Realme P4 Power 5G: Το πρώτο smartphone με μπαταρία Titan 10.001mAh

Το πρώτο στον κόσμο μαζικά παραγόμενο smartphone με μπαταρία 10001mAh, προσφέροντας εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια, οδηγώντας τη βιομηχανία στην εποχή των 10,000mAh

Η realme, παρουσιάζει σήμερα το P4 Power 5G, μια σημαντική τεχνολογική καινοτομία που φέρνει την εξέλιξη της μπαταρίας smartphone σε νέο επίπεδο,

οδηγώντας τη βιομηχανία στην εποχή των 10,000mAh. Εξοπλισμένο με την παγκόσμια πρώτη 10,001mAh Titan Battery, το P4 Power 5G θέτει ένα νέο πρότυπο για extreme endurance, συνδυάζοντας ταυτόχρονα απόδοση flagship και ένα τολμηρό Visible Power Design. Αυτό το ορόσημο προϊόν αποτελεί την πιο φιλόδοξη εξέλιξη της σειράς P, προσφέροντας στους νέους χρήστες πρωτοφανή διάρκεια ενέργειας, ομαλή απόδοση και μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα.

Ο Πρωτοπόρος στην Τεχνολογία Μπαταρίας: 10,001mAh Titan Battery που Επαναπροσδιορίζει την Αντοχή.

Μετά από χρόνια εξερεύνησης των ορίων της καινοτομίας στις μπαταρίες smartphone, η realme οδηγεί πλέον τη βιομηχανία στην εποχή των 10,000mAh με το P4 Power 5G,

σηματοδοτώντας ένα φιλόδοξο άλμα στην τεχνολογία ισχύος. Η συσκευή εισάγει την πρώτη στον κλάδο 10,001mAh Titan Battery, σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος μιας τυπικής

μπαταρίας smartphone και αρκετά ισχυρή για να επαναπροσδιορίσει την καθημερινή και υψηλής ζήτησης αντοχή. Με τεχνολογία silicon carbon anode επόμενης γενιάς και προηγμένοC Pack και F Pack protection design, το P4 Power 5G προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ενώ διατηρεί λεπτό σώμα 9.08mm, 219g, επιτυγχάνοντας σπάνια ισορροπία μεταξύ μεγάλης χωρητικότητας μπαταρίας και άνετης εργονομίας.

Πέρα από τη χωρητικότητα, το P4 Power 5G σχεδιάστηκε με ισχυρή προστασία ασφαλείας. Με την Titan Battery, η συσκευή λειτουργεί αξιόπιστα από –30°C έως 56°C. Η μπαταρία έχει περάσει δοκιμές flat compression, overcharging και battery drop, κερδίζοντας την TÜV Five Star Battery Safety Certification, ως το πρώτο smartphone στην κατηγορία των 10,000mAh που το επιτυγχάνει. Με χημεία silicon carbon επόμενης γενιάς και intelligent charging management, η μπαταρία υποστηρίζει έως και 1.650 κύκλους και διατηρεί υψηλή υγεία (>80%) ακόμη και μετά από οκτώ χρόνια, θέτοντας νέο πρότυπο αξιοπιστίας μακροπρόθεσμης μπαταρίας.

Παρά τη τεράστια χωρητικότητα, η συσκευή υποστηρίζει 80W fast charging, φτάνοντας το 50% σε μόλις 36 λεπτά, και εισάγει το ταχύτερο στον κόσμο 27W reverse charging για τροφοδοσία αξεσουάρ και άλλων συσκευών με ευκολία. Μαζί, αυτές οι καινοτομίες καθιστούν το P4 Power 5G νέο σημείο αναφοράς για το τι μπορεί να πετύχει μια μπαταρία smartphone, προσφέροντας στους νέους χρήστες αξιόπιστη και μακράς διάρκειας ενέργεια.

Πρωτοπόρος στην Απόδοση: Smooth Επίπεδο Flagship

Το realme P4 Power 5G προσφέρει ισχυρή και αποδοτική απόδοση με Dimensity 7400 Ultra 5G chipset, επιτρέποντας ταχύτερη αναγνώριση εικόνας, βελτιωμένη επεξεργασία HDR και αξιόπιστη 4K recording για ομαλό gaming και effortless multitasking. Η εμπειρία αναβαθμίζεται περαιτέρω με την HyperGlow 4D Curve⁺ AMOLED display, με 144Hz refresh rate. Με μέγιστη φωτεινότητα 6500nits και 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα, η οθόνη παραμένει ζωντανή, ρευστή και καθαρά ορατή ακόμα και υπό έντονο ηλιακό φως. Είτε για gaming, streaming ή καθημερινό browsing, το realme P4 Power 5G προσφέρει μια συνεχώς smooth και immersive οπτική εμπειρία.

Visible Power Design: Εκεί που η Τεχνολογία Συναντά τη Διαφάνεια

Βασισμένο στην καινοτομία της σειράς P για νεανικούς χρήστες, το realme P4 Power εισάγει ένα «Visible Power» design, που μετατρέπει την εσωτερική μηχανική σε αισθητικό χαρακτηριστικό. Το πίσω πάνελ χωρίζεται σε δύο ζώνες: μια χαμηλότερη matte περιοχή που φιλοξενεί τη μεγάλη 10,001mAh μπαταρία, και μια ανώτερη διαφανή που αποκαλύπτει τα εσωτερικά κυκλώματα. Διατίθεται σε Flash Orange και Power Silver, το design επικοινωνεί διαφάνεια και ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο, αντανακλώντας τον στόχο της realme να κάνει την προηγμένη τεχνολογία ορατή και προσιτή.

Για να αναδείξει τη φιλοσοφία αυτή πέρα από την αισθητική και να προσφέρει μια πλήρη εμπειρία επιπέδου flagship, η συσκευή διαθέτει IP69, IP68 και IP66 protection, ArmorShell Protection, Corning Gorilla Glass, 400% UltraBoom high volume audio και το τελευταίο realme UI 7.0. Μαζί, αυτά τα στοιχεία προσφέρουν αντοχή και ultra smooth οπτική απόδοση σε μια συσκευή που δημιουργήθηκε από και για τη νέα γενιά.

Ως η ισχυρότερη συσκευή της σειράς P μέχρι σήμερα, το P4 Power 5G φέρνει σημαντικό άλμα στην καινοτομία μπαταρίας, απόδοσης και design, ενισχύοντας τη δέσμευση της σειράς P να προσφέρει ισχυρή απόδοση και εξαιρετική αξία στους νέους χρήστες.

