Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 26.05.2026

Sombr: Η καθηλωτική ερμηνεία «μέσα στη βροχή» που έγραψε ιστορία στα AMAs 2026

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με μια δραματική εμφάνιση κάτω από τη βροχή και το βραβείο του Best Rock/Alternative Song στα χέρια του, ο 20χρονος star απέδειξε γιατί θεωρείται το νέο μεγάλο κεφάλαιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπήρχε ένας καλλιτέχνης που έκανε το ιδανικότερο ξεκίνημα στα American Music Awards 2026, αυτός ήταν αναμφίβολα ο Sombr. Ο 20χρονος pop-rock star απέδειξε χθες το βράδυ (25 Μαΐου) στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα και υποσχόμενα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η βραδιά για τον Sombr ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: η διάσημη κωμικός Nikki Glaser του απένειμε το πρώτο βραβείο της τελετής, αυτό για το Best Rock/Alternative Song για την επιτυχία του «Back to Friends». Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί ορόσημο για την καριέρα του, καθώς σημείωσε την υψηλότερη θέση που έχει φτάσει ποτέ τραγούδι του στο Billboard Hot 100 (Νο. 7).

epa12994096 US singer and songwriter Sombr poses with the awards for Best Rock/Alternative Song, Best Rock/Alternative Album, and Breakthrough Rock/Alternative Song in the winners' room at the American Music Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, USA, 25 May 2026. EPA/CHRIS TORRES
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αναγνώριση όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η οικοδέσποινα της βραδιάς, η θρυλική Queen Latifah, κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου της, εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της προς το πρόσωπό του, επιβεβαιώνοντας πως είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες της χρονιάς, με επτά συνολικές υποψηφιότητες να τον συνοδεύουν.

Ποιο τραγούδι της Miley Cyrus δεν θα ακούγεται πλέον στις συναυλίες της;

Η βροχή και το «sad-boy» φινάλε

Η στιγμή που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η ζωντανή ερμηνεία του στο hit «Homewrecker». Ο Sombr ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο πουκάμισο και τζιν, ξεκινώντας το κομμάτι με μια δυναμική rock στάση. Καθώς η ένταση της μουσικής κορυφωνόταν, η σκηνή μετατράπηκε σε ένα δραματικό σκηνικό, καθώς άρχισε να πέφτει βροχή από την οροφή, βρέχοντας τον ίδιο και τη μπάντα του. Το φινάλε ήταν κινηματογραφικό, καθώς ο τραγουδιστής σκούπισε το πρόσωπό του, μουτζουρώνοντας το μαύρο eyeliner του, προσφέροντας στους θαυμαστές του ένα «picture-perfect» sad-boy κλείσιμο, το οποίο σίγουρα θα μείνει στην ιστορία των AMAs.

Η περιοδεία «You Are the Reason»

Μετά τον θρίαμβό του στα βραβεία, ο sombr στρέφει πλέον το βλέμμα του στην επερχόμενη μεγάλη του περιοδεία, «You Are the Reason Tour». Η περιοδεία ξεκινά στις 22 Ιουλίου από το Pepsi Center WTC του Μεξικού και περιλαμβάνει 39 στάσεις σε κορυφαίες αρένες της Βόρειας Αμερικής, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 24 Νοεμβρίου. Για το tour, ο καλλιτέχνης έχει επιλέξει ένα εντυπωσιακό line-up από support acts, όπως οι Interpol, The Last Dinner Party, Dove Cameron, Tom Odell και King Princess, υποσχόμενος στους fans του μια αξέχαστη live εμπειρία.

Θοδωρής Φέρρης: Οι στιγμές του στα Mad events που μας έκαναν να ερωτευτούμε ξανά!

Mad VMA 2023: Η συγκλονιστική ερμηνεία του Sidarta στη νοηματική γλώσσα που «άγγιξε» το κοινό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

American Music Awards 2026 Sombr
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ήθελα να είμαι αντάξιος!»- Η εξομολόγηση του Γιάννη Κότσιρα για την «καλλιτεχνική» του ευθύνη

«Ήθελα να είμαι αντάξιος!»- Η εξομολόγηση του Γιάννη Κότσιρα για την «καλλιτεχνική» του ευθύνη

26.05.2026
Επόμενο
Η Αφροδίτη Γραμμέλη πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό λόγω… έρωτα

Η Αφροδίτη Γραμμέλη πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό λόγω… έρωτα

26.05.2026

Δες επίσης

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
Μουσικά Νέα

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο

27.05.2026
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Mad Events

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα

27.05.2026
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία

27.05.2026
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Μουσικά Νέα

Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

27.05.2026
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Μουσικά Νέα

Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο

27.05.2026
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
Mad Events

Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026

27.05.2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
Μουσικά Νέα

«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem

27.05.2026
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Μουσικά Νέα

«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών

27.05.2026
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Videoclips

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή