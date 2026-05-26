Είδαμε live τον Harry Styles στο Άμστερνταμ (και θα το θυμόμαστε για πάντα)

Η θριαμβευτική επιστροφή on stage του Harry Styles δεν θα μπορούσε να συμβεί πουθενά αλλού παρά μόνο στο Άμστερνταμ. Μία πόλη που αγαπάει τη μουσική, τιμάει τους καλλιτέχνες, πρωτοπορεί στη νεανική κουλτούρα και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο να ενσωματώσει από γειτονιά σε γειτονιά, από δρόμο σε δρόμο, από επιχείρηση σε επιχείρηση, τα εικαστικά του νέου του album.

Τα πάντα είχαν ντυθεί «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Γήπεδα ποδοσφαίρου, βιτρίνες βιβλιοπωλείων, επιχειρήσεις tattoo, bars και clubs, διαφημιστικά video walls στους κεντρικούς δρόμους, μία πόλη γεμάτη με Harry Styles. Η ουρά για να μπεις στο pop-up store που θα υπάρχει στο κέντρο της πόλης για όσο χρόνο διαρκούν οι συναυλίες αγγίζει τις 3 ώρες αναμονής, ομοίως και οι αντίστοιχες για να μπεις στο pop-up του Pleasing, του beauty και fashion brand που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Βρεθήκαμε και στα δύο pop-up stores με exclusive φωτογραφίες για εσάς. Αφού βέβαια πήραμε και ό,τι σε merch είχαν. Win-win.

Δέκα live, κανονικό residency δηλαδή, θα κάνει εκεί ο Harry Styles, εμείς βρεθήκαμε στο πέμπτο. Amsterdam N5. Μία μέρα πριν, προσεγγίζοντας τα μεσάνυχτα το στάδιο που την επόμενη ημέρα θα τον βλέπαμε live, παρατηρήσαμε και τους πρώτους fans να κοιμούνται έξω από το στάδιο ώστε να μπορέσουν να είναι οι πρώτοι που θα μπουν μέσα όταν ανοίξουν οι πόρτες. Καμία έκπληξη εδώ, είναι φοβερό το δέσιμο του καλλιτέχνη με το fandom του και απολύτως δίκαιο γιατί ο Styles τούς (και μας) έχει ξεκάθαρα σε προτεραιότητα.

Με το ξημέρωμα της ημέρας του live η εικόνα γιγαντώθηκε. Δεν υπήρχε γωνία του εξωτερικού χώρου του σταδίου που να μην είναι πλημμυρισμένη από fans με φοβερές disco και pop γραβάτες αλλά και με το πλέον pop fashion forward look που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό στη μαζική κουλτούρα. Καλό είναι οι σχεδιαστές μόδας να κρατάνε σημειώσεις.

Τρεις το μεσημέρι μπήκαμε στον εσωτερικό χώρο του σταδίου σε κατάσταση απόλυτης ευφορίας. Είναι η τρίτη φορά που θα τον δω live αλλά για πρώτη φορά νιώθω τέτοια ανυπομονησία. Προαισθάνομαι πως θα δω κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ μεγάλο, μία αλλαγή στην ποπ μουσική συνολικά. Το ένιωσα και με τον ήχο του νέου του album, το νιώθω και τώρα.

9 παρά τέταρτο ο Harry Styles είναι στη σκηνή! Μαζί του όλη η pop culture, fashion culture, dance culture, οποιαδήποτε γενικά μορφή κουλτούρας απαρτίζει τις τέχνες είναι στη σκηνή και εκφράζεται μέσω αυτού και της μουσικής του. Το stage είναι τόσο μεγάλο που του επιτρέπει να τρέχει παντού μέσα στο στάδιο (δεν τρέχει τυχαία και μαραθωνίους ανά τον κόσμο άλλωστε), γεγονός που δίνει τη δυνατότητα και στους 60.000 fans να τον έχουν κοντά τους συχνά. Μία ακόμα απόδειξη πως ο Harry Styles είναι εδώ για όλους εμάς επιλέγοντας ένα stage που τον βοηθάει να καλύψει όσα μέτρα χρειάζεται ανά πάσα στιγμή για να έρθει μπροστά σε όλους μας. Κάποιες αλλαγές που έγιναν στο stage μετά την πρώτη εμφάνισή του εκεί προφανώς και βοήθησαν ώστε το οπτικό πεδίο όλων να είναι το σωστό.

Φωνητικά είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, είναι απίστευτο πόσο καλά είναι τα φωνητικά του μέρη στο live, και οι μουσικοί του είναι μακράν οι απόλυτα ταιριαστοί για να οδηγήσουν το καλλιτεχνικό του όραμα εκεί που πρέπει. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και ιδιαίτερα σημαντικό για τη συγκεκριμένη εποχή του πλανήτη: «αγαπάμε, αγκαλιάζουμε τις αδυναμίες μας και δεν τις κρύβουμε, μακριά από τοξικότητα και βία, δημιουργούμε χωρίς περιορισμούς και χωρίς ανασφάλεια για τις δυνατότητές μας, η ζωή μας είναι ένα party». Και τι party! Με τις καλύτερες μουσικές που ξεκινάνε από τα 70’s για να φτάσουν μέχρι το αύριο. Με groove και sexy ρυθμούς, με electro και EDM περάσματα, με μπαλάντες που μας οδηγούν μαζικά σε ρίγη συγκίνησης. Έχω πολλά χρόνια να δακρύσω σε συναυλία, εδώ μου συνέβη δύο φορές. Μία με το «Fine Line» και μία με το «Sign of the Times».

Απόλυτα ταιριαστός ο τίτλος Together Together του tour, το «We Belong together» μέρος του Aperture το χόρεψα αγκαλιά με fans από όλο τον κόσμο, φώναξα μέχρι που έκλεισε η φωνή μου «I wanted to behave, But I know I’ll do it again, I know I’ll do it again, it’s making me pop» από το «Pop», προσπάθησα να χορέψω μαζί με μία διπλανή παρέα την χορογραφία του «Dance No More» (και μάλλον ήμουν ο χειρότερος όλων), κοίταζα εκστασιασμένος τον Harry Styles ως νέος David Bowie να πειραματίζεται στο «Season 2 Weight Loss», εντυπωσιάστηκα από το medley «Carla’ s Song / Satellite», θαύμασα την μουσική τελειότητα του «As It Was» που ήταν και το κομμάτι που έκλεισε τη συναυλία.

Είναι αυτός ο καλύτερος Harry Styles που έχω δει ποτέ; Σίγουρα ναι, μέχρι τουλάχιστον την επόμενη φορά που θα τον δω ξανά live. Ένας καλλιτεχνικός θρίαμβος, ένας μοναδικός καλλιτέχνης που γεμίζει αγάπη και αισιοδοξία τη ζωή μας, μουσικές που είναι στην κορυφή της pop…όλων των εποχών, μία στάση ζωής πέρα για πέρα αληθινή και ειλικρινής, αν ο David Bowie κάποτε «είχε πέσει στη Γη» είμαι σίγουρος πως ο Harry Styles έπεσε ακριβώς στο ίδιο σημείο σε διαφορετική εποχή.

