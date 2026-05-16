Eurovision 2026: Η οικοδέσποινα Αυστρία «ρίχνει αυλαία» με το απόλυτο pop party

Η Αυστρία «έκλεισε» το διαγωνιστικό κομμάτι της φετινής Eurovision με το απόλυτο pop party της βραδιάς με το «Tanzschein»

Η Αυστρία, ως οικοδέσποινα χώρα, έκανε μόλις τώρα τη σκηνή της Βιέννης να «σείεται» συθέμελα, εμφανιζόμενη στην 25η θέση και ρίχνοντας την αυλαία της φετινής Eurovision. Ο 19χρονος Benjamin Gedeon, γνωστός στο πανευρωπαϊκό κοινό ως COSMÓ, παρουσίασε το «Tanzschein» λίγο πριν το φινάλε του διαγωνιστικού μέρους, προσφέροντας έναν χορευτικό «ύμνο» που παντρεύει αριστουργημάτικα τη σύγχρονη pop με τη βερολινέζικη techno και την underground σκηνή της Βιέννης.

Με μια εξαιρετική ομάδα χορευτών μεταμφιεσμένων σε ζώα και μια απαιτητική χορογραφία που αψηφούσε τη βαρύτητα πάνω σε μεταλλικά πλαίσια, η Αυστρία έδωσε από τη σκηνή το πιο ηχηρό σύνθημα: «Χορέψτε και απελευθερώστε το ζώο που κρύβετε μέσα σας». Το highlight αυτό, τοποθετημένο στην 25η θέση, λειτούργησε ως η απόλυτη «ένεση αδρεναλίνης» για το κοινό ακριβώς πριν ανοίξουν οι γραμμές της ψηφοφορίας.

Η εμφάνιση: Από τη Σαχάρα στο πιο «ζωντανό» dancefloor

Η σκηνοθεσία του «Tanzschein» ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη εικόνα: ο COSMÓ και οι χορευτές του, μεταμφιεσμένοι σε ζώα, βρέθηκαν ξαπλωμένοι στο δάπεδο της σκηνής, σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε ντοκιμαντέρ του Sir David Attenborough για την άγρια φύση τη νύχτα. Αυτή η ηρεμία όμως ήταν η «σιωπή πριν την καταιγίδα», καθώς ο ρυθμός της techno ανέλαβε γρήγορα τα ηνία.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η εθιστική χορογραφία, με τους χορευτές να κινούνται σε απόλυτο συγχρονισμό ή να σκαρφαλώνουν σε γιγαντιαία μεταλλικά πλαίσια που κατέβαιναν από την οροφή της αρένας. Ενδυματολογικά, ο COSMÓ έκλεψε τις εντυπώσεις με μαύρο δερμάτινο παντελόνι και πουκάμισο με στρας, ενώ ο θώρακας-ντισκομπάλα και η μεταλλική πανοπλία στο αριστερό του χέρι αντανακλούσαν τα πολύχρωμα strobe φώτα, δημιουργώντας μια ψυχεδελική πανδαισία στο φινάλε.

Οι πρόβες: Η τελειοποίηση του «Tanzschein»

Στις πρόβες που προηγήθηκαν, η αυστριακή αποστολή έδωσε έμφαση στον συγχρονισμό των οπτικών εφέ με τον γρήγορο ρυθμό του κομματιού. Ο COSMÓ, με την εμπειρία που απέκτησε από τις περιοδείες του στην Κεντρική Ευρώπη, δούλεψε εντατικά πάνω στη σύνδεση με τις κάμερες, ώστε η ενέργεια του κλαμπ να περάσει σε κάθε σπίτι.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι ο συνδυασμός των γερμανικών στίχων με τα techno στοιχεία δημιουργεί μια μοναδική ταυτότητα που ξεχωρίζει στον φετινό διαγωνισμό.

Ποιός είναι ο COSMÓ;

Ο Benjamin Gedeon γεννήθηκε στην Ουγγαρία, αλλά το Burgenland και η Βιέννη είναι η πατρίδα του. Η πορεία του ξεκίνησε το 2022 από τον τελικό του «The Voice Kids», όπου εντυπωσίασε τον coach του, Alvaro Soler. Παίζει κιθάρα και πιάνο, ενώ κάνει μαθήματα φωνητικής με δάσκαλο όπερας στο Graz, γεγονός που εξηγεί τον φωνητικό του έλεγχο.

Από το 2025 συνεργάζεται με τον Markus Pemer (Garish), ενώ έχει ήδη ανοίξει συναυλίες σε μεγάλες σκηνές όπως το Gasometer, χτίζοντας το όνομα ενός καλλιτέχνη με διεθνή ορίζοντα.

Η Αυστρία έτοιμη για το μεγάλο πάρτι

Μετά από αυτή τη συγκλονιστική εμφάνιση, ο COSMÓ απέδειξε περίτρανα ότι η Αυστρία δεν φιλοξενεί απλώς τον φετινό διαγωνισμό, αλλά πρωταγωνιστεί σε αυτόν με αξιώσεις. Το «Tanzschein» είναι ένας ύμνος στην απελευθέρωση μέσω της μουσικής και η αποθεωτική ανταπόκριση του κοινού στη Wiener Stadthalle αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση ότι η διοργανώτρια χώρα είναι έτοιμη να «πλασαριστεί» πολύ ψηλά στην τελική κατάταξη.

