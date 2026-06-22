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Mad TV News 22.06.2026

Ο Biased Beast στο Spill the Tea: «Δημιούργησα τη drag περσόνα Bibi γιατί ήθελα να νιώσω λίγο γυναίκα»

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Ο Biased Beast μιλά στο «Spill the Tea» για τη νέα του drag περσόνα, τα δύσκολα χρόνια στη Νέα Υόρκη και τις φήμες για τη Eurovision
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Biased Beast δημιούργησε την drag περσόνα Bibi για να νιώσει "λίγο γυναίκα" και να εξερευνήσει αυτή την πτυχή του εαυτού του.
  • Τα χρόνια του στη Νέα Υόρκη ήταν καθοριστικά για την καλλιτεχνική του ταυτότητα, παρά τις δυσκολίες και τις περίεργες δουλειές.
  • Η συμμετοχή του στο "Your Face Sounds Familiar" είναι μια πρόκληση, αλλά θεωρεί τον ηθοποιό ως ενσάρκωση ρόλων, όχι ως ψεύτη.
  • Το όνειρό του είναι μια "μεγάλη ζωή" με καριέρα, υγεία, οικογένεια και πολλές "τρέλες", ενώ ετοιμάζει έναν "πολύ δυνατό χειμώνα" με νέα projects.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

O πολυσχιδής καλλιτέχνης Biased Beast βρέθηκε απέναντι στον Ανδρέα Ζωίτσα για ένα απολαυστικό επεισόδιο του «Spill the Tea». Με διάθεση χαλαρή, πίνοντας το καθιερωμένο τσάι, ο καλλιτέχνης που μας εκπλήσσει διαρκώς με τις μεταμορφώσεις του στο Your Face Sounds Familiar, μίλησε για τα καλλιτεχνικά του βήματα, τις δύσκολες μέρες της ανακάλυψης στη Νέα Υόρκη, αλλά και για την «πέτρα του σκανδάλου» που ακούει στο όνομα Eurovision.

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Η συζήτηση ξεκίνησε από το τελευταίο του μουσικό project, το «Break Your Feet», όπου ο καλλιτέχνης όχι μόνο έγραψε και σκηνοθέτησε το βίντεο, αλλά ανέλαβε και το μοντάζ, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας «one-man show» δημιουργός. Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, ήταν η αποκάλυψη της drag persona του, της Bibi. Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως η ιδέα δεν ήταν απλώς μια αισθητική επιλογή, αλλά μια ανάγκη για εξερεύνηση: «Πάντα ήθελα να νιώσω έτσι λίγο γυναίκα. Ωραίο το αίσθημα, ενδιαφέρουσα εμπειρία μπορώ να πω. Στην Αθήνα τώρα, ντυμένος γυναίκα, ήταν κάπως wild τα πράγματα».

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Όταν ο Ανδρέας τον ρώτησε για τα χρόνια του στη Νέα Υόρκη, ο Biased Beast έγινε ιδιαίτερα εξομολογητικός, χαρακτηρίζοντάς τα ως τα «formative years» του. Εκεί, ανάμεσα σε δεκάδες περίεργες δουλειές για να επιβιώσει και την εμπειρία του off-Broadway, γεννήθηκε το καλλιτεχνικό «θηρίο» που γνωρίζουμε σήμερα. «Εκεί γέννησα αυτή την περσόνα, αυτό το θηρίο που ήθελα να με αντιπροσωπεύει στην καθημερινότητά μου», παραδέχτηκε, τονίζοντας ότι χωρίς εκείνη τη σκοτεινή αλλά δημιουργική περίοδο, δεν θα είχε καταφέρει τίποτα από όσα παρουσιάζει σήμερα.

Το «στοίχημα» του YFSF και το ταλέντο του performer

Σχετικά με τη συμμετοχή του στο Your Face Sounds Familiar, ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση που τον βγάζει συνεχώς από τα νερά του. Όταν ο Ανδρέας τον χαρακτήρισε «καλό ψεύτη» λόγω της ικανότητάς του να μεταμορφώνεται, ο Biased Beast διαφώνησε ευγενικά, επαναφέροντας την ταυτότητα του ηθοποιού: «Ο ηθοποιός δεν είναι ψεύτης όμως. Ενσαρκώνεις κάτι άλλο στο ρόλο σου. Άμα δούλεψε, άμα έπιασε τόπο, σημαίνει καλά το έκανα». Με μια δόση χιούμορ, βέβαια, παραδέχτηκε πως είπε ένα μικρό «ψέμα» στην οντισιόν για τις μιμήσεις, για να καταφέρει να πάρει τη δουλειά, αμφιβάλλοντας ακόμα και ο ίδιος για το αν είναι όντως τόσο καλός σε αυτές!

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Το challenge των μιμήσεων και η Eurovision

Το αποκορύφωμα της συνέντευξης ήταν το challenge του Ανδρέα. Ο Biased Beast κλήθηκε να ερμηνεύσει γνωστά κομμάτια υιοθετώντας το ύφος άλλων καλλιτεχνών. Από μια «Βίσση-εκδοχή» του «Διθέσιου» μέχρι την προσπάθεια να φέρει το «Zombie» των Cranberries στα μέτρα του Michael Jackson και το «Θεός αν είναι» στο οπερατικό ύφος του Freddie Mercury, ο καλλιτέχνης απέδειξε ότι το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός είναι τα ισχυρότερα όπλα του.

Φυσικά, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην πάει στη Eurovision, με τον Ανδρέα να μεταφέρει το κλίμα από την Κύπρο, όπου το όνομά του ακούγεται έντονα για τη σκηνή του διαγωνισμού. Ο καλλιτέχνης, αν και διατήρησε μια επιφυλακτική στάση, δεν έκρυψε ότι το βλέπει σαν ένα «ωραίο, μεγάλο άλμα». Όταν ρωτήθηκε για το όνειρο ζωής του, έδωσε μια απάντηση που δείχνει έναν άνθρωπο με βάθος: «Όνειρο ζωής είναι να ζήσω μια μεγάλη ζωή, να έχω μια μεγάλη καριέρα, υγεία, μια όμορφη οικογένεια και να κάνω πολλές τρέλες».

Η διαχείριση της κριτικής και το μέλλον

Κλείνοντας, ο Biased Beast μίλησε για τα social media, τα οποία παραδέχτηκε ότι μισεί λίγο, καθώς θεωρεί πως έχουν αλλάξει προς το χειρότερο την τέχνη. «Είμαι άνθρωπος των ανθρώπων. Μ’ αρέσει να ακούσω τι έχει να πει ο άλλος, αλλά βεβαίως και φιλτράρεις», είπε για την κριτική. Παράλληλα, δήλωσε πως, αν και δεν επηρεάζεται εύκολα, ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο λιγότερο «τεμπέλης» και να μελετά περισσότερο.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον; Ο ίδιος υποσχέθηκε έναν «πολύ δυνατό χειμώνα», γεμάτο συναυλίες, νέα βιντεοκλίπ και merchandise, αφήνοντας τους fans του να ανυπομονούν για όλα όσα πρόκειται να «ξεδιπλώσει» το θηρίο της σκηνής τους επόμενους μήνες.

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Biased Beast Spill The Tea
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