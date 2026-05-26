Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 26.05.2026

AMAs 2026: Ποιοι καλλιτέχνες ξεχώρισαν στη μεγάλη βραδιά του Λας Βέγκας;

Με τους BTS να κυριαρχούν στην κορυφή και τις γυναικείες φωνές να κλέβουν την παράσταση, τα φετινά AMAs στο Λας Βέγκας έγραψαν ιστορία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αυλαία των American Music Awards 2026 έπεσε με φαντασμαγορικό τρόπο στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη λάμψη και ανατροπές. Στην κορυφή των διακρίσεων βρέθηκαν οι BTS, οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο του Artist of the Year και του Best Male K-Pop Artist, ενώ το «SWIM» τους αναδείχθηκε Song of the Summer. Παράλληλα, η Sabrina Carpenter σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας το Album of the Year και το βραβείο Best Female Pop Artist για το άλμπουμ «Man’s Best Friend».

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι HUNTR/X απέσπασαν το Song of the Year με το «Golden», ενώ οι KATSEYE αναδείχθηκαν New Artist of the Year και κέρδισαν το βραβείο για το Best Music Video με το «Gnarly». Στον χώρο της Hip-Hop μουσικής, η Cardi B κυριάρχησε απόλυτα, κατακτώντας τα βραβεία Best Female Hip-Hop Artist και Best Hip-Hop Album για το «AM I THE DRAMA?», ενώ ο Kendrick Lamar τιμήθηκε ως Best Male Hip-Hop Artist.

Η χώρα της λατινικής μουσικής είδε τον Bad Bunny να αναδεικνύεται Best Male Latin Artist και τη Shakira να κερδίζει το Best Female Latin Artist, αλλά και το Tour of the Year για την περιοδεία της Las Mujeres Ya No Lloran. Στην κατηγορία του R&B, ο Bruno Mars αναδείχθηκε Best Male R&B Artist και κέρδισε το Best R&B Album, ενώ η SZA έλαβε το βραβείο Best Female R&B Artist.

Στον χώρο του Country, ο Morgan Wallen κυριάρχησε ως Best Male Country Artist, η Ella Langley ως Best Female Country Artist και η Megan Moroney απέσπασε το βραβείο για το Best Country Album. Αντίστοιχα, οι Twenty One Pilots διακρίθηκαν ως Best Rock/Alternative Artist, ενώ ο sombr κατέκτησε το Best Rock/Alternative Album.

Τέλος, η βραδιά επιβράβευσε και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες: ο Justin Bieber αναδείχθηκε Best Male Pop Artist, οι TWICE κέρδισαν το βραβείο Best Female K-Pop Artist, ο David Guetta επικράτησε στην κατηγορία Best Dance/Electronic Artist, η Tyla αναδείχθηκε Best Afrobeats Artist και ο Noah Kahan τιμήθηκε ως Best Americana/Folk Artist. Το Best Soundtrack της χρονιάς απονεμήθηκε στο KPop Demon Hunters, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή λίστα νικητών.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς:

  • Artist of the Year: BTS
  • New Artist of the Year: KATSEYE
  • Album of the Year: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Song of the Year: HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) – “Golden”
  • Collaboration of the Year: PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
  • Tour of the Year: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
  • Song of the Summer: BTS – “SWIM”
  • Best Music Video: KATSEYE – “Gnarly”
  • Best Soundtrack: KPop Demon Hunters
  • Best Male Pop Artist: Justin Bieber
  • Best Female Pop Artist: Sabrina Carpenter
  • Best Pop Album: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Best Male Country Artist: Morgan Wallen
  • Best Female Country Artist: Ella Langley
  • Best Country Album: Megan Moroney – Cloud 9
  • Best Male Hip-Hop Artist: Kendrick Lamar
  • Best Female Hip-Hop Artist: Cardi B
  • Best Hip-Hop Album: Cardi B – AM I THE DRAMA?
  • Best Male R&B Artist: Bruno Mars
  • Best Female R&B Artist: SZA
  • Best R&B Album: Bruno Mars – The Romantic
  • Best Male Latin Artist: Bad Bunny
  • Best Female Latin Artist: Shakira
  • Best Latin Album: KAROL G – Tropicoqueta
  • Best Rock/Alternative Artist: Twenty One Pilots
  • Best Rock/Alternative Album: sombr – I Barely Know Her
  • Best Dance/Electronic Artist: David Guetta
  • Best Male K-Pop Artist: BTS
  • Best Female K-Pop Artist: TWICE
  • Best Afrobeats Artist: Tyla
  • Best Americana/Folk Artist: Noah Kahan

