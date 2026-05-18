Eurovision 2026: Το παρασκήνιο που προκαλεί ερωτήματα – Η κίνηση της EBU πριν καν εμφανιστεί η Dara στη Βιέννη

Το παρασκήνιο πριν και μετά τον τελικό στη Βιέννη έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τη διαδικασία και τις αποφάσεις της EBU

Η Eurovision 2026 μπορεί να ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη νίκη της Βουλγαρίας και της Dara με το τραγούδι «Bangaranga», όμως το παρασκήνιο γύρω από τον διαγωνισμό φαίνεται πως συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Παρά τον ενθουσιασμό για τον 70ό διαγωνισμό στη Βιέννη, νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως δημιουργούν ερωτήματα για αποφάσεις που ελήφθησαν πριν καν ολοκληρωθεί ο τελικός.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το μεσημέρι πριν τον μεγάλο τελικό, η EBU φέρεται να επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό φορέα της Βουλγαρίας, προκειμένου να διερευνηθεί αν η χώρα θα μπορούσε να αναλάβει τη διοργάνωση της Eurovision 2027. Η συγκεκριμένη κίνηση, όπως είναι λογικό, προκάλεσε απορίες, καθώς έγινε πριν ακόμη εμφανιστεί επίσημα η Dara στη σκηνή και ενώ δεν είχε κριθεί η τελική κατάταξη του διαγωνισμού.

Η φετινή νίκη της Βουλγαρίας, που ήρθε μέσα από ένα αποτέλεσμα με έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για το σύστημα ψηφοφορίας, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Πολλές χώρες εκφράζουν προβληματισμό για τον τρόπο που λειτουργεί η βαθμολογία των επιτροπών, οι οποίες παραδοσιακά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.





Το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ, καθώς υπήρξαν αναφορές για αμφισβήτηση της διαδικασίας στον εθνικό τελικό της Βουλγαρίας. Η νίκη της Dara με το «Bangaranga» είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με κάποιους να κάνουν λόγο για πιθανές ενστάσεις και έντονη πίεση στα social media, ενώ η ίδια η τραγουδίστρια είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται ακόμη και την αποχώρηση από τον διαγωνισμό.

Τελικά, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βουλγαρίας ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία επιλογής ήταν απολύτως δίκαιη και ασφαλής, καθώς πραγματοποιήθηκε μέσα από δύο τηλεοπτικά σόου, με συνδυασμό ψήφων κοινού και επιτροπών. Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε να ρίξει τους τόνους, χωρίς όμως να εξαφανίσει εντελώς τις συζητήσεις που είχαν ήδη ξεσπάσει.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η EBU φέρεται να είχε ανοίξει ζήτημα διοργάνωσης για το 2027 πριν καν ολοκληρωθεί ο τελικός, ενισχύει το κλίμα αμφισβήτησης που ήδη υπάρχει γύρω από τον θεσμό. Η συζήτηση πλέον δεν περιορίζεται μόνο στις εμφανίσεις και τα τραγούδια, αλλά επεκτείνεται και στο παρασκήνιο των αποφάσεων που καθορίζουν το μέλλον της Eurovision.

