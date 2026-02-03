Mad Bubble
Mad Bubble
Mad Μusic Insider 03.02.2026

Countdown για τη νέα live και 3D ταινία της Billie Eilish

Το «Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D)» αποτυπώνει την ένταση, την αυθεντικότητα και την ενέργεια ενός μοναδικού live της Billie Eilish
Ανδρέας Αλυσανδράτος

Αν η ταινία Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D) σε σκηνοθεσία μαζί με την ίδια του James Cameron μεταφέρει έστω το ένα δέκατο των όσων έζησα στο Όσλο στο live της Billie, ένα είναι σίγουρο. Δεν θα μείνει κάθισμα για κάθισμα στις κινηματογραφικές αίθουσες που θα την προβάλλουν!

Είναι μία φανταστική, ηλιόλουστη, μέρα στο Όσλο και κατευθύνομαι προς το στάδιο όπου θα λάβει χώρα το live της Billie Eilish στο πλαίσιο της ίδιας με την επερχόμενη ταινία tour. Οι μισοί fans τρέχουν να προλάβουν να βρεθούν μπροστά – μπροστά, έχοντας σχεδόν όλοι το ίδιο look με την Billie, και οι υπόλοιποι μισοί κατακλύζουν τα περίπτερα έξω από το στάδιο ώστε να ενημερωθούν για όσα συμβαίνουν γύρω μας σήμερα. Η Billie διατηρεί έντονη σχέση με τα τεκταινόμενα στον πλανήτη, και από πολιτικής άποψης και από οικολογικής, και μόνο χαρά μού προκαλεί η ίδια ευαισθησία που δείχνουν οι fans.

Διάβασε επίσης: Harry Styles: Γιατί το νέο album και το επόμενο tour του θα είναι εμπειρία ζωής

Μέσα στο στάδιο, περιμένοντας την έναρξη, βλέπουμε συνεχώς video με πληροφορίες για όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες της Billie, τόσο δυνατά ως προς το μήνυμά τους video που ξαφνικά αναρωτιέμαι αν τα ρούχα που φοράω ή όσα προϊόντα καθημερινά καταναλώνω είναι τα σωστά ή δημιουργώ και εγώ άθελά μου πρόβλημα στο περιβάλλον. Ήταν ευτυχώς τα σωστά.

Οριακά λίγο πριν η ανυπομονησία των fans χτυπήσει κόκκινο, τα φώτα σβήνουν και ο μεγάλος κύβος που στέκεται μεγαλοπρεπώς στη μέση της σκηνής φωτίζεται. Η Billie Eilish είναι εδώ, μαζί μας, μπροστά μου. Η κάμερα κάνει κοντινό στο πρόσωπό της και τα video wall γεμίζουν με το πλέον αληθινό χαμόγελο και βλέμμα της πιο προσιτής και ανθρώπινης star του πλανήτη σήμερα. Μαγεία.

Η Billie αλωνίζει στη σκηνή, πηγαίνει συνεχώς πάνω κάτω με μία ένταση που μας κόβει την ανάσα. Η φωνή της στο live αγγίζει όλο το εύρος των συναισθημάτων μας και η κίνησή της είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους στημένα χορευτικά. Είναι απόλυτα αληθινή! Μόνο αν την δεις live θα καταλάβεις πραγματικά πόσο σπουδαία είναι, θα καταλάβεις και θα νιώσεις την αύρα που την περιβάλλει, τον μοναδικά υπέροχο κόσμο της.

Έχω δει πολλά live όλα αυτά τα χρόνια, μερικά τα έχω θαυμάσει για την ποιότητά τους και κάποια άλλα για το επίπεδο της παραγωγής. Στην Billie ισχύουν και τα δύο, αισθάνεσαι σα να είσαι σε ένα μεταμοντέρνο club στο Βερολίνο με κυρίαρχο mood αυτό της παγκόσμιας αγάπης, συν πως στην περίπτωσή της υπάρχει έντονη και μία ευρύτερη έννοια οικογένειας. Όλοι είμαστε εκεί γιατί ανήκουμε στον ίδιο κόσμο, έχουμε την ίδια ανασφάλεια για το σήμερα και το αύριο, πιστεύουμε στην αγάπη και στη μουσική. Μόνο η Billie θα μπορούσε να ενώσει τις καρδιές τόσων χιλιάδων ανθρώπων και να τις κάνει να χτυπάνε ως μία. Και το πετυχαίνει!

Διάβασε επίσης: Από τους Oasis μέχρι τη Lorde: Ανασκόπηση στις συναυλίες που σημάδεψαν τη χρονιά μας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Billie Eilish μοσυική περιοδεία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ντιπ για τους λάτρεις του σκόρδου

Ντιπ για τους λάτρεις του σκόρδου

03.02.2026
Επόμενο
Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού

Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού

03.02.2026

Δες επίσης

Χειμωνιάτικη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη
Blogs

Χειμωνιάτικη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη

29.01.2026
Bernina Express: Διαδρομή, εισιτήρια και tips για το πιο όμορφο ταξίδι με τρένο στις Άλπεις
Blogs

Bernina Express: Διαδρομή, εισιτήρια και tips για το πιο όμορφο ταξίδι με τρένο στις Άλπεις

22.01.2026
Harry Styles: Γιατί το νέο album και το επόμενο tour του θα είναι εμπειρία ζωής
Blogs

Harry Styles: Γιατί το νέο album και το επόμενο tour του θα είναι εμπειρία ζωής

20.01.2026
Forget Paris: Οι προορισμοί που πρέπει να ανακαλύψεις το 2026
Blogs

Forget Paris: Οι προορισμοί που πρέπει να ανακαλύψεις το 2026

15.01.2026
Πότε να κλείσεις αεροπορικά για το 2026 – Ο μήνας με τις χαμηλότερες τιμές
Blogs

Πότε να κλείσεις αεροπορικά για το 2026 – Ο μήνας με τις χαμηλότερες τιμές

08.01.2026
Από τους Oasis μέχρι τη Lorde: Ανασκόπηση στις συναυλίες που σημάδεψαν τη χρονιά μας
Blogs

Από τους Oasis μέχρι τη Lorde: Ανασκόπηση στις συναυλίες που σημάδεψαν τη χρονιά μας

17.12.2025
Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας τη Lorde
Blogs

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας τη Lorde

09.12.2025
Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική
Blogs

Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική

02.12.2025
Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»
Blogs

Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»

02.12.2025
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει