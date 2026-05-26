Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 26.05.2026

Pussycat Dolls: Το comeback που περιμέναμε έγινε επιτέλους πραγματικότητα

Δύο δεκαετίες μετά, το θρυλικό γυναικείο group επανενώθηκε για μια φαντασμαγορική εμφάνιση, ερμηνεύοντας τα μεγαλύτερα hits τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Είκοσι ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο τους ντεμπούτο στον θεσμό, οι Pussycat Dolls επέστρεψαν στη σκηνή των American Music Awards, προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό του MGM Grand Garden Arena. Η Nicole Scherzinger, η Ashley Roberts και η Kimberly Wyatt, ανανεωμένες και πιο δυναμικές από ποτέ, απέδειξαν με την παρουσία τους τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, ότι το εμβληματικό γυναικείο συγκρότημα διατηρεί αναλλοίωτη τη χημεία και την ενέργεια που τις κατέστησε παγκόσμιο φαινόμενο.

Η εμφάνιση ήταν μια πραγματική ωδή στην pop ιστορία τους, ξεκινώντας με μια εντυπωσιακή είσοδο και το κλασικό hit «Buttons», ντυμένες με κόκκινα latex σύνολα που μαγνήτισαν τα βλέμματα. Η ατμόσφαιρα στο Λας Βέγκας θερμάνθηκε αμέσως με τη συνοδεία πυροτεχνημάτων και εντυπωσιακών χορογραφιών, ενώ το κοινό αποθέωσε το τρίο καθώς ερμήνευε διαδοχικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, θυμίζοντας σε όλους γιατί οι Pussycat Dolls κατέχουν ξεχωριστή θέση στην pop μουσική.

AMAs 2026: Ποιοι καλλιτέχνες ξεχώρισαν στη μεγάλη βραδιά του Λας Βέγκας;

Η ανατρεπτική συνεργασία και το μέλλον του group

Η βραδιά κορυφώθηκε όταν στη σκηνή ανέβηκε ο θρυλικός ράπερ Busta Rhymes, πλαισιωμένος από τον Spliff Star, για μια αναπάντεχη όσο και εκρηκτική συνεργασία στο «Don’t Cha». Η ένταση του Busta Rhymes ταίριαξε απόλυτα με τον ρυθμό των Dolls, δημιουργώντας μια από τις πιο συζητημένες στιγμές της φετινής απονομής. Παράλληλα, το συγκρότημα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να παρουσιάσει το νέο τους comeback single, «Club Song», προετοιμάζοντας τους θαυμαστές τους για μια νέα εποχή.

Αν και το προγραμματισμένο «PCD Forever Tour» ακυρώθηκε πρόσφατα, η εμφάνιση στα AMAs 2026 έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως το group παραμένει ενεργό και δημιουργικό. Οι fans που ανυπομονούν να τις δουν ξανά ζωντανά, θα έχουν την ευκαιρία να τις απολαύσουν στο WeHo Festival στο Λος Άντζελες στις 6 Ιουνίου, ενώ η αποδοχή που έλαβαν από το κοινό και τους συναδέλφους τους στο Λας Βέγκας, επισφράγισε μια θριαμβευτική επιστροφή για τις τρεις καλλιτέχνιδες.

American Music Awards 2026 pussycat dolls
