AMAs 2026: Ποιοι καλλιτέχνες ξεχώρισαν στη μεγάλη βραδιά του Λας Βέγκας;

Η αυλαία των American Music Awards 2026 έπεσε με φαντασμαγορικό τρόπο στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη λάμψη και ανατροπές. Στην κορυφή των διακρίσεων βρέθηκαν οι BTS, οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο του Artist of the Year και του Best Male K-Pop Artist, ενώ το «SWIM» τους αναδείχθηκε Song of the Summer. Παράλληλα, η Sabrina Carpenter σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας το Album of the Year και το βραβείο Best Female Pop Artist για το άλμπουμ «Man’s Best Friend».

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι HUNTR/X απέσπασαν το Song of the Year με το «Golden», ενώ οι KATSEYE αναδείχθηκαν New Artist of the Year και κέρδισαν το βραβείο για το Best Music Video με το «Gnarly». Στον χώρο της Hip-Hop μουσικής, η Cardi B κυριάρχησε απόλυτα, κατακτώντας τα βραβεία Best Female Hip-Hop Artist και Best Hip-Hop Album για το «AM I THE DRAMA?», ενώ ο Kendrick Lamar τιμήθηκε ως Best Male Hip-Hop Artist.

Θοδωρής Φέρρης: Οι στιγμές του στα Mad events που μας έκαναν να ερωτευτούμε ξανά!

Η χώρα της λατινικής μουσικής είδε τον Bad Bunny να αναδεικνύεται Best Male Latin Artist και τη Shakira να κερδίζει το Best Female Latin Artist, αλλά και το Tour of the Year για την περιοδεία της Las Mujeres Ya No Lloran. Στην κατηγορία του R&B, ο Bruno Mars αναδείχθηκε Best Male R&B Artist και κέρδισε το Best R&B Album, ενώ η SZA έλαβε το βραβείο Best Female R&B Artist.

Στον χώρο του Country, ο Morgan Wallen κυριάρχησε ως Best Male Country Artist, η Ella Langley ως Best Female Country Artist και η Megan Moroney απέσπασε το βραβείο για το Best Country Album. Αντίστοιχα, οι Twenty One Pilots διακρίθηκαν ως Best Rock/Alternative Artist, ενώ ο sombr κατέκτησε το Best Rock/Alternative Album.

Τέλος, η βραδιά επιβράβευσε και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες: ο Justin Bieber αναδείχθηκε Best Male Pop Artist, οι TWICE κέρδισαν το βραβείο Best Female K-Pop Artist, ο David Guetta επικράτησε στην κατηγορία Best Dance/Electronic Artist, η Tyla αναδείχθηκε Best Afrobeats Artist και ο Noah Kahan τιμήθηκε ως Best Americana/Folk Artist. Το Best Soundtrack της χρονιάς απονεμήθηκε στο KPop Demon Hunters, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή λίστα νικητών.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς:

Artist of the Year: BTS

New Artist of the Year: KATSEYE

Album of the Year: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Song of the Year: HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) – “Golden”

Collaboration of the Year: PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

Tour of the Year: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Song of the Summer: BTS – “SWIM”

Best Music Video: KATSEYE – “Gnarly”

Best Soundtrack: KPop Demon Hunters

Best Male Pop Artist: Justin Bieber

Best Female Pop Artist: Sabrina Carpenter

Best Pop Album: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Best Male Country Artist: Morgan Wallen

Best Female Country Artist: Ella Langley

Best Country Album: Megan Moroney – Cloud 9

Best Male Hip-Hop Artist: Kendrick Lamar

Best Female Hip-Hop Artist: Cardi B

Best Hip-Hop Album: Cardi B – AM I THE DRAMA?

Best Male R&B Artist: Bruno Mars

Best Female R&B Artist: SZA

Best R&B Album: Bruno Mars – The Romantic

Best Male Latin Artist: Bad Bunny

Best Female Latin Artist: Shakira

Best Latin Album: KAROL G – Tropicoqueta

Best Rock/Alternative Artist: Twenty One Pilots

Best Rock/Alternative Album: sombr – I Barely Know Her

Best Dance/Electronic Artist: David Guetta

Best Male K-Pop Artist: BTS

Best Female K-Pop Artist: TWICE

Best Afrobeats Artist: Tyla

Best Americana/Folk Artist: Noah Kahan

Mad VMA 2023: Η συγκλονιστική ερμηνεία του Sidarta στη νοηματική γλώσσα που «άγγιξε» το κοινό

Mad VMA 2026: Ποιος θα κερδίσει το «Τραγούδι της Χρονιάς Digital»;