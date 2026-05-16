Η θρυλική επιστροφή των Lordi στη Eurovision 2026 προκάλεσε «σεισμό» στη σκηνή

Η σκηνή του Wiener Stadthalle ακόμα τρέμει από την ενέργεια των Lordi, οι οποίοι πριν από λίγα μόλις λεπτά ολοκλήρωσαν την πολυαναμενόμενη guest εμφάνισή τους στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16/5. Οι Lordi εμφανίστηκαν στη σκηνή με αφορμή τα 70 χρόνια του διαγωνισμού μαζί με τη Verka Serduchka, την Erika, τον Alexander Rybak, τη Miriam Conte, τον Kristian Kostov και τη Ruslana, χαρίζοντας στο κοινό της Eurovision 2026 μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα νοσταλγική στιγμή που αναβίωσε την εκρηκτική ατμόσφαιρα η οποία τους έφερε στην κορυφή πριν από 2 δεκαετίες.

Η επιστροφή τους στη σκηνή αποτέλεσε την πιο συζητημένη στιγμή της φετινής διοργάνωσης, φέροντας πίσω μνήμες από μία από τις πιο χαρακτηριστικές εποχές του θεσμού και θυμίζοντας σε όλους γιατί παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της Eurovision. Οι Lordi, βρέθηκαν εκεί για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού και πρόσφεραν απόψε ένα μουσικό flashback σε εκείνη τη θρυλική heavy metal εμπειρία, ερμηνεύοντας μάλιστα με την Erika Vikman (Γερμανία 2025) το «Cha Cha Cha» αλλά και το «Save Your Kisses for me»ι. Παρά τη μουσική πανδαισία, η παρουσία τους στη φετινή διοργάνωση συνοδεύτηκε από μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο παρασκήνιο που συζητήθηκε έντονα μέχρι και λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή.

Το παρασκήνιο της έντασης: Το δίλημμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία

Η ένταση είχε ξεκινήσει ήδη από το Press Room, όταν το συγκρότημα ρωτήθηκε ποια χώρα θεωρεί ότι θα επικρατήσει φέτος, η Ελλάδα με τον Akyla ή η πατρίδα τους η Φινλανδία. Η ερώτηση προκάλεσε την εμφανή ενόχληση των Lordi, οι οποίοι απάντησαν αρχικά «Δεν έχουμε ιδέα», δείχνοντας πως δεν επιθυμούσαν να μπουν σε διαδικασία προβλέψεων. Ο εκνευρισμός τους έγινε ακόμη πιο φανερός όταν πρόσθεσαν με αμηχανία: «Καλύτερα να μας ρωτήσετε μετά τον τελικό».

Η στιγμή αυτή σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, ειδικά όταν το συγκρότημα αναφέρθηκε στη δική του νίκη το 2006 στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι «δεν είχαν ουσιαστική εικόνα της πόλης πέρα από τις υποχρεώσεις τους τότε στον διαγωνισμό». Παρά το στιγμιαίο περιστατικό έντασης, η αποψινή special εμφάνισή τους στον Μεγάλο Τελικό πρόσθεσε μια ισχυρή δόση νοσταλγίας για τους fans, επισφραγίζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την επιστροφή των «τεράτων» στη σκηνή που τους αποθέωσε.

