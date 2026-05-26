KATSEYE: Η ιστορική νίκη στα AMAs και το συγκινητικό μήνυμα προς τους BTS

Η νέα γενιά της παγκόσμιας pop σκηνής έχει πλέον όνομα και λέγεται KATSEYE. Κατά τη διάρκεια της φαντασμαγορικής τελετής των American Music Awards 2026 στο Λας Βέγκας, το πολυεθνικό girl group πέτυχε μια ιστορική νίκη, κατακτώντας το βραβείο New Artist of the Year. Ξεπερνώντας ισχυρά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας όπως ο Leon Thomas, η Olivia Dean και ο Sombr, οι KATSEYE έγιναν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία από τότε που καθιερώθηκε το 2004.

Κατά την παραλαβή του βραβείου τους, τα μέλη του συγκροτήματος δεν παρέλειψαν να αποδώσουν φόρο τιμής σε εκείνους που άνοιξαν τον δρόμο για την παγκόσμια κυριαρχία της ασιατικής μουσικής. «Θέλουμε να στείλουμε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στους BTS απόψε, γιατί μας ενέπνευσαν να εκπροσωπήσουμε την κουλτούρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Sophia Laforteza. Το group, πιστό στην αποστολή του, υπογράμμισε μέσω της Lara Raj ότι η πορεία τους βασίζεται στη γιορτή της διαφορετικότητας και την εκπροσώπηση των πολιτισμών τους.

AMAs 2026: Ποιοι καλλιτέχνες ξεχώρισαν στη μεγάλη βραδιά του Λας Βέγκας;

Από τη σκηνή των AMAs στις μεγάλες αρένες του κόσμου

Η βραδιά για τις KATSEYE ήταν γεμάτη ένταση, καθώς νωρίτερα είχαν παρουσιάσει επί σκηνής το νέο τους single «Pinky Up», μια high-octane επιτυχία που έχει ήδη ανέβει στο Billboard Hot 100 και αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο EP τους με τίτλο WILD, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου. Το συγκρότημα, παρά την απουσία της Manon Bannerman, έδειξε απόλυτη συνοχή, ενώ πέρα από τη νίκη τους ως New Artist of the Year, είχαν λάβει υποψηφιότητες και για το Best Music Video (Gnarly) και το Breakthrough Pop Artist.

Το μέλλον προμηνύεται λαμπρό, καθώς οι KATSEYE ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την παγκόσμια περιοδεία τους «The Wildworld Tour». Η περιοδεία, η οποία περιλαμβάνει 31 σταθμούς, θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου από το Δουβλίνο και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου στο Μεξικό. Πριν από αυτό, οι θαυμαστές τους θα έχουν την ευκαιρία να τις απολαύσουν σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Governors Ball στη Νέα Υόρκη και το Head in the Clouds στην Καλιφόρνια.