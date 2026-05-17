EUROVISION 17.05.2026

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το «Bangaranga» και ελληνική υπογραφή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Dara με το «Bangaraga» αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision.
Mad.gr

Το «Bangaranga», που έχει και ελληνική δημιουργική υπογραφή και κυκλοφορεί με την υποστήριξη της Panik Records, έδωσε στη Βουλγαρία την πρωτιά με 516 βαθμούς.

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Μάλιστα, έσπασε ρεκόρ καθώς πέτυχε τη μεγαλύτερη διαφορά ψήφων από τον δεύτερο στη βαθμολογία (173 βαθμοί διαφορά), ενώ αξίζει να αναφέρει πως ήταν η πρώτη φορά εδώ και 9 χρόνια που κοινό και επιτροπές αναδείξαν τον ίδιο νικητή στις βαθμολογίες τους.

Eurovision 2026: Στην κορυφή η Βουλγαρία με το «Bangaranga» – Η θέση του Akyla στην κατάταξη

Το «Bangaranga», μια δήλωση σύγχρονης ethnic pop με διεθνή προοπτική, φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Εκτός από την ίδια τη DARA, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Monoir και η Νορβηγίδα δημιουργός Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Με σκηνική παρουσία που χαρακτηρίζεται από ενέργεια, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, η Dara παρουσίασε στη σκηνή μια performance υψηλών προδιαγραφών που εντυπωσίασε κοινό και επιτροπές.

Eurovision 2026: Όλα όσα ξεχωρίσαμε από τη μεγάλη βραδιά του τελικού

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla – «Πάλι κουβά, ζητώ συγγνώμη»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

DARA Eurovision Eurovision 2026 Βουλγαρία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

17.05.2026
Επόμενο
Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

17.05.2026

Δες επίσης

Akylas: Επέστρεψε στην Ελλάδα – «Η ουσία είναι ότι το απόλαυσα»
EUROVISION

Akylas: Επέστρεψε στην Ελλάδα – «Η ουσία είναι ότι το απόλαυσα»

17.05.2026
Τι σημαίνει το «Bangaranga» που τραγούδησε η Dara στη Eurovision 2026
EUROVISION

Τι σημαίνει το «Bangaranga» που τραγούδησε η Dara στη Eurovision 2026

17.05.2026
Δημήτρης Κοντόπουλος: Ποιος είναι ο Έλληνας δημιουργός που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη στη Eurovision
EUROVISION

Δημήτρης Κοντόπουλος: Ποιος είναι ο Έλληνας δημιουργός που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη στη Eurovision

17.05.2026
Dara: O «τυφώνας» της Βουλγαρίας που διέλυσε τα προγνωστικά και κατέκτησε τη Eurovision 2026
EUROVISION

Dara: O «τυφώνας» της Βουλγαρίας που διέλυσε τα προγνωστικά και κατέκτησε τη Eurovision 2026

17.05.2026
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Κοντόπουλου μετά τον θρίαμβο του «Bangaranga»
EUROVISION

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Κοντόπουλου μετά τον θρίαμβο του «Bangaranga»

17.05.2026
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις της DARA μετά τη νίκη – «Ο σύζυγός μου με έπεισε να πάω»
EUROVISION

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις της DARA μετά τη νίκη – «Ο σύζυγός μου με έπεισε να πάω»

17.05.2026
Eurovision 2026: Όταν όλοι γύρισαν την πλάτη στον Sam Battle, η Δανία παρέδωσε μαθήματα ανθρωπιάς
EUROVISION

Eurovision 2026: Όταν όλοι γύρισαν την πλάτη στον Sam Battle, η Δανία παρέδωσε μαθήματα ανθρωπιάς

17.05.2026
Akylas: Η ανακοίνωση για νέο album και την καλοκαιρινή περιοδεία – Πότε και από πού ξεκινάει
EUROVISION

Akylas: Η ανακοίνωση για νέο album και την καλοκαιρινή περιοδεία – Πότε και από πού ξεκινάει

17.05.2026
Eurovision 2026: Ιστορική τηλεθέαση για την ΕΡΤ
EUROVISION

Eurovision 2026: Ιστορική τηλεθέαση για την ΕΡΤ

17.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία