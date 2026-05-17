Eurovision 2026: Όλα όσα ξεχωρίσαμε από τη μεγάλη βραδιά του τελικού

Μια μαγική, γεμάτη ανατροπές και έντονο ρυθμό βραδιά ολοκληρώθηκε χθες στη Βιέννη, με τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 να γιορτάζει με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο τα 70 χρόνια του θεσμού. Η αυλαία στο Wiener Stadthalle άνοιξε με τον περσινό νικητή JJ να ξεσηκώνει την αρένα ερμηνεύοντας το «Wasted Love», την ώρα που οι 25 φιναλίστ πραγματοποιούσαν την καθιερωμένη λαμπερή παρέλαση των χωρών, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη του μεγάλου μουσικού μαραθωνίου της Ευρώπης.

Eurovision 2026: Στην κορυφή η Βουλγαρία με το «Bangaranga» – Η θέση του Akyla στην κατάταξη

Ανάμεσα στους διεκδικητές, ο 27χρονος Akylas έκανε την είσοδό του χαμογελαστός και ευδιάθετος κρατώντας την ελληνική σημαία, έτοιμος να ανέβει έκτος στη σκηνή με το «Ferto». Από τη θριαμβευτική και σαρωτική επικράτηση της Βουλγαρίας με την υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου στη σύνθεση και της Βικτώριας Χαλκίτη στα φωνητικά, μέχρι την εξαιρετική πορεία της Ελλάδας στο Top 10 και το ιστορικό, νοσταλγικό flashback με εμβληματικούς θρύλους του διαγωνισμού, συγκεντρώσαμε όλα τα μεγάλα highlights που σημάδεψαν τη χθεσινή ιστορική βραδιά.

Δανία

Η Δανία έφερε στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 έναν εκρηκτικό συνδυασμό θεατρικής κομψότητας και έντονου πάθους, με τον Søren Torpegaard Lund να καθηλώνει την Ευρώπη παρουσιάζοντας το «Før Vi Går Hjem» («Πριν φύγουμε»). Το άκρως δυναμικό και ερωτικό κομμάτι ξεκίνησε ως μια κλασική, ατμοσφαιρική μπαλάντα, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με τον Søren να αξιοποιεί την πλούσια εμπειρία του από τα μιούζικαλ για να χαρίσει μια συνεχή, γεμάτη κίνηση ερμηνεία. Το staging βασίστηκε στην ευρηματική χρήση ενός «κουτιού» από τον εθνικό τελικό, το οποίο αναβαθμίστηκε εντυπωσιακά για τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης με μια καθηλωτική εναλλαγή φωτισμών από ψυχρά μπλε σε «καυτά» κόκκινα, αλλά και με μια θεαματική αλλαγή ρούχου επί σκηνής. Ισορροπώντας ανάμεσα στη γλυκιά μελαγχολία και την έντονη δύναμη, ο Δανός καλλιτέχνης κατέθεσε τη δική του ψυχή στη μεγάλη βραδιά, χαρίζοντας στη χώρα του μία από τις πιο άρτιες και καθηλωτικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Γερμανία

Η Γερμανία, η χώρα με το απόλυτο ρεκόρ των 69 συμμετοχών στον θεσμό, απέδειξε στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 γιατί παραμένει μια ιστορική υπερδύναμη, με τη Sarah Engels να παραδίδει μια καθηλωτική εμφάνιση που δικαίωσε πλήρως τα προγνωστικά με το τραγούδι «Fire». Η παρουσίασή της ήταν ένας ύμνος στην αυτοπεποίθηση, ξεκινώντας ατμοσφαιρικά πάνω σε έναν επιβλητικό κύβο για να καταλήξει σε μια συγκλονιστική έκρηξη χορογραφίας και πυροτεχνημάτων που ξεσήκωσε τη Βιέννη. Ντυμένη με ένα χρυσό κορμάκι που παρέπεμπε σε φλόγες και χρησιμοποιώντας συμβολικά τα χρώματα της γερμανικής σημαίας (μαύρο, κόκκινο, χρυσό), η Sarah μετατράπηκε σε μια απόλυτη ποπ ντίβα, μεταμορφώνοντας τη σκηνή σε ένα πύρινο υπερθέαμα. Με την τεράστια εμπειρία της και μια αψεγάδιαστη φωνητική ερμηνεία που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, η Γερμανία κατέστησε σαφές με αυτή την εμφάνιση ότι δεν στοχεύει απλώς σε ένα καλό πλασάρισμα, αλλά διεκδικεί πλέον με ακλόνητες αξιώσεις το χρυσό τρόπαιο της φετινής διοργάνωσης.

Ισραήλ

Η εμφάνιση του Noam Bettan με το «Michelle» στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πρωτοφανές κλίμα έντασης, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ προκάλεσε την αποχή 5 χωρών (Ισπανίας, Ιρλανδίας, Ισλανδίας, Ολλανδίας και Σλοβενίας) και έντονες αντιδράσεις από μερίδα του κοινού στην αρένα της Βιέννης. Παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς, ο 28χρονος καλλιτέχνης παρέδωσε μια εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών με minimal αισθητική και κινηματογραφική αύρα, εστιάζοντας στην κρυστάλλινη φωνητική του ερμηνεία. Το «Michelle» ξετυλίχθηκε μέσα από μια αφαιρετική γοητεία και ατμοσφαιρικούς φωτισμούς, με τον Noam να διαχειρίζεται υποδειγματικά την πίεση της ζωντανής μετάδοσης και να μετατρέπει την παρουσία του Ισραήλ στο πιο πολυσυζητημένο, φορτισμένο και αμφιλεγόμενο highlight ολόκληρου του φετινού Τελικού.

Βέλγιο

Το Βέλγιο, γιορτάζοντας την 67η παρουσία του στον θεσμό σε μια συμβολική επέτειο 70 ετών από το ντεμπούτο του, παρουσίασε στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 με την Essyla μια εμφάνιση που συνδύασε την κρυστάλλινη αισθητική με την απόλυτη ενδυνάμωση. Με το «Dancing on the Ice», η Essyla μεταμόρφωσε τη σκηνή της Βιέννης σε ένα παγωμένο τοπίο, ξεκινώντας μέσα σε τεχνητή χιονόπτωση με μια διάφανη κάπα, για να αποκαλύψει στη συνέχεια ένα δυναμικό ολόλευκο outfit με δερμάτινες λεπτομέρειες, μια στρατηγική ενδυματολογική αλλαγή της βελγικής αποστολής μετά τις πρόβες, προκειμένου να διαφοροποιηθεί πλήρως από τη Λιθουανία. Η performance της μεγάλης βραδιάς, γεμάτη αντιθέσεις φωτιάς και πάγου στα LED, ανέδειξε την jazz παιδεία και τη σύγχρονη pop ενέργεια της καλλιτέχνιδας, η οποία, με τη χαρακτηριστική ασύμμετρη επιλογή των παπουτσιών της και μια αψεγάδιαστη ζωντανή ερμηνεία, απέδειξε πως το Βέλγιο παραμένει ένας από τους πιο ποιοτικούς πυλώνες του θεσμού, διεκδικώντας μια κορυφαία θέση στην τελική κατάταξη.

Αλβανία

Η Αλβανία έφερε μια από τις πιο συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές της φετινής διοργάνωσης στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, με τον Alis να καθηλώνει το κοινό και να λυγίζει την αρένα της Βιέννης. Ο 23χρονος νικητής του X-Factor Αλβανίας ερμήνευσε συγκλονιστικά το «Nan» (Μάνα), έναν βαθύ ύμνο στη μητέρα που καταπιάνεται με το ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης και τον άρρηκτο δεσμό με τη μητρική φιγούρα, ο οποίος παραμένει ζωντανός όσο μακριά κι αν πάει κανείς στην ξενιτιά. Το staging της μεγάλης βραδιάς επένδυσε στον μινιμαλισμό, με τον Alis να ξεκινά γονατιστός σε ένα σκοτεινό σκηνικό πριν υψωθεί ανάμεσα σε πυκνά σύννεφα καπνού, ενώ στα LED γραφικά απεικονίζονταν φιγούρες γυναικών με παραδοσιακές αλβανικές φορεσιές που συμβόλιζαν τις μητέρες που καρτερούν. Η σπαρακτική ερμηνεία του, γεμάτη νοσταλγία και πόνο, συνοδεύτηκε για ακόμα μια φορά από αγγλικούς υπότιτλους, κάνοντας το πανανθρώπινο μήνυμα απόλυτα κατανοητό στα εκατομμύρια των τηλεθεατών και μετατρέποντας τη συμμετοχή της Αλβανίας σε ένα από τα πιο αυθεντικά φαβορί για τις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Ελλάδα

Η στιγμή που η Ελλάδα περίμενε με κομμένη την ανάσα έφτασε στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, και ο Akylas δεν απογοήτευσε κανέναν, παραδίδοντας ένα οπτικοακουστικό μάθημα σύγχρονης pop αισθητικής που μεταμόρφωσε το Wiener Stadthalle σε ένα διαδραστικό arcade σύμπαν και του χάρισε τελικά μια πανάξια θέση στο Top 10 της Ευρώπης, τερματίζοντας στη 10η θέση. Με το εκρηκτικό «Ferto», ο καλλιτέχνης εισέβαλε στη σκηνή ως μια καθηλωτική tiger-persona, συνδυάζοντας ιδανικά την arcade αισθητική με την παράδοση της τρίχορδης λύρας, ενώ η σκηνοθετική ευφυΐα του Φωκά Ευαγγελινού απογειώθηκε μέσα από το ριψοκίνδυνο pole dancing και την παρουσία της Παρθένας Χοροζίδου σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό «δωματίων». Η εμφάνιση της μεγάλης βραδιάς, που ισορρόπησε ανάμεσα στον καταιγιστικό ρυθμό και τη συγκίνηση της στιγμής που ο Akylas απευθύνθηκε στη μητέρα του, επιβεβαίωσε πλήρως το τεράστιο hype που είχε δημιουργηθεί στα γραφεία στοιχημάτων, με την Ελλάδα να ξεσηκώνει ολόκληρη την αρένα και να κλειδώνει μια θέση στην κορυφαία δεκάδα του τελικού πίνακα βαθμολογίας.

Τσεχία

Η Τσεχία έφερε μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και τεχνικά άρτιες στιγμές στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, με τον Daniel Zizka να μαγεύει το κοινό και να καθηλώνει ολόκληρη τη Βιέννη. Ο ταλαντούχος 23χρονος τραγουδοποιός και δάσκαλος φωνητικής από την Πράγα παρουσίασε το «Crossroads» («Σταυροδρόμια»), ένα αργό τραγούδι με χαμηλούς τόνους στην αρχή, το οποίο όμως εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης βραδιάς σε ένα εξαιρετικά δυνατό, επικό και καθηλωτικό φινάλε. Το staging βασίστηκε σε ένα ευρηματικό σκηνικό 4 κομματιών με ανακλαστικές επιφάνειες που μετακινούσαν 4 χορευτές, δημιουργώντας στη ζωντανή μετάδοση την ψευδαίσθηση πολλαπλών εκδοχών του εαυτού του μέσα σε έναν λαβύρινθο από φώτα. Παρά το εντυπωσιακό οπτικό υπερθέαμα, εκείνο που έκλεψε για ακόμα μια φορά την παράσταση ήταν η κρυστάλλινη, αψεγάδιαστη φωνή του Daniel, ο οποίος επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες των Eurofans και κέρδισε το πιο θερμό χειροκρότημα της αρένας, σφραγίζοντας μια σπουδαία εμφάνιση για τη χώρα του.

Αυστραλία

Η Αυστραλία αποφάσισε φέτος να μην αφήσει τίποτα στην τύχη, επιστρατεύοντας τη Delta Goodrem, μία από τις μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες τραγουδίστριες της χώρας, η οποία δικαίωσε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί με το παραπάνω στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026. Παρουσιάζοντας το «Eclipse» με μια καθηλωτική star quality, η Delta έβαλε πλώρη για την κορυφή, σε μια προσπάθεια της Αυστραλίας να σπάσει την παράδοση που τη θέλει να κερδίζει ημιτελικούς αλλά ποτέ το χρυσό τρόπαιο. Το staging της μεγάλης βραδιάς ήταν ένα συγκλονιστικό οπτικό υπερθέαμα που ακολουθούσε την εξέλιξη μιας έκλειψης, με τη Delta να ξεκινά από έναν σκοτεινό «σεληνιακό» κόσμο και να καταλήγει σε έναν λαμπερό ήλιο, συνοδευόμενη από έναν μουσικό με άρπα επί σκηνής που τίμησε με μοναδικό τρόπο τη μουσική κληρονομιά της οικοδέσποινας Βιέννης. Η ερμηνεία της απογειώθηκε στο φινάλε με ένα πρωτοποριακό πυροτεχνικό εφέ που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από την αυστραλιανή αποστολή, ξεσηκώνοντας θύελλα χειροκροτημάτων στην αρένα και επιβεβαιώνοντας ότι η Αυστραλία κατέβηκε στον Τελικό με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Σερβία

Ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με έναν ηχητικό «σεισμό», καθώς οι LAVINA, το progressive metal συγκρότημα από το Νις της Σερβίας που πορεύεται μαζί από το 2020, μετέτρεψαν τη σκηνή της Βιέννης σε ένα σκοτεινό μεσαιωνικό πεδίο μάχης. Με το «Kraj Mene», ένα τραγούδι για τον εμμονικό έρωτα ερμηνευμένο με απόλυτη αυθεντικότητα στα σερβικά, το γκρουπ καθήλωσε την Ευρώπη μέσα από μια dark fantasy αισθητική, με τον frontman Luka Aranđelović να δεσπόζει στη ζωντανή μετάδοση φορώντας πανοπλία και χρησιμοποιώντας ένα γιγαντιαίο σπαθί ως βάση μικροφώνου. Η εμφάνιση της μεγάλης βραδιάς, που χαρακτηρίστηκε από την ωμή δύναμη των riffs και την πιο έντονη χρήση πυροτεχνημάτων σε ολόκληρη τη φετινή διοργάνωση, δικαίωσε τον τίτλο της Σερβίας ως του απόλυτου «dark horse» του διαγωνισμού, κλείνοντας το διαγωνιστικό μέρος με μια καθηλωτική δήλωση καλλιτεχνικής ισχύος που έβαλε φωτιά στις ψηφοφορίες.

Μάλτα

Η Μάλτα έκανε τη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 να χορεύει σε retro ρυθμούς, με τον AIDAN να ανεβαίνει στη σκηνή της Βιέννης και να δικαιώνεται πανηγυρικά μετά από τέσσερις επίμονες προσπάθειες να εκπροσωπήσει τη χώρα του στον διαγωνισμό. Ο 26χρονος star παρουσίασε το «Bella», ένα κομμάτι-καθρέφτη της Μάλτας που γράφει ιστορία, καθώς φέρνει ξανά τη μαλτέζικη γλώσσα στη μεγάλη βραδιά του Τελικού μετά από ολόκληρα 26 χρόνια. Η high-fashion εμφάνισή του με ένα σπάνιο κομμάτι Gianni Versace και μια παραγωγή βασισμένη σε φυσικά όργανα συνδύασε ιδανικά τη σύγχρονη pop με τη νοσταλγία μιας άλλης εποχής, ξεσηκώνοντας το κοινό στην αρένα. Χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο ίσως prop της φετινής διοργάνωσης, έναν ανεμοστρόβιλο από ροδοπέταλα και ένα συγκλονιστικό μονοπλάνο στο φινάλε, ο AIDAN χάρισε ένα ενεργητικό και στυλάτο show, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής που έκλεψε τις εντυπώσεις και διεκδικεί πλέον ένα σπουδαίο πλασάρισμα στον τελικό πίνακα της βαθμολογίας.

Βουλγαρία

Η μεγάλη βραδιά του Μεγάλου Τελικού στη Βιέννη ξεκίνησε με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, καθώς η Βουλγαρία πραγματοποίησε μια πολυαναμενόμενη και δυναμική επιστροφή στον θεσμό, με την απόλυτη superstar DARA να «ταρακουνά» τη σκηνή της Wiener Stadthalle. Ανοίγοντας το διαγωνιστικό μέρος της μεγάλης βραδιάς, η DARA καθήλωσε το κοινό με το «Bangaranga», ένα κομμάτι που φέρει την υπογραφή του διεθνώς καταξιωμένου Δημήτρη Κοντόπουλου και καταφέρνει να συνδυάσει αριστοτεχνικά τον σύγχρονο pop ήχο με παραδοσιακά στοιχεία που «εξορκίζουν» το κακό μέσα από την ενέργεια του καθένα. Η εμφάνισή της, η οποία χαρακτηρίστηκε από το BBC ως η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026, αποτέλεσε ένα άρτιο οπτικοακουστικό υπερθέαμα υψηλών προδιαγραφών, βάζοντας φωτιά στο στάδιο από τα πρώτα κιόλας λεπτά και δίνοντας το σύνθημα για μια συγκλονιστική μάχη κορυφής στον τελικό πίνακα της βαθμολογίας.

Κροατία

Η εμφάνιση των LELEK στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 αποτέλεσε μια από τις πλέον καθηλωτικές στιγμές της μεγάλης βραδιάς στη Βιέννη, δικαιώνοντας πλήρως τα προγνωστικά που τους ήθελαν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για το φετινό βραβείο. Με το «Andromeda», το συγκρότημα προσέφερε μια μυσταγωγική εμπειρία που «πάντρεψε» αριστοτεχνικά τον ethno-pop ήχο με τη σλαβική λαϊκή παράδοση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παρέπεμπε σε σύγχρονη τελετουργία. Η σκηνική τους παρουσία στη ζωντανή μετάδοση ήταν γεμάτη συμβολισμούς, με την έντονη χρήση χριστιανικών στοιχείων και πολυάριθμων σταυρών να ενισχύει το πνευματικό και αινιγματικό ύφος της συμμετοχής, ενώ τα προσεγμένα οπτικά εφέ μετέτρεψαν τη σκηνή σε ένα ψηφιακό σύμπαν όπου η παράδοση συνάντησε το μέλλον. Οι LELEK δεν παρουσίασαν απλώς ένα τραγούδι στον Τελικό, αλλά μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα με μοντέρνα αισθητική, κερδίζοντας το αποθεωτικό χειροκρότημα του κοινού στην αρένα και αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός της αυθεντικότητας με την pop παραγωγή είναι η συνταγή που τους οδηγεί ολοταχώς προς την απόλυτη κορυφή του τελικού βαθμολογικού πίνακα.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε φέτος να ρισκάρει με μια από τις πιο συζητημένες στιγμές στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, φέρνοντας στη Βιέννη ένα άκρως διασκεδαστικό τραγούδι με γερμανικό τίτλο. Ο Sam Battle, ο μουσικός πίσω από το project LOOK MUM NO COMPUTER, παρουσίασε το «Eins, Zwei, Drei» («1-2-3») και μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα σουρεαλιστικό αναλογικό εργαστήριο γεμάτο ενέργεια και χιούμορ. Με αυτή την experimental electro συμμετοχή με indie-techno αισθητική, η Μεγάλη Βρετανία αποχαιρέτησε οριστικά την κλασική pop για χάρη των synthesizers, στοχεύοντας να ξεσηκώσει το κοινό της μεγάλης βραδιάς και να ξορκίσει την παράδοση που τη θέλει να μετρά ήδη 16 δεύτερες θέσεις στην ιστορία του θεσμού. Η εμφάνισή του στη ζωντανή μετάδοση ήταν μια οπτική επανάσταση που ξεκίνησε από ένα περιβάλλον γραφείου και κατέληξε σε μια έκρηξη αναλογικού ήχου, με συνεργάτες που είχαν οθόνες υπολογιστών αντί για κεφάλια, χαρίζοντας στον Τελικό μια τολμηρή, αυθεντική και απόλυτα διασκεδαστική καλλιτεχνική πρόταση που διεκδικεί να κάνει την ανατροπή στις βαθμολογίες.

Γαλλία

Η Γαλλία απέδειξε για άλλη μια φορά την καλλιτεχνική της υπεροχή στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, με τη μόλις 17 χρονών Monroe, το απόλυτο «φαινόμενο» της γαλλικής μουσικής σκηνής, να παραδίδει μαθήματα φωνητικής υπεροχής και να επιβεβαιώνει τον τίτλο του μεγάλου φαβορί που στοχεύει απευθείας στη νίκη. Το τραγούδι της, «Regarde!», είναι μια δραματική pop-ballad που ένωσε στην αρένα της Βιέννης την οπερατική ένταση με τη σύγχρονη θεατρικότητα, αφήνοντας το κοινό σε κατάσταση απόλυτης σιωπής και δέους κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης. Η παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς ήταν ένα οπτικό αριστούργημα ρομαντικής αισθητικής, όπου η Monroe, ντυμένη στα λευκά, λειτούργησε ως το φωτεινό κέντρο ενός σκοτεινού δράματος, με τη φωνή της να αγγίζει δυσθεώρητα ύψη όπερας. Με ένα εκρηκτικό φινάλε γεμάτο καπνό, πυροτεχνήματα και μια καθηλωτική σκηνική μάχη με τους χορευτές της, η νεαρή star αποθεώθηκε από το στάδιο και απέδειξε περίτρανα ότι η Γαλλία μπήκε στη μάχη του Τελικού ως ένας από τους ισχυρότερους διεκδικητές του φετινού τροπαίου.

Μολδαβία

Ξεχωριστή θέση στα highlights της μεγάλης βραδιάς κατέλαβε η εκρηκτική εμφάνιση της Μολδαβίας, με τον Satoshi να παραδίδει ένα από τα πιο δυναμικά acts στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης από το Cahul παρουσίασε το «Viva, Moldova!», ένα πολυπολιτισμικό υπερθέαμα που συνδύασε ιδανικά την urban rap αισθητική με την pop ενέργεια και στίχους σε πολλές γλώσσες, ενώ η εμφάνισή του απέκτησε επιπλέον αίγλη με τη συμμετοχή της Lana Caraus στα φωνητικά, η οποία επέστρεψε στον θεσμό μετά τη συμμετοχή της με τον Pasha Parfeni το 2023. Με μια metallic ενδυματολογική επιλογή, ένα σκηνικό γεμάτο έντονα χρώματα και μια performance βασισμένη στο visual storytelling, ο Satoshi «κατέλαβε» τη σκηνή του Wiener Stadthalle, αποδεικνύοντας στη ζωντανή μετάδοση πως η Μολδαβία ήρθε στη Βιέννη για να ξεσηκώσει ολόκληρη την Ευρώπη και να κερδίσει τις εντυπώσεις στη μάχη της τελικής βαθμολογίας.

Φινλανδία

Η Φινλανδία, το ακλόνητο φαβορί που απειλεί ευθέως την ελληνική πρωτιά, παρέδωσε μια από τις πιο καθηλωτικές εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού, με τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen να προκαλούν μουσικό «σεισμό» στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026. Το τραγούδι τους, «Liekinheitin» («Φλογοβόλο»), ερμηνεύτηκε στη σουηδική γλώσσα και μετέφερε με συγκλονιστικό τρόπο τον πόνο ενός έρωτα που καίει τα πάντα στο πέρασμά του, με το βιολί της Linda να ακούγεται ζωντανά (live) μετά από ειδικό αίτημα της φινλανδικής αποστολής που έγινε δεκτό από την EBU, προσφέροντας μια σπάνια μουσική αυθεντικότητα στη ζωντανή μετάδοση. Η σκηνή της Βιέννης, γεμάτη αναποδογυρισμένες καρέκλες σε ένα δυστοπικό κάδρο, τυλίχθηκε κυριολεκτικά στις φλόγες στο εκρηκτικό φινάλε, την ώρα που ο Pete έπεφτε στα γόνατα μπροστά στη Linda, σφραγίζοντας μια οπτικοακουστική επίθεση που άφησε την Ευρώπη άφωνη και επιβεβαίωσε πως η μάχη για το χρυσό τρόπαιο το βράδυ του Σαββάτου θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Πολωνία

Η Πολωνία χάρισε στη Wiener Stadthalle τη μεγαλύτερη συναισθηματική κορύφωση στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, με την ALICJA να δικαιώνεται επιτέλους μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, έξι ολόκληρα χρόνια μετά την ακύρωση της διοργάνωσης του 2020 λόγω της πανδημίας. Η ερμηνεύτρια, που τότε θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί, επέστρεψε στη μεγάλη βραδιά με το επιβλητικό «Pray», χρησιμοποιώντας ως «μεγάλο όπλο» τη συγκλονιστική φωνή της σε μια πνευματική εμπειρία που πάντρεψε την R&B αισθητική με gospel στοιχεία. Η σκηνοθεσία της μεγάλης βραδιάς βασίστηκε σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα φωτισμών και σκιών, όπου η ALICJA, πλαισιωμένη από χορευτές με minimal styling και ένα μυστηριώδες κεντρικό prop, καθήλωσε την αρένα της Βιέννης με μια κινηματογραφική ερμηνεία, αποδεικνύοντας στη ζωντανή μετάδοση πως η καλλιτεχνική ωριμότητα μετέτρεψε μια αναμονή ετών σε έναν απόλυτο θρίαμβο που τη βάζει δυναμικά στη διεκδίκηση των υψηλότερων θέσεων του βαθμολογικού πίνακα.

Λιθουανία

Η Λιθουανία εισέβαλε στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, με τον Lion Ceccah να παραδίδει ένα καθηλωτικό οπτικό υπερθέαμα που «πάντρεψε» το gothic δράμα με την πληθωρική drag κουλτούρα της χώρας του. Με το εκρηκτικό «Sólo Quiero Más», ο καλλιτέχνης μεταμόρφωσε τη σκηνή της Βιέννης σε ένα σκοτεινό, fantasy πλατό, ξεκινώντας με έναν επιβλητικό μανδύα που στη συνέχεια αποκάλυψε ένα extravagant gothic outfit με μεταλλικές λεπτομέρειες και ασημί μακιγιάζ. Η εμφάνιση της μεγάλης βραδιάς ξεχώρισε για την τόλμη της, καθώς ενσωμάτωσε στοιχεία υψηλής μόδας και θεατρικό storytelling, ενώ η χρήση υπότιτλων στις οθόνες και οι δόσεις αυτοσαρκασμού ανέδειξαν τον Lion Ceccah ως έναν ολοκληρωμένο visual artist στη ζωντανή μετάδοση. Ήταν μια unapologetic δήλωση αυτοέκφρασης που τίμησε την εγχώρια drag σκηνή, προσφέροντας μία από τις πιο εκκεντρικές και καλλιτεχνικά πολυεπίπεδες στιγμές της βραδιάς, έτοιμη να κάνει τη δική της ανατροπή στον τελικό πίνακα της βαθμολογίας.

Σουηδία

Η Σουηδία, η χώρα που έχει αναγάγει τη Eurovision σε επιστήμη, παρέδωσε μαθήματα pop τελειότητας στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, με τη FELICIA να πραγματοποιεί μια κινηματογραφική εμφάνιση που επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου «main pop girl» της νέας εποχής. Με το «My System», η καλλιτέχνιδα που κυριάρχησε στο Melodifestivalen 2026 παρουσίασε στη μεγάλη βραδιά της Βιέννης ένα act υψηλής τεχνολογίας, όπου μέσα από πυκνούς καπνούς και μια εντυπωσιακή παλέτα μαύρων και κατακόκκινων αποχρώσεων, κατάφερε να «δαμάσει» τα lasers και να δημιουργήσει μια τρισδιάστατη εμπειρία που «κατάπιε» κυριολεκτικά τη σκηνή. Η στιγμή που η Felicia Eriksson άφησε πίσω της το μυστηριώδες παρελθόν της αποκάλυψε μια άψογη τεχνικά παρουσία, η οποία δόνησε την αρένα στη ζωντανή μετάδοση με τα ηλεκτρονικά της synths, σφραγίζοντας μια ιστορική παρουσία στον Τελικό και συνεχίζοντας την τρομερή παράδοση της Σουηδίας που την θέλει να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί με αξιώσεις τις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Κύπρος

Η Κύπρος μετέτρεψε τη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 σε ένα αυθεντικό, σύγχρονο γλέντι, με την Antigoni να παρουσιάζει το «Jalla», έναν εκρηκτικό ethnic-pop ύμνο που αποτυπώνει μια ολόκληρη στάση ζωής, βασισμένη στην παρόρμηση, τον ενθουσιασμό και το πάθος της στιγμής. Το κομμάτι, που στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει «κι άλλο» και είχε κάνει την επίσημη πρώτη του παρουσίαση στον ελληνικό τελικό, παρέσυρε ολόκληρη τη Βιέννη σε έναν καταιγιστικό ρυθμό κατά τη διάρκεια της μεγάλης βραδιάς. Η «Tig» ανέβασε στα ύψη τον πήχη της διασκέδασης κυριαρχώντας πάνω σε ένα τραπέζι-μαμούθ στο κέντρο της αρένας, ενώ με τη σφραγίδα του Claydee στην παραγωγή και τη συνοδεία εξαιρετικών χορευτριών, συνδύασε ιδανικά στην οθόνη την urban αισθητική του Λονδίνου με την κυπριακή φιλοξενία. Η εκρηκτική της ενέργεια στη ζωντανή μετάδοση και τα εντυπωσιακά LED εφέ ξεσήκωσαν το στάδιο, κάνοντας ξεκάθαρο ότι το «Jalla» ήρθε για να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει με αξιώσεις ένα μεγάλο πλασάρισμα στην κορυφή του τελικού βαθμολογικού πίνακα.

Ιταλία

Παρόλο που η Ιταλία, ως μέλος των «Big 5», είχε εξασφαλισμένη τη θέση της, ο Sal Da Vinci δεν επαναπαύτηκε, προσφέροντας μία από τις πιο θεατρικές και πολυτελείς εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026. Παρουσιάζοντας το «Per Sempre Si», ο θρύλος της ναπολιτάνικης σκηνής και νικητής του Sanremo 2026 ξετύλιξε μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης σε τέσσερις πράξεις, μετατρέποντας τη σκηνή της Βιέννης σε μια extravagant γαμήλια δεξίωση στη Νάπολη. Με έναν επιβλητικό πολυέλαιο να δεσπόζει στο ballroom σκηνικό, backflips από τους χορευτές-κουμπάρους και μια σκηνή που πλημμύρισε από λεμονιές και πυροτεχνήματα, ο Sal Da Vinci επιβεβαίωσε στη ζωντανή μετάδοση την κλάση του ως ο απόλυτος «τελετάρχης» της μεγάλης βραδιάς. Η φωνητική του αρτιότητα και οι απίστευτες υψηλές νότες του, σε συνδυασμό με το εκθαμβωτικό λευκό κοστούμι ναπολιτάνικης ραπτικής, απέδειξαν πως η Ιταλία παραμένει το αριστοκρατικό «διαμάντι» του θεσμού, φέρνοντας την ιταλική μουσική παιδεία και την αυθεντική συναισθηματική ένταση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στη μάχη για την κορυφή του τελικού βαθμολογικού πίνακα.

Νορβηγία

Η Νορβηγία χάρισε μια από τις πιο εκρηκτικές στιγμές στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, με τον JONAS LOVV να επιβεβαιώνει τη σπουδαία παράδοση της χώρας του και να ανεβαίνει στη σκηνή της Βιέννης με τον αέρα ενός έμπειρου performer. Ο χαρισματικός καλλιτέχνης από το Bergen, ένα σπάνιο ταλέντο που αναδείχθηκε μέσα από το νορβηγικό The Voice, μετέτρεψε τη σκηνή στο απόλυτο club παρουσιάζοντας το «YA YA YA», ένα ξεσηκωτικό κομμάτι ανάμεσα σε dance-pop και rock που μιλά για μια τοξική σχέση. Η παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς βασίστηκε στην ακατέργαστη δύναμη και την αστείρευτη ενέργεια του καλλιτέχνη, ο οποίος χωρίς εντυπωσιακά props, μετέτρεψε το σώμα του σε καμβά κάτω από τις ριπές των κόκκινων φώτων στη ζωντανή μετάδοση. Με ένα φινάλε γεμάτο πυροτεχνήματα και τον ίδιο σε μια θριαμβευτική πόζα «θεού της rock», ο Jonas Lovv ξεσήκωσε ολόκληρη την αρένα, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται το επόμενο μεγάλο όνομα της σκανδιναβικής σκηνής και βάζοντας φωτιά στις ψηφοφορίες για τον τελικό πίνακα της βαθμολογίας.

Ρουμανία

Η Ρουμανία πραγματοποίησε μια από τις πιο δυναμικές και προκλητικές εμφανίσεις στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, με την Alexandra Căpitănescu να καθηλώνει το κοινό της Βιέννης παρουσιάζοντας το «Choke Me», ένα κομμάτι που πραγματεύεται μια έντονα τοξική σχέση μέσα από τον συμβολισμό σαδομαζοχιστικών παιχνιδιών. Φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο δερμάτινο outfit με κορσέ, λουριά και μπότες μέχρι το γόνατο, η Ρουμάνα star μετέφερε μια ηλεκτρισμένη σύγκρουση στη ζωντανή μετάδοση, συνοδευόμενη από την τετραμελή μπάντα της και μια μυστηριώδη έκτη παρουσία που πρόσθεσε επιπλέον ίντριγκα στο act. Με αδιαμφισβήτητη άνεση, κορυφαία εμπειρία μπροστά στις κάμερες και μια καθηλωτική ερμηνεία που έκοψε την ανάσα μέχρι την τελική εκπνοή του τραγουδιού, η Alexandra προσέφερε ένα θέαμα υψηλών προδιαγραφών, διεκδικώντας με αξιώσεις μια κορυφαία θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της μεγάλης βραδιάς.

Αυστρία

Η Αυστρία, ως οικοδέσποινα χώρα, έκλεισε πανηγυρικά το διαγωνιστικό μέρος του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, με τον COSMÓ να μετατρέπει τη σκηνή της Βιέννης στο απόλυτο industrial κλαμπ. Ο 19χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε το «Tanzschein» («Αδιαφορώ»), ένα άκρως διασκεδαστικό κομμάτι που πάντρεψε τη σύγχρονη pop με τη βερολινέζικη techno, συνοδευόμενος από χορευτές μεταμφιεσμένους σε ζώα που αψηφούσαν τη βαρύτητα πάνω σε μεταλλικά πλαίσια. Με απίστευτη ενέργεια στη ζωντανή μετάδοση και μια ψυχεδελική ατμόσφαιρα party, ο COSMÓ ξεσήκωσε ολόκληρη την Ευρώπη και αποθεώθηκε από το στάδιο, χαρίζοντας την ιδανική κατακλείδα στη μεγάλη βραδιά πριν από την τελική ψηφοφορία.

Το Eurovision party για τα 70 χρόνια

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων όλων των χωρών, η σκηνή του Wiener Stadthalle φιλοξένησε ένα φαντασμαγορικό interval act για τον εορτασμό των 70 χρόνων της Eurovision, όπου εμβληματικοί θρύλοι του θεσμού επέστρεψαν για να ερμηνεύσουν κομμάτια που έμειναν στην ιστορία του διαγωνισμού. Η ενέργεια των Lordi, οι οποίοι μαζί με τη Ruslana, τον Alexander Rybak, τη Verka Serduchka, τον Kristian Kostov, τη Miriam Conte και την Erika Vikman χάρισαν στο κοινό της Eurovision 2026 ένα ανεπανάληπτο μουσικό flashback, απογείωσε τη νοσταλγία στην αρένα.

Η Βουλγαρία στην κορυφή της Ευρώπης

Στα μεγάλα highlights της βραδιάς ανήκει φυσικά η θριαμβευτική επικράτηση της Dara από τη Βουλγαρία, η οποία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια συγκεντρώνοντας την εντυπωσιακή βαθμολογία των 516 πόντων. Το ρυθμικό της κομμάτι «Bangaranga» κέρδισε τις εντυπώσεις, έχοντας μάλιστα έντονο ελληνικό χρώμα πίσω από τη δημιουργία και την παρουσίασή του. Συγκεκριμένα, στην ομάδα των συνθετών και παραγωγών συναντάμε τον έμπειρο Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Κοντόπουλο, μαζί με τον Ρουμάνο Monoir και τη Νορβηγίδα Anne Judith Stokke Wik, ενώ στα φωνητικά ξεχώρισε η Βικτώρια Χαλκίτη, η No 1 back vocal artist που σφράγισε με την εμπειρία της το ηχητικό αποτέλεσμα. Η Dara είχε πάρει κεφάλι ήδη από την ψηφοφορία των επιτροπών, όπου βρισκόταν στην πρώτη θέση με 204 βαθμούς, έχοντας αποσπάσει, μεταξύ άλλων, τα 12άρια της Μάλτας, της Αυστραλίας, της Δανίας και της Λιθουανίας, προτού το τηλεοπτικό κοινό κλειδώσει την τελική της νίκη.

Η θέση της Ελλάδας

Η ελληνική συμμετοχή με τον 27χρονο Akyla και το κομμάτι «Ferto» πέτυχε τον στόχο της, κλειδώνοντας μια τιμητική θέση στο Top 10 του Μεγάλου Τελικού και συγκεντρώνοντας συνολικά 220 βαθμούς. Εμφανιζόμενος στην απαιτητική 6η θέση της σειράς παρουσίασης, ο Akylas καθήλωσε το κοινό με ένα άκρως πρωτότυπο και θεατρικό concept σε σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, το οποίο μεταμόρφωσε τη σκηνή της Βιέννης σε ένα σύγχρωο arcade video game. Ντυμένος στα πορτοκαλί και φορώντας χαρακτηριστικά «γατίσια αυτιά», ο καλλιτέχνης πάτησε το εικονικό κουμπί «Start» και παρέσυρε τους τηλεθεατές με την εκρηκτική του ενέργεια, γεγονός που εξαργυρώθηκε με 147 βαθμούς στο televoting, όπου η Ελλάδα ισοβάθμησε στην προτίμηση του κοινού με την ισχυρή Ιταλία, ενώ οι κριτικές επιτροπές συνεισέφεραν άλλους 73 βαθμούς, με τα 12άρια από την Κύπρο και τη Σερβία να σφραγίζουν ιδανικά αυτή την απόλυτα επιτυχημένη ελληνική παρουσία.

Πώς διαμορφώθηκε το Top 10:

Βουλγαρία – 516

Ισραήλ – 343

Ρουμανία – 296

Αυστραλία – 287

Ιταλία – 281

Φινλανδία – 279

Δανία – 243

Μολδαβία – 226

Ουκρανία – 221

Ελλάδα – 220

