επίσης:

Πέρα από τη χωρητικότητα, το P4 Power 5G σχεδιάστηκε με ισχυρή προστασία ασφαλείας. Με την Titan Battery, η συσκευή λειτουργεί αξιόπιστα από –30°C έως 56°C. Η μπαταρία έχει περάσει δοκιμές flat compression, overcharging και battery drop, κερδίζοντας την TÜV Five Star Battery Safety Certification, ως το πρώτο smartphone στην κατηγορία των 10,000mAh που το επιτυγχάνει. Με χημεία silicon carbon επόμενης γενιάς και intelligent charging management, η μπαταρία υποστηρίζει έως και 1.650 κύκλους και διατηρεί υψηλή υγεία (>80%) ακόμη και μετά από οκτώ χρόνια, θέτοντας νέο πρότυπο αξιοπιστίας μακροπρόθεσμης μπαταρίας.

Παρά τη τεράστια χωρητικότητα, η συσκευή υποστηρίζει 80W fast charging, φτάνοντας το 50% σε μόλις 36 λεπτά, και εισάγει το ταχύτερο στον κόσμο 27W reverse charging για τροφοδοσία αξεσουάρ και άλλων συσκευών με ευκολία. Μαζί, αυτές οι καινοτομίες καθιστούν το P4 Power 5G νέο σημείο αναφοράς για το τι μπορεί να πετύχει μια μπαταρία smartphone, προσφέροντας στους νέους χρήστες αξιόπιστη και μακράς διάρκειας ενέργεια.

Πρωτοπόρος στην Απόδοση: Smooth Επίπεδο Flagship

Το realme P4 Power 5G προσφέρει ισχυρή και αποδοτική απόδοση με Dimensity 7400 Ultra 5G chipset, επιτρέποντας ταχύτερη αναγνώριση εικόνας, βελτιωμένη επεξεργασία HDR και αξιόπιστη 4K recording για ομαλό gaming και effortless multitasking. Η εμπειρία αναβαθμίζεται περαιτέρω με την HyperGlow 4D Curve⁺ AMOLED display, με 144Hz refresh rate. Με μέγιστη φωτεινότητα 6500nits και 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα, η οθόνη παραμένει ζωντανή, ρευστή και καθαρά ορατή ακόμα και υπό έντονο ηλιακό φως. Είτε για gaming, streaming ή καθημερινό browsing, το realme P4 Power 5G προσφέρει μια συνεχώς smooth και immersive οπτική εμπειρία.

Visible Power Design: Εκεί που η Τεχνολογία Συναντά τη Διαφάνεια

Βασισμένο στην καινοτομία της σειράς P για νεανικούς χρήστες, το realme P4 Power εισάγει ένα «Visible Power» design, που μετατρέπει την εσωτερική μηχανική σε αισθητικό χαρακτηριστικό. Το πίσω πάνελ χωρίζεται σε δύο ζώνες: μια χαμηλότερη matte περιοχή που φιλοξενεί τη μεγάλη 10,001mAh μπαταρία, και μια ανώτερη διαφανή που αποκαλύπτει τα εσωτερικά κυκλώματα. Διατίθεται σε Flash Orange και Power Silver, το design επικοινωνεί διαφάνεια και ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο, αντανακλώντας τον στόχο της realme να κάνει την προηγμένη τεχνολογία ορατή και προσιτή.

Για να αναδείξει τη φιλοσοφία αυτή πέρα από την αισθητική και να προσφέρει μια πλήρη εμπειρία επιπέδου flagship, η συσκευή διαθέτει IP69, IP68 και IP66 protection, ArmorShell Protection, Corning Gorilla Glass, 400% UltraBoom high volume audio και το τελευταίο realme UI 7.0. Μαζί, αυτά τα στοιχεία προσφέρουν αντοχή και ultra smooth οπτική απόδοση σε μια συσκευή που δημιουργήθηκε από και για τη νέα γενιά.

Ως η ισχυρότερη συσκευή της σειράς P μέχρι σήμερα, το P4 Power 5G φέρνει σημαντικό άλμα στην καινοτομία μπαταρίας, απόδοσης και design, ενισχύοντας τη δέσμευση της σειράς P να προσφέρει ισχυρή απόδοση και εξαιρετική αξία στους νέους χρήστες.

Διάβασε επίσης: Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ είναι εδώ!

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Tech κινητό Τεχνολογία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Φοράς μόνο ουδέτερους τόνους; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις το 2026

Φοράς μόνο ουδέτερους τόνους; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις το 2026

02.02.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή

Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή

02.02.2026

Δες επίσης

Ξένια Τσιρκόβα στο Mad Radio 106,2: «Στόχος μου είναι του χρόνου να περπατήσω στα διεθνή fashion weeks»
Mad Radio News

Ξένια Τσιρκόβα στο Mad Radio 106,2: «Στόχος μου είναι του χρόνου να περπατήσω στα διεθνή fashion weeks»

02.02.2026
Η Natasha Kay στο Mad Radio 106,2: «Του χρόνου θα στείλω τραγούδι για τη Eurovision»
Mad Radio News

Η Natasha Kay στο Mad Radio 106,2: «Του χρόνου θα στείλω τραγούδι για τη Eurovision»

01.02.2026
Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας
Social & Tech

Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας

30.01.2026
Πώς ένας μοναχικός πιγκουίνος έγινε το πρότυπο της Gen Z
Social & Tech

Πώς ένας μοναχικός πιγκουίνος έγινε το πρότυπο της Gen Z

29.01.2026
Mad Tech News: Threads, TikTok, ChatGPT και Pokémon Go
Mad TV News

Mad Tech News: Threads, TikTok, ChatGPT και Pokémon Go

28.01.2026
Τα TikTok videos που θα στείλεις στο άλλο σου μισό την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Social & Tech

Τα TikTok videos που θα στείλεις στο άλλο σου μισό την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

28.01.2026
Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα Grammy 2026
Mad Radio News

Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα Grammy 2026

28.01.2026
Τι είναι τα grandma showers και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτά
Social & Tech

Τι είναι τα grandma showers και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτά

27.01.2026
Khaby Lame: Ο πιο δημοφιλής TikToker, υπέγραψε συμφωνία 900 εκατ.
Social & Tech

Khaby Lame: Ο πιο δημοφιλής TikToker, υπέγραψε συμφωνία 900 εκατ.

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει