Mad Bubble
Beauty 04.02.2026

Τα 4 trends που ξεχώρησαν στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης

Η Κοπεγχάγη φέρνει νέες τάσεις μόδας με κομψά layers, vintage πινελιές και statement αξεσουάρ που ανανεώνουν το στυλ κάθε σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026 απέδειξε ξανά ότι η δανέζικη πρωτεύουσα κρατάει τη δική της ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας, χωρίς να μιμείται Παρίσι ή Μιλάνο. Η Σκανδιναβική αισθητική που παρουσιάζεται εκεί συνδυάζει παιχνιδιάρικη δημιουργικότητα, αισιοδοξία και πρακτικότητα, κάνοντας τις πασαρέλες ταυτόχρονα φιλικές προς την καθημερινή ζωή και εμπνευσμένες.

Σε αυτές τις συλλογές, η ισορροπία μεταξύ φαντασίας και πρακτικότητας φάνηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες που καθόρισαν τις τάσεις. Από τις καινοτόμες στιλιστικές στρώσεις μέχρι τα cozy σύνολα εμπνευσμένα από την αγγλική εξοχή, η Κοπεγχάγη κατάφερε να δημιουργήσει μια σεζόν γεμάτη φρεσκάδα και χαρακτήρα.

kopegxagi
https://www.instagram.com/baumundpferdgarten/

Διάβασε επίσης: Δερμάτινη φούστα με χρώμα: To fashion item που θα φοράς όλον τον χρόνο

Ντύσου με layers

Η τέχνη του layering ξεπέρασε τα συνηθισμένα. Στη φετινή Εβδομάδα Μόδας, οι σχεδιαστές έπαιξαν με ασυνήθιστους συνδυασμούς και υφές. Στο runway της Aiayu, δύο πουλόβερ δέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σώματος, ενώ η OperáSport έβαλε δαντέλα στη μέση για να σπάσει τη μονοτονία. Στο MKDT Studio, ένα καπέλο εμφανίστηκε σαν extension ενός διπλού σακακιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα θεατρικό και μοντέρνο ταυτόχρονα.

layering
https://www.instagram.com/aiayu/

Αγγλική εξοχή με σκανδιναβική πινελιά

Η αγγλική εξοχή και η κομψότητα της Kate Middleton έγιναν έμπνευση για cozy plaid, cable-knit πουλόβερ, riding boots και ζεστά γιλέκα. Τα κομμάτια από Skall Studio και MKDT Studio θύμιζαν outfits που θα έβλεπες στο Balmoral, ενώ η Baum und Pferdgarten έδωσε έναν εκλεπτυσμένο τόνο με διακριτικά μονοχρωματικά σύνολα.

fashion_outfit
https://www.instagram.com/skallstudio/

Το πεπλούμ επανέρχεται με νέο πρόσωπο

Το πεπλούμ επιστρέφει με νέο πρόσωπο. Αντί για παραδοσιακά tops, οι σχεδιαστές πειραματίστηκαν με φούστες και παντελόνια που φέρουν τη χαρακτηριστική βολάν λεπτομέρεια. Nicklas Skovgaard παρουσίασε peplum παντελόνια, η OperáSport ανέδειξε navy παντελόνια με δαντέλα, ενώ η The Garment προτείνει peplum φούστες για φθινοπωρινές εμφανίσεις με χαρακτήρα.

fashion_outfit
https://www.instagram.com/operasport___/

Γούνινα κασκόλ

Τα γούνινα κασκόλ έγιναν το highlight πολλών εμφανίσεων. Προσθέτουν ζεστασιά και στιλ χωρίς υπερβολές. Στη Gestuz, μια μακριά stole συνδυάστηκε με maxi φόρεμα εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70, ενώ στη Baum und Pferdgarten μια μονοχρωματική εμφάνιση απέκτησε ζωή χάρη στην κομψή προσθήκη του αξεσουάρ.

gounino_kaskol
https://www.instagram.com/baumundpferdgarten/

Διάβασε επίσης: Φοράς μόνο ουδέτερους τόνους; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις το 2026

Δες κι αυτό…

