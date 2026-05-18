Μουσικά Νέα 18.05.2026

Ο Harry Styles προσθέτει 4η συναυλία στη Μελβούρνη για την περιοδεία «Together, Together»

Η πρωτοφανής ζήτηση για την παγκόσμια περιοδεία του Βρετανού superstar φέρνει ένα ακόμα show στο Marvel Stadium
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Live Nation ανακοίνωσε επίσημα την προσθήκη μιας 4ης και οριστικής ημερομηνίας στη Μελβούρνη για την παγκόσμια περιοδεία του Harry Styles με τίτλο «Τogether, Together», επικαλούμενη την εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για εισιτήρια.

Η νέα συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο Marvel Stadium και θα αποτελέσει την τελευταία ημερομηνία που προστίθεται στην Αυστραλία. Το show αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις τρεις ήδη ανακοινωθείσες εμφανίσεις του καλλιτέχνη στη Μελβούρνη (27 και 28 Νοεμβρίου, καθώς και 2 Δεκεμβρίου), ενώ θα ακολουθήσουν δύο μεγάλες συναυλίες στο Σίδνεϊ, στο Accor Stadium, στις 12 και 13 Δεκεμβρίου. Σε όλες τις εμφανίσεις στην Αυστραλία, τη σκηνή μαζί του θα μοιραστούν η Fousheé και ο Baby J.

Η γενική προπώληση των εισιτηρίων για τη νέα ημερομηνία ξεκινά την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ θα προηγηθούν ειδικές presales για τους κατόχους American Express (20 Μαΐου) και τα μέλη της Live Nation (21 Μαΐου).

Μια από τις πιο φιλόδοξες περιοδείες του 2026

Το «Together, Together» αποτελεί ένα από τα πιο τολμηρά και πολυσυζητημένα συναυλιακά εγχειρήματα της χρονιάς, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 60 εμφανίσεις σε εμβληματικές πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο, η Πόλη του Μεξικού, η Νέα Υόρκη, η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Στα highlights της περιοδείας ξεχωρίζουν οι 30 συνεχόμενες βραδιές στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, που αποτελούν και τις μοναδικές του εμφανίσεις στις ΗΠΑ, καθώς και οι 12 εμφανίσεις στο Wembley Stadium του Λονδίνου. Μάλιστα, το 12ήμερο residency στο Wembley καταρρίπτει το ρεκόρ για τις περισσότερες εμφανίσεις από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στον συγκεκριμένο χώρο μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παραγωγή των show είναι μοναδική, καθώς διαθέτει μια κυκλική σκηνή (in-the-round) που τοποθετείται στο κέντρο των σταδίων, επιτρέποντας στον Styles να συνδυάζει το νέο του υλικό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, περιτριγυρισμένος από το κοινό. Οι guests που τον συνοδεύουν αλλάζουν ανάλογα με την πόλη, με τη Robyn να εμφανίζεται στο Άμστερνταμ, τη Shania Twain στο Wembley, τη Jorja Smith στο Μεξικό και τον Jamie xx στη Νέα Υόρκη.

Σπάζοντας τα κοντέρ των Charts και του Boxscore

Ο Harry Styles έχει ήδη γράψει ιστορία ως ένας από τους πιο επιτυχημένους solo καλλιτέχνες σε εισπράξεις περιοδειών. Το προηγούμενο «Love On Tour» συγκέντρωσε το αστρονομικό ποσό των 617,3 εκατομμυρίων δολαρίων και πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια σε 169 show, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση με τις πιο κερδοφόρες περιοδείες στην ιστορία του Billboard Boxscore.

Η νέα περιοδεία έρχεται να υποστηρίξει το τέταρτο κατά σειρά studio άλμπουμ του με τίτλο «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος σε παραγωγή του Kid Harpoon. Ο δίσκος παρέμεινε για δύο εβδομάδες στο No. 1 του Billboard 200, ενώ το lead single «Aperture»κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Styles άνοιξε επίσημα την περιοδεία του μόλις αυτό το Σαββατοκύριακο, πραγματοποιώντας τις πρώτες δύο από τις δέκα προγραμματισμένες εμφανίσεις του στη Johan Cruijff ArenA του Άμστερνταμ.

