Mad Bubble
Mad Bubble
Go out 03.02.2026

Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού

Τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2022, το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο χρόνος μπορεί να περνά, αλλά κάποια τραγούδια, και κάποιες στιγμές, αρνούνται πεισματικά να καταστούν παρωχημένα. Υπάρχουν καλοκαιρινές νύχτες που δεν είναι απλώς συναυλίες, αλλά δηλώσεις ζωής. Εκεί που η pop συναντά την τέχνη, το συναίσθημα γίνεται συλλογικό και κάθε beat κουβαλά μνήμη, παρόν και μέλλον μαζί. Μία τέτοια νύχτα ετοιμάζεται να γραφτεί ξανά στην Αθήνα. Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2022, ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει στα 10 χρόνια του φεστιβάλ, οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μια από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού, και όχι μόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι The Offspring και οι Bad Religion στο Release Athens 2026

Οι Pet Shop Boys, το εμβληματικό δίδυμο των Neil Tennant και Chris Lowe, αποτελούν το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, όπως καταγράφεται και στο Guinness Book of Records. Από την υπογραφή τους με την Parlophone το 1985 έως σήμερα, έχουν διαμορφώσει έναν μοναδικό, διαχρονικό ήχο που καθόρισε την ιστορία της pop. Με 44 singles στο UK Top 30, εκ των οποίων 22 στο Top 10 και τέσσερα στο Νο1, και 15 studio albums που όλα μπήκαν στο UK Top 10, το αντίκτυπό τους στην pop κουλτούρα παγκοσμίως παραμένει ανεπανάληπτο.

Παράλληλα με τη δισκογραφία τους, επαναπροσδιόρισαν την live εμπειρία, δημιουργώντας ένα είδος pop θεάτρου και συνεργαζόμενοι με σκηνοθέτες, σχεδιαστές και καλλιτέχνες όπως οι Derek Jarman, Zaha Hadid, Es Devlin και Tom Scutt. Οι κριτικές για την Pet Shop Boys –DREAMWORLD– The Greatest Hits Live περιοδεία λένε χαρακτηριστικά: «Το κορυφαίο pop γκρουπ της Μ. Βρετανίας τα τελευταία 40 χρόνια, βρίσκεται στη φόρμα της ζωής του[…]. Μια παράσταση που αναζωογονεί την ψυχή». Αλλού σχολιάστηκε: «Μια απόλυτα χαρούμενη γιορτή» και «Πολύχρωμο, επιβλητικό, γεμάτο επιτυχίες και άφθονο κέφι». Η Independent ανέφερε πως «η καριέρα τους απέδειξε ότι η pop μουσική και η υψηλή τέχνη όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά και να υπερβούν υποτιθέμενες ανώτερες μουσικές φόρμες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περιοδεία Dreamworld: The Greatest Hits Live, η πρώτη greatest hits tour της καριέρας τους, γρήγορα καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα live projects των τελευταίων ετών. Στην πέμπτη χρονιά της πλέον, έχει επισκεφτεί 31 χώρες, με headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ venues του κόσμου όπως το Glastonbury, το Primavera, το Madison Square Garden, το The Hollywood Bowl και το τεράστιο Hyde Park, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους δυναμική στη σκηνή.

Με Ivor Novello και BRIT Awards για τη συνολική τους προσφορά, ένα εντυπωσιακό εύρος συνεργασιών, από τη Dusty Springfield έως τη Madonna και τον David Bowie, και έργο που εκτείνεται από το μουσικό θέατρο και το μπαλέτο έως την κινηματογραφική μουσική, οι Pet Shop Boys κινούνται διαχρονικά πέρα από τα όρια της pop, επαναπροσδιορίζοντάς τη ως μια μορφή τέχνης που μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσβάσιμη, ριζοσπαστική, ευφυής και συναισθηματικά καταιγιστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα έχεις την ευκαιρία να ξαναζήσεις στην Πλατεία Νερού ένα show υψηλού επιπέδου, με όλα τα μεγάλα hits, απρόσμενες εκπλήξεις από μια ατελείωτη δισκογραφία και μια εντυπωσιακή παραγωγή αντάξια της ιστορίας τους σε μια βραδιά που δεν θα τιμήσει απλώς το παρελθόν, αλλά θα επιβεβαιώσει γιατί οι Pet Shop Boys παραμένουν σύγχρονοι και μοναδικοί στο είδος τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τετάρτη 4 Φεβρουάριου, στις 13:00.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Release Athens 2026: Οι Megadeth και οι Sepultura σε μια ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

2026 Pet Shop Boys Release Athens ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Countdown για τη νέα live και 3D ταινία της Billie Eilish

Countdown για τη νέα live και 3D ταινία της Billie Eilish

03.02.2026
Επόμενο
Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο

Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο

03.02.2026

Δες επίσης

Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο

03.02.2026
Οι Megadeth στο Νο1 του Billboard μετά από 40 χρόνια
Μουσικά Νέα

Οι Megadeth στο Νο1 του Billboard μετά από 40 χρόνια

03.02.2026
Grammy: Επίθεση της PETA στη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga
Μουσικά Νέα

Grammy: Επίθεση της PETA στη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga

02.02.2026
Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Μαραντίνης: Η πρώτη δήλωση για το τέλος των Οnimara μετά από 25 χρόνια

02.02.2026
Teddy Swims, John Legend & Kesha Τιμούν τη Mariah Carey στο MusiCares 2026
Μουσικά Νέα

Teddy Swims, John Legend & Kesha Τιμούν τη Mariah Carey στο MusiCares 2026

02.02.2026
Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video
Μουσικά Νέα

Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video

02.02.2026
Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή

02.02.2026
Φιλανθρωπική Συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»
City Guide

Φιλανθρωπική Συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»

02.02.2026
Eurovision 2026 – Aκύλας: Η αντίδραση της οικογένειάς του με το Ferto – «Η μητέρα μου έκλαιγε»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026 – Aκύλας: Η αντίδραση της οικογένειάς του με το Ferto – «Η μητέρα μου έκλαιγε»

02.02.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει