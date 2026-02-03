Countdown για τη νέα live και 3D ταινία της Billie Eilish

Αν η ταινία Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D) σε σκηνοθεσία μαζί με την ίδια του James Cameron μεταφέρει έστω το ένα δέκατο των όσων έζησα στο Όσλο στο live της Billie, ένα είναι σίγουρο. Δεν θα μείνει κάθισμα για κάθισμα στις κινηματογραφικές αίθουσες που θα την προβάλλουν!

Είναι μία φανταστική, ηλιόλουστη, μέρα στο Όσλο και κατευθύνομαι προς το στάδιο όπου θα λάβει χώρα το live της Billie Eilish στο πλαίσιο της ίδιας με την επερχόμενη ταινία tour. Οι μισοί fans τρέχουν να προλάβουν να βρεθούν μπροστά – μπροστά, έχοντας σχεδόν όλοι το ίδιο look με την Billie, και οι υπόλοιποι μισοί κατακλύζουν τα περίπτερα έξω από το στάδιο ώστε να ενημερωθούν για όσα συμβαίνουν γύρω μας σήμερα. Η Billie διατηρεί έντονη σχέση με τα τεκταινόμενα στον πλανήτη, και από πολιτικής άποψης και από οικολογικής, και μόνο χαρά μού προκαλεί η ίδια ευαισθησία που δείχνουν οι fans.

Διάβασε επίσης: Harry Styles: Γιατί το νέο album και το επόμενο tour του θα είναι εμπειρία ζωής

Μέσα στο στάδιο, περιμένοντας την έναρξη, βλέπουμε συνεχώς video με πληροφορίες για όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες της Billie, τόσο δυνατά ως προς το μήνυμά τους video που ξαφνικά αναρωτιέμαι αν τα ρούχα που φοράω ή όσα προϊόντα καθημερινά καταναλώνω είναι τα σωστά ή δημιουργώ και εγώ άθελά μου πρόβλημα στο περιβάλλον. Ήταν ευτυχώς τα σωστά.

Οριακά λίγο πριν η ανυπομονησία των fans χτυπήσει κόκκινο, τα φώτα σβήνουν και ο μεγάλος κύβος που στέκεται μεγαλοπρεπώς στη μέση της σκηνής φωτίζεται. Η Billie Eilish είναι εδώ, μαζί μας, μπροστά μου. Η κάμερα κάνει κοντινό στο πρόσωπό της και τα video wall γεμίζουν με το πλέον αληθινό χαμόγελο και βλέμμα της πιο προσιτής και ανθρώπινης star του πλανήτη σήμερα. Μαγεία.

Η Billie αλωνίζει στη σκηνή, πηγαίνει συνεχώς πάνω κάτω με μία ένταση που μας κόβει την ανάσα. Η φωνή της στο live αγγίζει όλο το εύρος των συναισθημάτων μας και η κίνησή της είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους στημένα χορευτικά. Είναι απόλυτα αληθινή! Μόνο αν την δεις live θα καταλάβεις πραγματικά πόσο σπουδαία είναι, θα καταλάβεις και θα νιώσεις την αύρα που την περιβάλλει, τον μοναδικά υπέροχο κόσμο της.

Έχω δει πολλά live όλα αυτά τα χρόνια, μερικά τα έχω θαυμάσει για την ποιότητά τους και κάποια άλλα για το επίπεδο της παραγωγής. Στην Billie ισχύουν και τα δύο, αισθάνεσαι σα να είσαι σε ένα μεταμοντέρνο club στο Βερολίνο με κυρίαρχο mood αυτό της παγκόσμιας αγάπης, συν πως στην περίπτωσή της υπάρχει έντονη και μία ευρύτερη έννοια οικογένειας. Όλοι είμαστε εκεί γιατί ανήκουμε στον ίδιο κόσμο, έχουμε την ίδια ανασφάλεια για το σήμερα και το αύριο, πιστεύουμε στην αγάπη και στη μουσική. Μόνο η Billie θα μπορούσε να ενώσει τις καρδιές τόσων χιλιάδων ανθρώπων και να τις κάνει να χτυπάνε ως μία. Και το πετυχαίνει!

Διάβασε επίσης: Από τους Oasis μέχρι τη Lorde: Ανασκόπηση στις συναυλίες που σημάδεψαν τη χρονιά μας

Δες κι αυτό…