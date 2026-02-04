Mad Bubble
Το Frozen III κάνει αποφασιστικό βήμα προόδου

Η ανάρτηση με τους δημιουργούς της ταινίας ενισχύει τις ενδείξεις ότι η παραγωγή προχωρά κανονικά 3 χρόνια μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνέχειας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για το «Frozen III», τρία χρόνια μετά την επίσημη επιβεβαίωση της παραγωγής του από τη Disney. Η αναμονή για την τρίτη ταινία του επιτυχημένου animated franchise φαίνεται να μπαίνει σε νέα φάση, καθώς πληθαίνουν τα σημάδια ουσιαστικής προόδου πίσω από τις κάμερες. Η πρώτη ανακοίνωση για το «Frozen III» έγινε το 2023 από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η συνέχεια της σειράς βρίσκεται σε ανάπτυξη. Η ταινία είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Νοεμβρίου 2027. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Jennifer Lee, συνδημιουργός των δύο προηγούμενων ταινιών, αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον Trent Correy.

Την αφορμή για τη νέα αισιοδοξία έδωσε ανάρτηση του Josh Gad στο Instagram. Ο ηθοποιός που δανείζει τη φωνή του στον Olaf εμφανίζεται να κρατά ένα λούτρινο παιχνίδι του χαρακτήρα, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του τον αριθμό 3. Δίπλα του βρίσκονται η Jennifer Lee, ο Trent Correy και η παραγωγός Christina Chen, μπροστά σε πίνακα με σχέδια του Olaf. Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Josh Gad έγραψε «Τρίτη φορά πάντα γούρικη. Ώρα να φτιάξουμε έναν ακόμα χιονάνθρωπο. Frozen3».

Αν και η Disney δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την έναρξη της παραγωγής, η παρουσία των βασικών δημιουργών και της παραγωγού στο ίδιο κάδρο θεωρείται ένδειξη ότι η διαδικασία των ηχογραφήσεων είτε ξεκινά είτε βρίσκεται πολύ κοντά στην εκκίνησή της. Το στοιχείο αυτό θεωρείται καθοριστικό ώστε το «Frozen III» να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας του, ιδιαίτερα μετά τη μεταφορά της πρεμιέρας από τις 25 Νοεμβρίου 2026.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής του «Frozen III» παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μέσα στο 2026 και ιδίως την περίοδο των Ευχαριστιών, όταν η ταινία θα απέχει έναν χρόνο από την κυκλοφορία της, ενδέχεται να αποκαλυφθούν περισσότερα στοιχεία.

Ανεξαρτήτως της τελικής κατεύθυνσης της ιστορίας, οι προσδοκίες στο box office είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές. Τα δύο προηγούμενα φιλμ του franchise ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Έκτοτε η Disney αντιμετώπισε ορισμένες εμπορικές απογοητεύσεις την ίδια εποχή του έτους, ωστόσο η εικόνα αυτή έχει ανατραπεί χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των «Moana 2» και «Zootopia 2», ενισχύοντας περαιτέρω την αισιοδοξία για την πορεία του «Frozen III».

