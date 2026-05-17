Akylas: Επέστρεψε στην Ελλάδα – «Η ουσία είναι ότι το απόλαυσα»

Επέστρεψε το μεσημέρι της Κυριακής 17/05 στην Αθήνα ο Akylas και η ελληνική αποστολή, έχοντας στις αποσκευές τους τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου στη Βιέννη.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» επικράτησε το αδιαχώρητο, καθώς πλήθος θαυμαστών κάθε ηλικίας περίμενε τον Έλληνα εκπρόσωπο με δώρα και επευφημίες. Μάλιστα, η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ένα μικρό παιδί τον πλησίασε και του είπε: «Μην τα παρατάς ποτέ όσα εμπόδια και βρεις μπροστά σου». Η αποθέωση για τον καλλιτέχνη είχε ξεκινήσει νωρίτερα, αφού και οι συνεπιβάτες του στο αεροπλάνο της επιστροφής τον καταχειροκρότησαν κατά την επιβίβασή του.

Φανερά συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, ο Akylas έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Παρά την αναμενόμενη απογοήτευση για το τελικό αποτέλεσμα, με τη νίκη να πηγαίνει στη Βουλγαρία και τη Dara με το κομμάτι «Bangaranga» (το οποίο είχε έντονο ελληνικό χρώμα), ο ίδιος δήλωσε περήφανος για την προσπάθειά του, ξεκαθαρίζοντας ότι έδωσε το 100% των δυνατοτήτων του στη σκηνή.

«Ήταν απίστευτο, μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ευχαριστώ πραγματικά όλους όσοι έκαναν το όνερό μου πραγματικότητα. Το βράδυ ήταν δύσκολο, έπαθα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, αλλα η αγάπη του κόσμου τόσο μεγάλη. Μου έλεγαν ευχαριστώ και θέλω να τους πω εγώ ευχαριστώ. Έδωσα το 100%, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η αγάπη που έλαβα, με έκανε να συγκινούμαι. Ο πήχης είχε ανέβει πολύ ψηλά, οι προσδοκίες ήταν πολύ μεγάλες και όσα έζησα, τα οφείλω στον ελληνικό λαό»





Ο Akylas δεν σκοπεύει να ξεκουραστεί για πολύ, καθώς τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα είναι ήδη έτοιμα. Όπως αποκάλυψε, την ερχόμενη Παρασκευή πρόκειται να κυκλοφορήσει η νέα του δισκογραφική δουλειά. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να βρεθεί κοντά στους δικούς του ανθρώπους: «Ανυπομονώ να ξαναπάω στην πόλη μου, τις Σέρρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο του Γιώργου Καπουτζίδη

Θέση για τη φετινή ελληνική παρουσία πήρε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος σχολίασε με τον δικό του τρόπο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, δείχνοντας τη στήριξή του στον καλλιτέχνη: «Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός», υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε με νόημα πως οι πιο όμορφες στιγμές που έχει ζήσει προσωπικά στη Eurovision ήταν με την Κλαυδία και τον Akyla.

