Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού

Ο χρόνος μπορεί να περνά, αλλά κάποια τραγούδια, και κάποιες στιγμές, αρνούνται πεισματικά να καταστούν παρωχημένα. Υπάρχουν καλοκαιρινές νύχτες που δεν είναι απλώς συναυλίες, αλλά δηλώσεις ζωής. Εκεί που η pop συναντά την τέχνη, το συναίσθημα γίνεται συλλογικό και κάθε beat κουβαλά μνήμη, παρόν και μέλλον μαζί. Μία τέτοια νύχτα ετοιμάζεται να γραφτεί ξανά στην Αθήνα. Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2022, ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει στα 10 χρόνια του φεστιβάλ, οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μια από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού, και όχι μόνο.

Οι Pet Shop Boys, το εμβληματικό δίδυμο των Neil Tennant και Chris Lowe, αποτελούν το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, όπως καταγράφεται και στο Guinness Book of Records. Από την υπογραφή τους με την Parlophone το 1985 έως σήμερα, έχουν διαμορφώσει έναν μοναδικό, διαχρονικό ήχο που καθόρισε την ιστορία της pop. Με 44 singles στο UK Top 30, εκ των οποίων 22 στο Top 10 και τέσσερα στο Νο1, και 15 studio albums που όλα μπήκαν στο UK Top 10, το αντίκτυπό τους στην pop κουλτούρα παγκοσμίως παραμένει ανεπανάληπτο.

Παράλληλα με τη δισκογραφία τους, επαναπροσδιόρισαν την live εμπειρία, δημιουργώντας ένα είδος pop θεάτρου και συνεργαζόμενοι με σκηνοθέτες, σχεδιαστές και καλλιτέχνες όπως οι Derek Jarman, Zaha Hadid, Es Devlin και Tom Scutt. Οι κριτικές για την Pet Shop Boys –DREAMWORLD– The Greatest Hits Live περιοδεία λένε χαρακτηριστικά: «Το κορυφαίο pop γκρουπ της Μ. Βρετανίας τα τελευταία 40 χρόνια, βρίσκεται στη φόρμα της ζωής του[…]. Μια παράσταση που αναζωογονεί την ψυχή». Αλλού σχολιάστηκε: «Μια απόλυτα χαρούμενη γιορτή» και «Πολύχρωμο, επιβλητικό, γεμάτο επιτυχίες και άφθονο κέφι». Η Independent ανέφερε πως «η καριέρα τους απέδειξε ότι η pop μουσική και η υψηλή τέχνη όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά και να υπερβούν υποτιθέμενες ανώτερες μουσικές φόρμες».

Η περιοδεία Dreamworld: The Greatest Hits Live, η πρώτη greatest hits tour της καριέρας τους, γρήγορα καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα live projects των τελευταίων ετών. Στην πέμπτη χρονιά της πλέον, έχει επισκεφτεί 31 χώρες, με headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ venues του κόσμου όπως το Glastonbury, το Primavera, το Madison Square Garden, το The Hollywood Bowl και το τεράστιο Hyde Park, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους δυναμική στη σκηνή.

Με Ivor Novello και BRIT Awards για τη συνολική τους προσφορά, ένα εντυπωσιακό εύρος συνεργασιών, από τη Dusty Springfield έως τη Madonna και τον David Bowie, και έργο που εκτείνεται από το μουσικό θέατρο και το μπαλέτο έως την κινηματογραφική μουσική, οι Pet Shop Boys κινούνται διαχρονικά πέρα από τα όρια της pop, επαναπροσδιορίζοντάς τη ως μια μορφή τέχνης που μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσβάσιμη, ριζοσπαστική, ευφυής και συναισθηματικά καταιγιστική.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα έχεις την ευκαιρία να ξαναζήσεις στην Πλατεία Νερού ένα show υψηλού επιπέδου, με όλα τα μεγάλα hits, απρόσμενες εκπλήξεις από μια ατελείωτη δισκογραφία και μια εντυπωσιακή παραγωγή αντάξια της ιστορίας τους σε μια βραδιά που δεν θα τιμήσει απλώς το παρελθόν, αλλά θα επιβεβαιώσει γιατί οι Pet Shop Boys παραμένουν σύγχρονοι και μοναδικοί στο είδος τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τετάρτη 4 Φεβρουάριου, στις 13:00.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

