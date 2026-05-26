«Ήθελα να είμαι αντάξιος!»- Η εξομολόγηση του Γιάννη Κότσιρα για την «καλλιτεχνική» του ευθύνη

Ο Γιάννης Κότσιρας μίλησε με ειλικρίνεια και συγκίνηση σε μια από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις. Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», άνοιξε την καρδιά του για τις ρίζες του, την οικογένειά του και τον βαθύ σεβασμό που τρέφει για τους μεγάλους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Με έναν λόγο ανθρώπινο και άμεσο, περιέγραψε πώς μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια που λάτρευε τη μουσική και πώς αυτό διαμόρφωσε τις αξίες και τη στάση του στη σκηνή.

Ο Κότσιρας μίλησε για την ευθύνη που ένιωσε από νεαρή ηλικία: όχι να ξεχωρίσει, αλλά να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι στους ανθρώπους και στα έργα που τον ενέπνευσαν. Ο δημοφιλής ερμηνευτής αποκάλυψε ότι η μητέρα του είχε τεράστια αγάπη για τον Σταύρο Ξαρχάκο, κάτι που επηρέασε καθοριστικά τη μουσική του διαδρομή.

«Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν, σε εισαγωγικά, ερωτευμένη με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι», εξομολογήθηκε. Αυτή η καθημερινή επαφή με τα μεγάλα έργα της ελληνικής μουσικής δεν τον φόρτιζε με την ανάγκη για διάκριση, αλλά του δημιουργούσε μια βαθύτερη υποχρέωση: να τιμήσει αυτούς που προηγήθηκαν.





Ο Κότσιρας εξήγησε ότι η αγωνία του δεν είχε να κάνει με το αν θα ξεχωρίσει ο ίδιος ως καλλιτέχνης, αλλά με το αν θα είναι αντάξιος των δημιουργών που τον σημάδεψαν. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους Μίκη Θεοδωράκη, Θάνο Μικρούτσικο, Μίμη Πλέσσα και Μάνο Λοΐζο, ονόματα που αποτελούν θεμέλια της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

«Αν τύχει και με ακούσει ο Ξαρχάκος, ο Θεοδωράκης, ο Μικρούτσικος, ο Πλέσσας, ο Λοΐζος, να μη νιώσουν αμήχανα, να νιώσουν ότι προστατεύω το έργο τους και όχι ότι τους εκθέτω. Με αυτή τη λογική υπήρχε μια ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν ήθελε ποτέ να φανεί ότι δεν τιμά τη σπουδαία τους κληρονομιά.

Η εξομολόγησή του ανέδειξε κάτι βαθύτερο από μια απλή προσωπική ιστορία: τον ηθικό κώδικα ενός καλλιτέχνη που γνωρίζει ότι η μουσική παράδοση δεν είναι απλώς τραγούδια, αλλά συνεχής διάλογος ανάμεσα στις γενιές. Για τον Κότσιρα, η μουσική ήταν (και παραμένει) ένας τρόπος να συνδέεται με την οικογένεια, τους μεγάλους δημιουργούς και το κοινό του, πάντα με σεβασμό και αφοσίωση.





Κλείνοντας την παρουσία του στην εκπομπή, ο τραγουδιστής άφησε το στίγμα ενός ανθρώπου που δεν κυνηγά εντυπώσεις, αλλά ουσία. Τα λόγια του θύμισαν ότι η καλλιτεχνική πορεία δεν μετριέται μόνο με επιτυχίες, αλλά με το πώς αντιμετωπίζεις τις ευθύνες απέναντι σε όσους άνοιξαν τον δρόμο πριν από εσένα. Ο Κότσιρας απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι, πέρα από σπουδαία φωνή, διαθέτει και έναν βαθιά συγκινητικό σεβασμό για τη μουσική και την ιστορία της, κάτι που τον έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια στην καρδιά του κοινού.

