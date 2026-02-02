Mad Bubble
Fashion 02.02.2026

Φοράς μόνο ουδέτερους τόνους; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις το 2026

chocolate_outfit
Οι ουδέτερες αποχρώσεις γίνονται πρωταγωνιστές της μόδας το 2026, χαρίζοντας φινέτσα, φρεσκάδα και κομψότητα σε κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Παρά τις έντονες αποχρώσεις που κυριάρχησαν στις πασαρέλες της S/S 26, όπως το tangerine, το cobalt blue και το royal purple, η σεζόν του 2026 προσφέρει επιλογές και για όσους προτιμούν πιο διακριτικούς τόνους. Τα ουδέτερα χρώματα παραμένουν βασικό στοιχείο της μόδας, προσφέροντας κομψότητα και φρεσκάδα χωρίς να χρειάζεται να υιοθετήσει κανείς τα πιο τολμηρά χρώματα των runway shows.

Οι τάσεις της χρονιάς επισημαίνουν 5 ουδέτερες αποχρώσεις που ξεχωρίζουν για την ευκολία στον συνδυασμό τους και τη διαχρονική αισθητική τους. Το γεγονός ότι το Pantone Color of the Year είναι ουδέτερο υπογραμμίζει την κίνηση της μόδας προς μινιμαλιστικές και πολυτελείς επιλογές, με κομμάτια που μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με έντονες ή διακριτικές αποχρώσεις.

https://www.instagram.com/_jeanettemadsen_/?g=5#

1. Cognac

Το cognac είναι η νέα «ζεστή» καφέ απόχρωση που αντικαθιστά τα κλασικά σοκολατί και καμηλό. Είναι ιδανικό για τη μετάβαση προς την άνοιξη, ενώ δίνει πολυτελές αίσθημα σε jackets, παντελόνια και αξεσουάρ. Προτίμησε ένα cropped bomber jacket ή ένα ζευγάρι κομψά flats για κομψές καθημερινές εμφανίσεις.

xeimwnas_outfit
https://www.instagram.com/livvperez/

2. Cloud Dancer

Το Cloud Dancer, η απόχρωση Pantone του 2026, είναι ένα μαλακό, γαλακτερό λευκό που προσφέρει ηρεμία και κομψότητα. Φόρεσέ το σε πουλόβερ, φούστες ή τσάντες για ένα minimal αποτέλεσμα που δείχνει ακριβό και σύγχρονο ταυτόχρονα.

cloud_dreamer
https://www.instagram.com/svenjagzer/?hl=en

3. Navy Blue

Το βαθύ navy blue παραμένει βασικό ουδέτερο και μια εξαιρετική εναλλακτική στο μαύρο για την άνοιξη. Από καμπαρτίνες έως slip skirts, το navy δίνει κομψότητα και σοβαρότητα χωρίς να βαραίνει την εμφάνιση, ενώ συνδυάζεται εύκολα με άλλα ουδέτερα ή έντονα χρώματα.

xeimwnas_outfit
https://www.instagram.com/lucywilliams02/?hl=en

4. Oatmeal

Το oatmeal είναι το «πολυεργαλείο» των ουδέτερων για το 2026: ένα κομψό, ανοιχτό μπεζ που δείχνει ακριβό και συνδυάζεται με κάθε άλλη απόχρωση. Πουλόβερ, κασμιρένια T-shirts ή relaxed παντελόνια σε oatmeal μπορούν να γίνουν τα new season staples σου.

xeimwnas_outfit
https://www.instagram.com/anoukyve/?hl=en

5. Avocado

Η αποχρωσή του avocado είναι μια υπέροχη, ήσυχη πράσινη που λειτουργεί σχεδόν σαν neutral. Ιδανική για layering, jackets και παντελόνια, αυτή η mossy απόχρωση φέρνει φρεσκάδα στα outfit σου χωρίς να φωνάζει, κρατώντας την κομψότητα στο επίκεντρο.

xeimwnas_outfit
https://www.instagram.com/annabelrosendahl/?hl=en

