Eurovision 2026: Η Ρουμανία έφερε rock καταιγίδα με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke Me»

Πριν από λίγα μόλις λεπτά, η σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 έζησε την πιο άγρια, rock και ηλεκτρισμένη στιγμή της, με τη Ρουμανία να πραγματοποιεί μια από τις πιο δυναμικές και επιβλητικές εμφανίσεις ολόκληρης της βραδιάς! Εμφανιζόμενη στην πανίσχυρη 24η θέση, ακριβώς στην τελική ευθεία του διαγωνισμού, η Alexandra Căpitănescu ανέβηκε στη σκηνή και απέδειξε από τα πρώτα δευτερόλεπτα πως η εμπειρία της μπροστά στις κάμερες είναι αδιαμφισβήτητη. Με το κομμάτι «Choke Me» να δονεί την αρένα, η Alexandra ξεκίνησε την ερμηνεία της με μια συμβολική, απότομη ανάσα που καθήλωσε το κοινό και έδωσε τον φρενήρη ρυθμό για ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ανάγκασε ολόκληρη τη Wiener Stadthalle να ξεσηκωθεί!

Το staging της Ρουμανίας ήταν μια ηλεκτρισμένη σύγκρουση ανάμεσα στην ερμηνεύτρια και τις εσωτερικές της σκέψεις, η οποία αποτυπώθηκε σαν ένα αληθινό σκηνικό θρίλερ έντασης. Συνοδευόμενη από την τετραμελή μπάντα της και μια μυστηριώδη έκτη παρουσία που πρόσθεσε τεράστιες δόσεις ίντριγκας και μυστηρίου στο act, η Alexandra κυριάρχησε στον χώρο με μια άνεση που σπάνια συναντά κανείς. Η χρήση λαμπερών σωλήνων που διέρεαν τη σκηνή με φως έδινε την εντύπωση συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος, ενισχύοντας τον σκοτεινό, ροκ χαρακτήρα της συμμετοχής. Φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο δερμάτινο outfit (κορσέ με ιδιαίτερο γιακά, λουριά στα χέρια και μπότες μέχρι το γόνατο) που λειτούργησε ως προστατευτική πανοπλία, η Ρουμάνα star έκοψε την ανάσα των θεατών μέχρι την τελική εκπνοή και την εκρηκτική κορύφωση του τραγουδιού της.

Η Alexandra Căpitănescu έφτασε στη Βιέννη έχοντας δουλέψει κάθε λεπτομέρεια της παρουσίασής της, επικοινωνώντας άψογα με τις γωνίες της κάμερας και βγάζοντας μια καθηλωτική ενέργεια megastar. Η αποψινή της εμφάνιση στην 24η θέση επιβεβαίωσε ότι η Ρουμανία έφερε φέτος στον διαγωνισμό μια απόλυτα έτοιμη, επαγγελματική και high-energy πρόταση, ικανή να τινάξει την ψηφοφορία στον αέρα και να φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα!

H εμφάνιση στον Β’ Ημιτελικό

Αυτό το rock έπος που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, είχε ήδη προκαλέσει τεράστιο θόρυβο κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού. Παρά το γεγονός ότι η Alexandra έπρεπε τότε να διαχειριστεί την τεράστια πίεση της 3ης θέσης στη σειρά εμφάνισης, κατάφερε να κρατήσει την ένταση στα ύψη και να πάρει μια πανηγυρική πρόκριση. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης είχαν σημειώσει από τις τεχνικές πρόβες ότι η Ρουμανία ήταν τόσο άρτια προετοιμασμένη, που η εμφάνισή της θα μπορούσε να μεταδοθεί ζωντανά από την πρώτη κιόλας ημέρα, μπαίνοντας στον διαγωνισμό με τον αέρα του νικητή.

Ποια είναι η Alexandra Căpitănescu: Από το Voice στην κορυφή

Η πορεία της Alexandra Căpitănescu είναι μια ιστορία συνεχούς εξέλιξης που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 15 ετών. Μετά από παρότρυνση του γνωστού παρουσιαστή Smiley κατά τη συμμετοχή της στο Românii au talent, η Alexandra δοκίμασε την τύχη της στο Vocea României (The Voice of Romania), όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στην 11η σεζόν, εκτοξεύοντας τις μετοχές της στη μουσική βιομηχανία.

Έχοντας ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο της EP με τίτλο «Căpitanu», η νεαρή star κέρδισε το εισιτήριο για τη Βιέννη επικρατώντας με σαρωτικά ποσοστά στον εθνικό τελικό Selecția Națională 2026 στις 4 Μαρτίου, και απόψε απέδειξε περίτρανα ότι το μέλλον της ανήκει.

