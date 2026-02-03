Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 03.02.2026

Πέθανε ο ηθοποιός Gerardo Taracena του Apocalypto σε ηλικία 55 ετών

Ο πρωταγωνιστή του «Apocalypto» και της σειράς «Narcos Mexico», Gerardo Taracena, αφήνει πίσω του πλούσιο καλλιτεχνικό έργο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του ηθοποιού Gerardo Taracena, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε η Μεξικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, τιμώντας τη μνήμη ενός καλλιτέχνη που άφησε έντονο αποτύπωμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Σε ανακοίνωσή της, η Μεξικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών χαρακτήρισε τον Gerardo Taracena «θεμελιώδη ηθοποιό του μεξικανικού κινηματογράφου, του οποίου η παρουσία στην οθόνη άφησε ένα έντονο, ειλικρινές και βαθιά ανθρώπινο αποτύπωμα». Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η Ακαδημία εκφράζει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Το έργο του και το αξέχαστο πρόσωπό του θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη του κινηματογράφου μας».

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Situs inversus: Tι πρέπει να γνωρίζεις για τη σπάνια πάθηση της Catherine O’Hara που πέθανε στα 71 της

Η Μεξικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αναφέρθηκε επίσης στους «αξέχαστους χαρακτήρες» που ενσάρκωσε ο Gerardo Taracena, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε τρεις φορές υποψήφιος για το βραβείο Ariel, διάκριση που, όπως σημειώθηκε, αντικατοπτρίζει «μια πορεία απόλυτης αφοσίωσης, εκφραστικής δύναμης και βαθιάς προσήλωσης στην τέχνη της υποκριτικής».

Ο Gerardo Taracena έγινε ευρύτερα γνωστός στο διεθνές κοινό από τον ρόλο του Pablo Acosta στη σειρά «Narcos Mexico», παραγωγή του Netflix που επικεντρώθηκε στη δράση του καρτέλ της Γουαδαλαχάρα τη δεκαετία του 1980. Η σειρά προβλήθηκε για 3 σεζόν από το 2018 έως το 2021 και στο καστ συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Michael Pena, Diego Luna, Tenoch Huerta και Joaquin Cosio.

O Gerardo Taracena στο Private Pérez (2011). www.imdb.com

Ιδιαίτερη θέση στη φιλμογραφία του κατέχει η ταινία «Apocalypto» του Mel Gibson, που κυκλοφόρησε το 2006. Η επική αυτή παραγωγή, με φόντο την παρακμή του πολιτισμού των Μάγια, ανέδειξε διεθνώς τον Gerardo Taracena και θεωρείται ο πιο εμβληματικός κινηματογραφικός του ρόλος. Στην ταινία πρωταγωνίστησαν επίσης οι Rudy Youngblood, Raoul Trujillo, Mayra Serbulo και Dalia Hernandez.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Gerardo Taracena συμμετείχε σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές όπως τα «El Violin», «Saving Private Perez», «A World for Raul», «Sound of Freedom» και «Surviving My Quinceanera». Παράλληλα, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως τα «Queen of the South» και «Pedal to Metal», διευρύνοντας διαρκώς το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.

Ο Gerardo Taracena και ο Eric Francés στο The Load (2017). www.imdb.com

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Gerardo Taracena είχε μιλήσει για τον ρόλο του στην ταινία «Saving Private Perez», αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να πάρει 20 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου. Όπως είχε δηλώσει, «έπρεπε να πάρω 20 κιλά για να ενσαρκώσω τον χαρακτήρα, αλλά μέσα σε 2 μήνες κατάφερα να τα χάσω ξανά», προσθέτοντας ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετείχε σε μια τόσο τολμηρή παραγωγή που προβλήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Gerardo Taracena εμφανίστηκε σε 7 επεισόδια της σειράς «Cometierra» στο Amazon Prime Video. Σύμφωνα με πληροφορίες από το IMDb, τη στιγμή του θανάτου του είχε 2 έργα σε στάδιο μεταπαραγωγής και άλλα 2 σε προπαραγωγή, γεγονός που καταδεικνύει ότι παρέμενε ενεργός και δημιουργικός μέχρι το τέλος της ζωής του. Τα αίτια του θανάτου του Gerardo Taracena δεν έχουν γίνει γνωστά. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον μεξικανικό και διεθνή καλλιτεχνικό χώρο, με το έργο του να αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Gerardo Taracena στο Apocalypto (2006). www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο Roger Allers, συνδημιουργός του The Lion King, σε ηλικία 76 ετών

Δες κι αυτό…

 

Apocalypto Gerardo Taracena ηθοποιοί ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
