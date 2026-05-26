Sombr: Η καθηλωτική ερμηνεία «μέσα στη βροχή» που έγραψε ιστορία στα AMAs 2026

Με μια δραματική εμφάνιση κάτω από τη βροχή και το βραβείο του Best Rock/Alternative Song στα χέρια του, ο 20χρονος star απέδειξε γιατί θεωρείται το νέο μεγάλο κεφάλαιο

Αν υπήρχε ένας καλλιτέχνης που έκανε το ιδανικότερο ξεκίνημα στα American Music Awards 2026, αυτός ήταν αναμφίβολα ο Sombr. Ο 20χρονος pop-rock star απέδειξε χθες το βράδυ (25 Μαΐου) στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα και υποσχόμενα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η βραδιά για τον Sombr ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: η διάσημη κωμικός Nikki Glaser του απένειμε το πρώτο βραβείο της τελετής, αυτό για το Best Rock/Alternative Song για την επιτυχία του «Back to Friends». Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί ορόσημο για την καριέρα του, καθώς σημείωσε την υψηλότερη θέση που έχει φτάσει ποτέ τραγούδι του στο Billboard Hot 100 (Νο. 7).

Η αναγνώριση όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η οικοδέσποινα της βραδιάς, η θρυλική Queen Latifah, κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου της, εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της προς το πρόσωπό του, επιβεβαιώνοντας πως είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες της χρονιάς, με επτά συνολικές υποψηφιότητες να τον συνοδεύουν.

Η βροχή και το «sad-boy» φινάλε

Η στιγμή που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η ζωντανή ερμηνεία του στο hit «Homewrecker». Ο Sombr ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο πουκάμισο και τζιν, ξεκινώντας το κομμάτι με μια δυναμική rock στάση. Καθώς η ένταση της μουσικής κορυφωνόταν, η σκηνή μετατράπηκε σε ένα δραματικό σκηνικό, καθώς άρχισε να πέφτει βροχή από την οροφή, βρέχοντας τον ίδιο και τη μπάντα του. Το φινάλε ήταν κινηματογραφικό, καθώς ο τραγουδιστής σκούπισε το πρόσωπό του, μουτζουρώνοντας το μαύρο eyeliner του, προσφέροντας στους θαυμαστές του ένα «picture-perfect» sad-boy κλείσιμο, το οποίο σίγουρα θα μείνει στην ιστορία των AMAs.

Η περιοδεία «You Are the Reason»

Μετά τον θρίαμβό του στα βραβεία, ο sombr στρέφει πλέον το βλέμμα του στην επερχόμενη μεγάλη του περιοδεία, «You Are the Reason Tour». Η περιοδεία ξεκινά στις 22 Ιουλίου από το Pepsi Center WTC του Μεξικού και περιλαμβάνει 39 στάσεις σε κορυφαίες αρένες της Βόρειας Αμερικής, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 24 Νοεμβρίου. Για το tour, ο καλλιτέχνης έχει επιλέξει ένα εντυπωσιακό line-up από support acts, όπως οι Interpol, The Last Dinner Party, Dove Cameron, Tom Odell και King Princess, υποσχόμενος στους fans του μια αξέχαστη live εμπειρία.

